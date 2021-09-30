ПАО «ДЭК» является крупнейшим поставщиком электроэнергии для юридических лиц и населения региона. Общество имеет статус гарантирующего поставщика, а также занимает доминирующее положение по поставкам электроэнергии на оптовом рынке Дагестана. Ключевые цели работы компании — бесперебойная поставка электричества, повышение качества обслуживания и снижение затрат на транспортировку электроэнергии.

Краткий экскурс в историю

Общество зарегистрировано в Махачкале (Республика Дагестан) в 2005 году. В 2008 году компания вошла в состав ОАО «ЕЭС России», которое было интегрировано в АО «Холдинг МРСК». Позже в 2013 году общество «Холдинг МРСК» было переименовано в ПАО «Россети». Главный офис ПАО «ДЭК» расположен в Махачкале.

Сфера деятельности

Компания осуществляет коммерческую деятельность. Она занимается:

покупкой энергии на оптовом и розничном рынках;

продажей электричества фирмам и гражданам Дагестана;

контролем за работой приборов учета электричества, устранением неисправностей;

инвестиционной деятельностью.

Компания активно внедряет энергосберегающие технологии.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «ДЭК» в размере 15,8 млрд рублей разделен на именные акции, номинальной стоимостью 0,003 рубля. Крупнейшим акционером компании является ПАО «Россети», на долю которого приходится 51% акций. С 2008 года дивиденды ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» не выплачивались.

Акции предприятия торгуются на Московской бирже под тикером «DASB». Они включены в листинг 3 уровня. В свободном обращении (free-float) находится 30,6% акций компании.