ПАО "БАШИНФОРМСВЯЗЬ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:949023840 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
Нет данных
- Текущая цена:+0.00%8.7 ₽
- За неделю, max:-
- За неделю, min:-
- Дивиденд:2.6029 ₽
- Отсечка:13.01.2022
- Доходность:29.92%
- ПАО «Ростелеком»96.33%
- Прочие3.67%
Общая информация
ПАО «Башинформсвязь» является наиболее крупной телекоммуникационной компанией, действующей в Республике Башкортостан. Предприятие было основано в 1992 году. Штаб-квартира расположена в Уфе. Материнской компанией ПАО «Башинформсвязь» является Ростелеком. Акции предприятия торгуются на московской бирже MOEX под тикерами «BISV» и «BISVP».
История ПАО «Башинформсвязь» отсчитывается с 1930 года. С этого времени начало работу Башкирское управление связи, которое затем было реорганизовано в коммерческую структуру, призванную развивать рынок телекоммуникационных услуг. Компания «Башинформсвязь» является полноценным правопреемником данного предприятия. С 2015 года носит статус публичного акционерного общества.
За время своей работы «Башинформсвязь» неоднократно получала престижные награды внутрироссийского и международного уровня, заслуги предприятия отмечались правительством и президентом республики.
Ключевые направления деятельности
В настоящее время ПАО «Башинформсвязь» владеет мощной технологичной базой и разветвленной телефонной сетью, системами радио- и телевещания. Большой объем устаревших линий заменен на оптоволоконные сети, что позволяет оказывать широкий спектр услуг:
доступ к интернету из разных частей республики;
цифровое телевизионное вещание;
обеспечение телефонной связи общего пользования.
Благодаря постоянному развитию технологической базы ПАО «Башинформсвязь» смогло телефонизировать все населенные пункты в республике. Среди них есть села, где проживает менее 50 человек. В 2007 году был завершен масштабный проект по проведению интернета в местные школы. На его реализацию предприятие затратило более 370 млн рублей, взяв их из собственных средств. Данная программа была реализована в рамках участия в национальном проекте «Образование». Вместе с тем, компания активно участвует в создании инновации и развитии телекоммуникационных устройств.
Филиалы действуют во всех городах Республики Башкортостан. Структурные подразделения обеспечивают все население доступом в интернет и современными услугами телекоммуникационной связи.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы29 953 276 тыс. руб.
- Оборотные активы12 143 313 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы16 644 963 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства14 471 410 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства10 980 216 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШИНФОРМСВЯЗЬ"
- Сокращенное наименованиеПАО "БАШИНФОРМСВЯЗЬ"
- РуководительНИЩЕВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльСвязь и телекоммуникация
- Вид деятельностиДеятельность в области связи на базе проводных технологий
- ОГРН1020202561686
- ИНН0274018377
- Юридический адрес:450077, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 30
- Телефон+73472500402
- E-mailinfo@bashtel.ru
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