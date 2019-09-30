ПАО «Башинформсвязь» является наиболее крупной телекоммуникационной компанией, действующей в Республике Башкортостан. Предприятие было основано в 1992 году. Штаб-квартира расположена в Уфе. Материнской компанией ПАО «Башинформсвязь» является Ростелеком. Акции предприятия торгуются на московской бирже MOEX под тикерами «BISV» и «BISVP».

История ПАО «Башинформсвязь» отсчитывается с 1930 года. С этого времени начало работу Башкирское управление связи, которое затем было реорганизовано в коммерческую структуру, призванную развивать рынок телекоммуникационных услуг. Компания «Башинформсвязь» является полноценным правопреемником данного предприятия. С 2015 года носит статус публичного акционерного общества.

За время своей работы «Башинформсвязь» неоднократно получала престижные награды внутрироссийского и международного уровня, заслуги предприятия отмечались правительством и президентом республики.

Ключевые направления деятельности

В настоящее время ПАО «Башинформсвязь» владеет мощной технологичной базой и разветвленной телефонной сетью, системами радио- и телевещания. Большой объем устаревших линий заменен на оптоволоконные сети, что позволяет оказывать широкий спектр услуг:

доступ к интернету из разных частей республики;

цифровое телевизионное вещание;

обеспечение телефонной связи общего пользования.

Благодаря постоянному развитию технологической базы ПАО «Башинформсвязь» смогло телефонизировать все населенные пункты в республике. Среди них есть села, где проживает менее 50 человек. В 2007 году был завершен масштабный проект по проведению интернета в местные школы. На его реализацию предприятие затратило более 370 млн рублей, взяв их из собственных средств. Данная программа была реализована в рамках участия в национальном проекте «Образование». Вместе с тем, компания активно участвует в создании инновации и развитии телекоммуникационных устройств.

Филиалы действуют во всех городах Республики Башкортостан. Структурные подразделения обеспечивают все население доступом в интернет и современными услугами телекоммуникационной связи.