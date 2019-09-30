ПАО "ГЕОТЕК СЕЙСМОРАЗВЕДКА"
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- Кол-во АОИ:385400296739 шт.
- Номинал:0.01 ₽
- Листинг:3й эшелон
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- ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие"100%
Общая информация
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» — системообразующая компания в сфере геологоразведки, действующая в нефтегазоносных областях (Тимано-Печорская провинция, Западная и Восточная Сибирь, Поволжье и Республика Казахстан). Она занимается сейсморазведкой на суше и в транзитной зоне. Заказчиками предприятия являются НК «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Зарубежнефть» и другие.
Экскурс в историю
В состав объединения входят российские предприятия геофизики, за плечами которых 70-летняя история. В 2006-2008 годах проведена крупнейшая модернизация всех компаний холдинга. В 2010 году произошла интеграция Schlumberger и «Интегра» (доля капитала распределена в соотношении 3:1). Новое предприятие получило название IG Seismic Services. В 2011 году происходит слияние холдинга «ГЕОТЕК» и IG Seismic Services.
Сфера деятельности
Геофизическая компания занимает лидирующие позиции на рынке предоставления услуг по разведке месторождений полезных ископаемых в России.
Компания занимается:
сейсморазведкой на территории России и за рубежом (суша, мелководье, транзитная зона);
производством импульсных электромагнитных источников;
обработкой и представлением геофизических данных;
разработкой стратегий разведки месторождений углеводородов;
инженерно-техническим проектированием;
гидрометрологией;
и прочими работами.
На счету ПАО полевые работы с использованием вертолетов, проекты с применением вибрационных источников возбуждения и разведка полезных ископаемых в транзитной зоне.
Акции компании
Уставной капитал ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» составляет 3,854 млрд рублей. Он разделен на акции, номиналом 0,01 рубль. Банк «Открытие» полностью владеет акциями предприятия. Ценные бумаги включены в листинг Московской биржи 3 уровня. Они торгуются под тикером «GTSS».
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы7 349 186 тыс. руб.
- Оборотные активы13 273 407 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы321 853 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства8 688 183 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства11 807 183 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОТЕК СЕЙСМОРАЗВЕДКА"
- Сокращенное наименованиеПАО "ГЕОТЕК СЕЙСМОРАЗВЕДКА"
- РуководительРАХМАНОВ АНТОН ФЕДОРОВИЧ, Президент
- СтатусАктивен
- ОтрасльДругие отрасли
- Вид деятельностиЛесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
- ОГРН1087232016486
- ИНН7203215460
- Юридический адрес:625023, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. РЕСПУБЛИКИ, Д. 173
- Телефон+73452532500
- E-mailreception@gseis.ru
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