ПАО "ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:5269115472 шт.
- Номинал:0.003 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-1.66%0.178 ₽
- За неделю, max:0.1922 ₽
- За неделю, min:0.1771 ₽
Нет данных
- ПАО «Российские сети»51%
- «ИК „ТАКС КВАДРО СЕКЬЮРИТИЗ“»18.39%
- Прочие30.61%
Общая информация
ПАО «ДЭК» является крупнейшим поставщиком электроэнергии для юридических лиц и населения региона. Общество имеет статус гарантирующего поставщика, а также занимает доминирующее положение по поставкам электроэнергии на оптовом рынке Дагестана. Ключевые цели работы компании — бесперебойная поставка электричества, повышение качества обслуживания и снижение затрат на транспортировку электроэнергии.
Краткий экскурс в историю
Общество зарегистрировано в Махачкале (Республика Дагестан) в 2005 году. В 2008 году компания вошла в состав ОАО «ЕЭС России», которое было интегрировано в АО «Холдинг МРСК». Позже в 2013 году общество «Холдинг МРСК» было переименовано в ПАО «Россети». Главный офис ПАО «ДЭК» расположен в Махачкале.
Сфера деятельности
Компания осуществляет коммерческую деятельность. Она занимается:
покупкой энергии на оптовом и розничном рынках;
продажей электричества фирмам и гражданам Дагестана;
контролем за работой приборов учета электричества, устранением неисправностей;
инвестиционной деятельностью.
Компания активно внедряет энергосберегающие технологии.
Акции компании
Уставной капитал ПАО «ДЭК» в размере 15,8 млрд рублей разделен на именные акции, номинальной стоимостью 0,003 рубля. Крупнейшим акционером компании является ПАО «Россети», на долю которого приходится 51% акций. С 2008 года дивиденды ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» не выплачивались.
Акции предприятия торгуются на Московской бирже под тикером «DASB». Они включены в листинг 3 уровня. В свободном обращении (free-float) находится 30,6% акций компании.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы1 786 тыс. руб.
- Оборотные активы1 577 626 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы-43 838 662 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства0 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства45 418 074 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: сбыт
- Вид деятельностиТорговля электроэнергией
- ОГРН1050562009926
- ИНН0541031172
- Юридический адрес:367000, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. ДАХАДАЕВА, Д. 73
- Телефон+78722678751
- E-mailsbyt@dagesk.ru
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