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ПАО "ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:5269115472 шт.
  • Номинал:0.003 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.66%0.178 ₽
  • За неделю, max:0.1922 ₽
  • За неделю, min:0.1771 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация938 млн. руб.
  • ПАО «Российские сети»51%
  • «ИК „ТАКС КВАДРО СЕКЬЮРИТИЗ“»18.39%
  • Прочие30.61%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за III квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «ДЭК» является крупнейшим поставщиком электроэнергии для юридических лиц и населения региона. Общество имеет статус гарантирующего поставщика, а также занимает доминирующее положение по поставкам электроэнергии на оптовом рынке Дагестана. Ключевые цели работы компании — бесперебойная поставка электричества, повышение качества обслуживания и снижение затрат на транспортировку электроэнергии.

Краткий экскурс в историю

Общество зарегистрировано в Махачкале (Республика Дагестан) в 2005 году. В 2008 году компания вошла в состав ОАО «ЕЭС России», которое было интегрировано в АО «Холдинг МРСК». Позже в 2013 году общество «Холдинг МРСК» было переименовано в ПАО «Россети». Главный офис ПАО «ДЭК» расположен в Махачкале.

Сфера деятельности

Компания осуществляет коммерческую деятельность. Она занимается:

  •  покупкой энергии на оптовом и розничном рынках;

  •  продажей электричества фирмам и гражданам Дагестана;

  •  контролем за работой приборов учета электричества, устранением неисправностей;

  •  инвестиционной деятельностью.

Компания активно внедряет энергосберегающие технологии.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «ДЭК» в размере 15,8 млрд рублей разделен на именные акции, номинальной стоимостью 0,003 рубля. Крупнейшим акционером компании является ПАО «Россети», на долю которого приходится 51% акций. С 2008 года дивиденды ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» не выплачивались.

Акции предприятия торгуются на Московской бирже под тикером «DASB». Они включены в листинг 3 уровня. В свободном обращении (free-float) находится 30,6% акций компании.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
1 579 412тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы1 786 тыс. руб.
  • Оборотные активы1 577 626 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы-43 838 662 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства0 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства45 418 074 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
-5.64Долг/EBITDA
-73.15EV/EBITDA
2.91EV/OCF
727.05EV/S
-0.02P/BV
-1.25P/E
9.07P/FCF
-0.02P/NCAV
-0.02P/NNWC
670.96P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
-0.39Долг/EBITDA
-3.95EV/EBITDA
2.81EV/OCF
66.19EV/S
1.92P/BV
4.47P/E
4.75P/FCF
2.09P/NCAV
4.71P/NNWC
61.09P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0Коэффицент абсолютной ликвидности
-27.76Коэффициент автономии
-53 880.24Рентабельность общая, %
1Коэффициент маневренности собственного капитала
0Оборачиваемость собственного капитала
-27.79Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0Оборачиваемость оборотных активов
0.03Коэффицент текущей ликвидности
0Коэффициент привлечения заемного капитала
0Коэффицент покрытия процентов
6.71Оборачиваемость запасов
-200 184.69Коэффициент обеспеченности запасов
-27.76Коэффициент покрытия инвестиций
0Оборачиваемость кредиторской задолженности
0Индекс постоянного актива
-53 880.24Маржа прибыли, %
1Коэффициент мобильности имущества
0.03Коэффицент срочной ликвидности
0Оборачиваемость дебиторской задолженности
-48.11Рентабельность оборотных активов, %
-37 084.65Рентабельность внеоборотных активов, %
-33 634.3Рентабельность производственных фондов, %
-1.79Рентабельность задействованного капитала, %
1.86Рентабельность собственного капитала, %
-993.94Рентабельность продаж, %
1Коэффициент краткосрочной задолженности
0.07Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: сбыт
  • Вид деятельностиТорговля электроэнергией
Юридическая информация
  • ОГРН1050562009926
  • ИНН0541031172
  • Юридический адрес:367000, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. ДАХАДАЕВА, Д. 73
Контактная информация
  • Телефон+78722678751
  • E-mailsbyt@dagesk.ru
  • Сайтссылка