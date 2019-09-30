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ПАО "БАШИНФОРМСВЯЗЬ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:949023840 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика

Нет данных

деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.00%8.7 ₽
  • За неделю, max:-
  • За неделю, min:-
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:2.6029 ₽
  • Отсечка:13.01.2022
  • Доходность:29.92%
дивидендная история
100%
Капитализация8 539 млн. руб.
  • ПАО «Ростелеком»96.33%
  • Прочие3.67%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Башинформсвязь» является наиболее крупной телекоммуникационной компанией, действующей в Республике Башкортостан. Предприятие было основано в 1992 году. Штаб-квартира расположена в Уфе. Материнской компанией ПАО «Башинформсвязь» является Ростелеком. Акции предприятия торгуются на московской бирже MOEX под тикерами «BISV» и «BISVP». 

История ПАО «Башинформсвязь» отсчитывается с 1930 года. С этого времени начало работу Башкирское управление связи, которое затем было реорганизовано в коммерческую структуру, призванную развивать рынок телекоммуникационных услуг. Компания «Башинформсвязь» является полноценным правопреемником данного предприятия. С 2015 года носит статус публичного акционерного общества. 

За время своей работы «Башинформсвязь» неоднократно получала престижные награды внутрироссийского и международного уровня, заслуги предприятия отмечались правительством и президентом республики. 

Ключевые направления деятельности

В настоящее время ПАО «Башинформсвязь» владеет мощной технологичной базой и разветвленной телефонной сетью, системами радио- и телевещания. Большой объем устаревших линий заменен на оптоволоконные сети, что позволяет оказывать широкий спектр услуг:

  • доступ к интернету из разных частей республики;

  • цифровое телевизионное вещание;

  • обеспечение телефонной связи общего пользования.

Благодаря постоянному развитию технологической базы ПАО «Башинформсвязь» смогло телефонизировать все населенные пункты в республике. Среди них есть села, где проживает менее 50 человек. В 2007 году был завершен масштабный проект по проведению интернета в местные школы. На его реализацию предприятие затратило более 370 млн рублей, взяв их из собственных средств. Данная программа была реализована в рамках участия в национальном проекте «Образование». Вместе с тем, компания активно участвует в создании инновации и развитии телекоммуникационных устройств.

Филиалы действуют во всех городах Республики Башкортостан. Структурные подразделения обеспечивают все население доступом в интернет и современными услугами телекоммуникационной связи.  

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
42 096 589тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы29 953 276 тыс. руб.
  • Оборотные активы12 143 313 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы16 644 963 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства14 471 410 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства10 980 216 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
0.16Долг/EBITDA
7.42EV/EBITDA
7.16EV/OCF
2.48EV/S
0.45P/BV
5.43P/E
-2.12P/FCF
-1.35P/NCAV
-1.17P/NNWC
1.35P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
1.23Долг/EBITDA
5.01EV/EBITDA
6.36EV/OCF
1.85EV/S
65.59P/BV
8.48P/E
-9.54P/FCF
-0.88P/NCAV
-0.77P/NNWC
1P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.54Коэффицент абсолютной ликвидности
0.4Коэффициент автономии
10.95Рентабельность общая, %
-0.8Коэффициент маневренности собственного капитала
1.16Оборачиваемость собственного капитала
-0.44Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.66Оборачиваемость оборотных активов
1.11Коэффицент текущей ликвидности
0.47Коэффициент привлечения заемного капитала
4.28Коэффицент покрытия процентов
16.04Оборачиваемость запасов
-9.29Коэффициент обеспеченности запасов
0.74Коэффициент покрытия инвестиций
63.15Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.71Индекс постоянного актива
6.15Маржа прибыли, %
0.29Коэффициент мобильности имущества
0.92Коэффицент срочной ликвидности
13.63Оборачиваемость дебиторской задолженности
10.2Рентабельность оборотных активов, %
3.84Рентабельность внеоборотных активов, %
3.7Рентабельность производственных фондов, %
2.79Рентабельность задействованного капитала, %
7.11Рентабельность собственного капитала, %
13.19Рентабельность продаж, %
0.43Коэффициент краткосрочной задолженности
0.48Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШИНФОРМСВЯЗЬ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "БАШИНФОРМСВЯЗЬ"
  • РуководительНИЩЕВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльСвязь и телекоммуникация
  • Вид деятельностиДеятельность в области связи на базе проводных технологий
Юридическая информация
  • ОГРН1020202561686
  • ИНН0274018377
  • Юридический адрес:450077, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 30
Контактная информация
  • Телефон+73472500402
  • E-mailinfo@bashtel.ru
  • Сайтссылка