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ПАО "АСКО-СТРАХОВАНИЕ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:536000000 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика

Нет данных

деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.00%3.58 ₽
  • За неделю, max:-
  • За неделю, min:-
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.26 ₽
  • Отсечка:05.07.2019
  • Доходность:4.47%
дивидендная история
100%
Капитализация1 919 млн. руб.
  • Аркадий Маркович Любавин53.02%
  • Валентин Иванович Гуща34.39%
  • Прочие12.59%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за II квартал 2021 г.подробнее

Общая информация

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» является третьим по возрасту российским страховщиком. За годы своего существования предприятие активно расширило географию присутствия. Одним из последних открылся московский филиал. Он начал работу в 2018 году. Кроме столичного региона, ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» имеет представительства в следующих областях:

  • Челябинская;

  • Курганская;

  • Свердловская;

  • Томская;

  • Ростовская;

  • Курская. 

Страховая компания вместе с дочерней структурой «СЕРВИСРЕЗЕРВ» работает в 29 российских регионах. Среди прочих есть представительства в Крыму и Севастополе, Чечне, Дагестане, Ингушетии. 

Предприятие получило текущее наименование только в 2018 году. До этого момента называлось «ЮЖУРАЛ-АСКО». Сама компания была основана в марте 1990 года. Статус ПАО предприятие получило в 2017 году. В это же время акции компании были впервые предложены на Московской бирже. 

Предприятие действует на базе официальной лицензии Минфина РФ, которая была получена в числе первых в 1992 году. 

Основные виды деятельности

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» входит в РСА (Союз автостраховщиков РФ), а генеральный директор предприятия ежегодно избирается в составе президиума данного профессионального сообщества и в качестве президента союза «Урало-Сибирское Соглашение». С 2016 года компания входит в состав профессионального союза ВСС, который имеет федеральное значение. 

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» специализируется на разработке и продвижении программ по защите здоровья, бизнеса, имущества. К 2020 году клиентами компании стали более 1,4 млн. физических лиц и предприятий. Число заключенных контрактов составляет больше 2 млн. 

За годы своей деятельности АСКО-СТРАХОВАНИЕ неоднократно удостаивалось высоких наград. 

  • Лауреат национальной премии «Золотая Саламандра» 2004 и 2007 года. 

  • Победитель номинации «Лучшая страховая компания» конкурса «Бренд Челябинска» в 2005-2007 гг. 

  • Победитель премии «Золотая Саламандра» 2010 года в номинациях «Лучший руководитель СК» и «Лучшая региональная страховая компания». 

  • Победитель областного конкурса «Меняющие мир» за поддержку малообеспеченных.

В 2019 году рейтинговым агентством «Эксперт РА» присвоен статус ruBBB. Отдельных наград удостоился и генеральный директор Аркадий Любавин. В 2012 году стал лауреатом премии «Человек года», в 2015 отмечен благодарностью ВСС за личный вклад в развитие сектора страхования РФ.

Акции компании торгуются на Московской бирже с тикером «ACKO».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
10 433 075тыс. руб.

Активы

  • Активы всего10 433 075 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы1 499 418 тыс. руб.
  • Обязательства всего8 933 657 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-3.55Долг/EBITDA
10.26EV/EBITDA
1.7EV/OCF
0.17EV/S
1.94P/BV
25.86P/E
2.39P/FCF
1.94P/NCAV
0P/NNWC
0.22P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-1.85Долг/EBITDA
12.9EV/EBITDA
3.51EV/OCF
0.55EV/S
4.91P/BV
16.95P/E
4.27P/FCF
2.1P/NCAV
0P/NNWC
6.39P/Net operational profit
2.73P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
1 499 418Собственный капитал
14.37Достаточность капитала
0Комиссионные расходы
0Чистые комиссионые доходы/ Чистые процентные доходы, %
0Комиссионные доходы
1.73Стоимость пассивов, %
6 432 289Процентные активы
-2 174Процентные расходы
287 654Процентные доходы
125 831Процентные пассивы
0Чистые комиссионные доходы
285 480Чистые процентные доходы
273.63Чистая процентная маржа, %
445.48Чистый спред, %
112 324Чистая прибыль
107.66ROA, %
749.12ROE, %
447.2Доходность активов, %
10 433 075Активы всего

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 17.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСКО-СТРАХОВАНИЕ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "АСКО-СТРАХОВАНИЕ"
  • РуководительНАГИБИНА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА, Руководитель временной администрации
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльБанки и финансовые институты
  • Вид деятельностиСтрахование медицинское
Юридическая информация
  • ОГРН1167456096598
  • ИНН7453297458
  • Юридический адрес:454091, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. КРАСНАЯ, Д. 4, ОФИС 401
Контактная информация
  • Телефон+78002222734
  • E-mailoffice@acko.ru
  • Сайтссылка