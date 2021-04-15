ПАО "ЧТПЗ"

ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» занимается производством сварных и бесшовных труб. В состав группы входит Первоуральский новотрубный завод, компания по переработке металлолома и складской комплекс. Продукция предприятия удовлетворяет потребности топливно-энергетического комплекса, строительства и машиностроения. Поставка товаров на экспорт совершается в более 50 стран мира. ЧТПЗ входит в десятку крупнейших заводов мира, осуществляющих производство труб.

Завод по производству труб в Челябинске был основан в 1942 году на основе вывезенного до оккупации оборудования мариупольского комбината. В конце 2008 года ЧТПЗ приобрел 100% акций Первоуральского новотрубного завода. В 2010 году на заводе запущен цех по производству одношовных труб с внутренним и внешним покрытием.

Сфера деятельности

На сегодняшний день ЧТПЗ производит трубы различного сечения — круглые, квадратные, плоскоовальные и овальные, прямоугольные, шестигранные.

Виды продукции:

трубы сварные малого и крупного диаметра;

бесшовные трубы;

насосно-компрессорные трубы;

профильные и футерованные трубы;

круглоизогнутые бесшовные отводы.

Клиентами завода являются крупнейшие нефтегазовые компании РФ, а также строительные компании. Выпускаемая продукция соответствует международным и отечественным стандартам.

На долю компании в общих отгрузках трубной продукции РФ приходится 16,5%.

Акции компании

Купля-продажа акций завода совершается на Московской фондовой бирже под тикером «CHEP». Согласно новой дивидендной политике, утвержденной в 2020 году, выплаты дивидендов будут проводиться минимум 2 раза в год, при этом их размер будет зависеть от долговой нагрузки предприятия.