ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» — системообразующая компания в сфере геологоразведки, действующая в нефтегазоносных областях (Тимано-Печорская провинция, Западная и Восточная Сибирь, Поволжье и Республика Казахстан). Она занимается сейсморазведкой на суше и в транзитной зоне. Заказчиками предприятия являются НК «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Зарубежнефть» и другие.

Экскурс в историю

В состав объединения входят российские предприятия геофизики, за плечами которых 70-летняя история. В 2006-2008 годах проведена крупнейшая модернизация всех компаний холдинга. В 2010 году произошла интеграция Schlumberger и «Интегра» (доля капитала распределена в соотношении 3:1). Новое предприятие получило название IG Seismic Services. В 2011 году происходит слияние холдинга «ГЕОТЕК» и IG Seismic Services.

Сфера деятельности

Геофизическая компания занимает лидирующие позиции на рынке предоставления услуг по разведке месторождений полезных ископаемых в России.

Компания занимается:

сейсморазведкой на территории России и за рубежом (суша, мелководье, транзитная зона);

производством импульсных электромагнитных источников;

обработкой и представлением геофизических данных;

разработкой стратегий разведки месторождений углеводородов;

инженерно-техническим проектированием;

гидрометрологией;

и прочими работами.

На счету ПАО полевые работы с использованием вертолетов, проекты с применением вибрационных источников возбуждения и разведка полезных ископаемых в транзитной зоне.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» составляет 3,854 млрд рублей. Он разделен на акции, номиналом 0,01 рубль. Банк «Открытие» полностью владеет акциями предприятия. Ценные бумаги включены в листинг Московской биржи 3 уровня. Они торгуются под тикером «GTSS».