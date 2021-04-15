ПАО "ЧТПЗ"
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Общая информация
ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» занимается производством сварных и бесшовных труб. В состав группы входит Первоуральский новотрубный завод, компания по переработке металлолома и складской комплекс. Продукция предприятия удовлетворяет потребности топливно-энергетического комплекса, строительства и машиностроения. Поставка товаров на экспорт совершается в более 50 стран мира. ЧТПЗ входит в десятку крупнейших заводов мира, осуществляющих производство труб.
Завод по производству труб в Челябинске был основан в 1942 году на основе вывезенного до оккупации оборудования мариупольского комбината. В конце 2008 года ЧТПЗ приобрел 100% акций Первоуральского новотрубного завода. В 2010 году на заводе запущен цех по производству одношовных труб с внутренним и внешним покрытием.
Сфера деятельности
На сегодняшний день ЧТПЗ производит трубы различного сечения — круглые, квадратные, плоскоовальные и овальные, прямоугольные, шестигранные.
Виды продукции:
трубы сварные малого и крупного диаметра;
бесшовные трубы;
насосно-компрессорные трубы;
профильные и футерованные трубы;
круглоизогнутые бесшовные отводы.
Клиентами завода являются крупнейшие нефтегазовые компании РФ, а также строительные компании. Выпускаемая продукция соответствует международным и отечественным стандартам.
На долю компании в общих отгрузках трубной продукции РФ приходится 16,5%.
Акции компании
Купля-продажа акций завода совершается на Московской фондовой бирже под тикером «CHEP». Согласно новой дивидендной политике, утвержденной в 2020 году, выплаты дивидендов будут проводиться минимум 2 раза в год, при этом их размер будет зависеть от долговой нагрузки предприятия.
События
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Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы64 354 000 тыс. руб.
- Оборотные активы69 606 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы2 482 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства70 777 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства60 701 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Выручка от всех видов деятельности2020 г.
Выручка от реализации трубной продукции2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"
- Сокращенное наименованиеПАО "ЧТПЗ"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЧёрная металлургия
- Вид деятельностиПроизводство стали в слитках
- ОГРН1027402694186
- ИНН7449006730
- Юридический адрес:454129, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, Д.21
- Телефон+74957753555
- E-mailinfo@chelpipegroup.com
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