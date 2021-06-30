ПАО "АСКО-СТРАХОВАНИЕ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:536000000 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
Нет данных
- Текущая цена:+0.00%3.58 ₽
- За неделю, max:-
- За неделю, min:-
- Дивиденд:0.26 ₽
- Отсечка:05.07.2019
- Доходность:4.47%
- Аркадий Маркович Любавин53.02%
- Валентин Иванович Гуща34.39%
- Прочие12.59%
Общая информация
ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» является третьим по возрасту российским страховщиком. За годы своего существования предприятие активно расширило географию присутствия. Одним из последних открылся московский филиал. Он начал работу в 2018 году. Кроме столичного региона, ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» имеет представительства в следующих областях:
Челябинская;
Курганская;
Свердловская;
Томская;
Ростовская;
Курская.
Страховая компания вместе с дочерней структурой «СЕРВИСРЕЗЕРВ» работает в 29 российских регионах. Среди прочих есть представительства в Крыму и Севастополе, Чечне, Дагестане, Ингушетии.
Предприятие получило текущее наименование только в 2018 году. До этого момента называлось «ЮЖУРАЛ-АСКО». Сама компания была основана в марте 1990 года. Статус ПАО предприятие получило в 2017 году. В это же время акции компании были впервые предложены на Московской бирже.
Предприятие действует на базе официальной лицензии Минфина РФ, которая была получена в числе первых в 1992 году.
Основные виды деятельности
ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» входит в РСА (Союз автостраховщиков РФ), а генеральный директор предприятия ежегодно избирается в составе президиума данного профессионального сообщества и в качестве президента союза «Урало-Сибирское Соглашение». С 2016 года компания входит в состав профессионального союза ВСС, который имеет федеральное значение.
ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» специализируется на разработке и продвижении программ по защите здоровья, бизнеса, имущества. К 2020 году клиентами компании стали более 1,4 млн. физических лиц и предприятий. Число заключенных контрактов составляет больше 2 млн.
За годы своей деятельности АСКО-СТРАХОВАНИЕ неоднократно удостаивалось высоких наград.
Лауреат национальной премии «Золотая Саламандра» 2004 и 2007 года.
Победитель номинации «Лучшая страховая компания» конкурса «Бренд Челябинска» в 2005-2007 гг.
Победитель премии «Золотая Саламандра» 2010 года в номинациях «Лучший руководитель СК» и «Лучшая региональная страховая компания».
Победитель областного конкурса «Меняющие мир» за поддержку малообеспеченных.
В 2019 году рейтинговым агентством «Эксперт РА» присвоен статус ruBBB. Отдельных наград удостоился и генеральный директор Аркадий Любавин. В 2012 году стал лауреатом премии «Человек года», в 2015 отмечен благодарностью ВСС за личный вклад в развитие сектора страхования РФ.
Акции компании торгуются на Московской бирже с тикером «ACKO».
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Активы всего10 433 075 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы1 499 418 тыс. руб.
- Обязательства всего8 933 657 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСКО-СТРАХОВАНИЕ"
- Сокращенное наименованиеПАО "АСКО-СТРАХОВАНИЕ"
- РуководительНАГИБИНА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА, Руководитель временной администрации
- СтатусАктивен
- ОтрасльБанки и финансовые институты
- Вид деятельностиСтрахование медицинское
- ОГРН1167456096598
- ИНН7453297458
- Юридический адрес:454091, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. КРАСНАЯ, Д. 4, ОФИС 401
- Телефон+78002222734
- E-mailoffice@acko.ru
- Сайтссылка