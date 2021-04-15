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ПАО "ЧТПЗ"

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детальная аналитика

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деньнеделямесяцгод
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  • За неделю, min:-
динамика котировок
ruA+
  • Прогноз:Стабильный
  • Агенство:
15.04.2021динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история

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Общая информация

ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» занимается производством сварных и бесшовных труб. В состав группы входит Первоуральский новотрубный завод, компания по переработке металлолома и складской комплекс. Продукция предприятия удовлетворяет потребности топливно-энергетического комплекса, строительства и машиностроения. Поставка товаров на экспорт совершается в более 50 стран мира. ЧТПЗ входит в десятку крупнейших заводов мира, осуществляющих производство труб.

Завод по производству труб в Челябинске был основан в 1942 году на основе вывезенного до оккупации оборудования мариупольского комбината. В конце 2008 года ЧТПЗ приобрел 100% акций Первоуральского новотрубного завода. В 2010 году на заводе запущен цех по производству одношовных труб с внутренним и внешним покрытием.

Сфера деятельности

На сегодняшний день ЧТПЗ производит трубы различного сечения — круглые, квадратные, плоскоовальные и овальные, прямоугольные, шестигранные.

Виды продукции:

  •  трубы сварные малого и крупного диаметра;

  •  бесшовные трубы;

  •  насосно-компрессорные трубы;

  •  профильные и футерованные трубы;

  •  круглоизогнутые бесшовные отводы.

Клиентами завода являются крупнейшие нефтегазовые компании РФ, а также строительные компании. Выпускаемая продукция соответствует международным и отечественным стандартам.

На долю компании в общих отгрузках трубной продукции РФ приходится 16,5%.

Акции компании

Купля-продажа акций завода совершается на Московской фондовой бирже под тикером «CHEP». Согласно новой дивидендной политике, утвержденной в 2020 году, выплаты дивидендов будут проводиться минимум 2 раза в год, при этом их размер будет зависеть от долговой нагрузки предприятия.

 

События

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  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
133 960 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы64 354 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы69 606 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы2 482 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства70 777 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства60 701 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
4.67Долг/EBITDA
11.11EV/EBITDA
54.61EV/OCF
1.27EV/S
12.04P/BV
-28.83P/E
-20.01P/FCF
-1.65P/NCAV
-1.21P/NNWC
0.7P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
3.69Долг/EBITDA
7.76EV/EBITDA
9.52EV/OCF
1.18EV/S
2.1P/BV
1.37P/E
2.46P/FCF
-1.71P/NCAV
8.95P/NNWC
0.74P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.11Коэффицент абсолютной ликвидности
0.02Коэффициент автономии
0.39Рентабельность общая, %
-27.04Коэффициент маневренности собственного капитала
26.94Оборачиваемость собственного капитала
-0.89Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.86Оборачиваемость оборотных активов
1.15Коэффицент текущей ликвидности
0.97Коэффициент привлечения заемного капитала
5.16Оборачиваемость запасов
-2.22Коэффициент обеспеченности запасов
0.56Коэффициент покрытия инвестиций
5.42Оборачиваемость кредиторской задолженности
25.93Индекс постоянного актива
-2.42Маржа прибыли, %
1.08Коэффициент мобильности имущества
0.68Коэффицент срочной ликвидности
4.6Оборачиваемость дебиторской задолженности
-4.51Рентабельность оборотных активов, %
-5.11Рентабельность внеоборотных активов, %
7.13Рентабельность производственных фондов, %
-2.39Рентабельность задействованного капитала, %
-65.24Рентабельность собственного капитала, %
25.08Рентабельность продаж, %
0.46Коэффициент краткосрочной задолженности
0.1Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Выручка от всех видов деятельности

2020 г.
109 035 000тыс. руб.Реализация стальных труб
14 215 000тыс. руб.Нефтесервисные услуги
4 420 000тыс. руб.Реализация металлолома
10 309 000тыс. руб.Реализация прочей продукции
137 979 000тыс. руб.Итого

Выручка от реализации трубной продукции

2020 г.
1 423тыс. тРеализация трубной, продукции
76 623.331руб.Средняя цена реализации
109 035 000тыс. руб.Выручка
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ЧТПЗ"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЧёрная металлургия
  • Вид деятельностиПроизводство стали в слитках
Юридическая информация
  • ОГРН1027402694186
  • ИНН7449006730
  • Юридический адрес:454129, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, Д.21
Контактная информация
  • Телефон+74957753555
  • E-mailinfo@chelpipegroup.com
  • Сайтссылка