ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» является третьим по возрасту российским страховщиком. За годы своего существования предприятие активно расширило географию присутствия. Одним из последних открылся московский филиал. Он начал работу в 2018 году. Кроме столичного региона, ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» имеет представительства в следующих областях:

Челябинская;

Курганская;

Свердловская;

Томская;

Ростовская;

Курская.

Страховая компания вместе с дочерней структурой «СЕРВИСРЕЗЕРВ» работает в 29 российских регионах. Среди прочих есть представительства в Крыму и Севастополе, Чечне, Дагестане, Ингушетии.

Предприятие получило текущее наименование только в 2018 году. До этого момента называлось «ЮЖУРАЛ-АСКО». Сама компания была основана в марте 1990 года. Статус ПАО предприятие получило в 2017 году. В это же время акции компании были впервые предложены на Московской бирже.

Предприятие действует на базе официальной лицензии Минфина РФ, которая была получена в числе первых в 1992 году.

Основные виды деятельности

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» входит в РСА (Союз автостраховщиков РФ), а генеральный директор предприятия ежегодно избирается в составе президиума данного профессионального сообщества и в качестве президента союза «Урало-Сибирское Соглашение». С 2016 года компания входит в состав профессионального союза ВСС, который имеет федеральное значение.

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» специализируется на разработке и продвижении программ по защите здоровья, бизнеса, имущества. К 2020 году клиентами компании стали более 1,4 млн. физических лиц и предприятий. Число заключенных контрактов составляет больше 2 млн.

За годы своей деятельности АСКО-СТРАХОВАНИЕ неоднократно удостаивалось высоких наград.

Лауреат национальной премии «Золотая Саламандра» 2004 и 2007 года.

Победитель номинации «Лучшая страховая компания» конкурса «Бренд Челябинска» в 2005-2007 гг.

Победитель премии «Золотая Саламандра» 2010 года в номинациях «Лучший руководитель СК» и «Лучшая региональная страховая компания».

Победитель областного конкурса «Меняющие мир» за поддержку малообеспеченных.

В 2019 году рейтинговым агентством «Эксперт РА» присвоен статус ruBBB. Отдельных наград удостоился и генеральный директор Аркадий Любавин. В 2012 году стал лауреатом премии «Человек года», в 2015 отмечен благодарностью ВСС за личный вклад в развитие сектора страхования РФ.

Акции компании торгуются на Московской бирже с тикером «ACKO».