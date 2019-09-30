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ПАО "ГЕОТЕК СЕЙСМОРАЗВЕДКА"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:385400296739 шт.
  • Номинал:0.01 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика

Нет данных

деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-
  • За неделю, max:-
  • За неделю, min:-
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
  • ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие"100%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» — системообразующая компания в сфере геологоразведки, действующая в нефтегазоносных областях (Тимано-Печорская провинция, Западная и Восточная Сибирь, Поволжье и Республика Казахстан). Она занимается сейсморазведкой на суше и в транзитной зоне. Заказчиками предприятия являются НК «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Зарубежнефть» и другие.

Экскурс в историю

В состав объединения входят российские предприятия геофизики, за плечами которых 70-летняя история. В 2006-2008 годах проведена крупнейшая модернизация всех компаний холдинга. В 2010 году произошла интеграция Schlumberger и «Интегра» (доля капитала распределена в соотношении 3:1). Новое предприятие получило название IG Seismic Services. В 2011 году происходит слияние холдинга «ГЕОТЕК» и IG Seismic Services.

Сфера деятельности

Геофизическая компания занимает лидирующие позиции на рынке предоставления услуг по разведке месторождений полезных ископаемых в России.

Компания занимается:

  •  сейсморазведкой на территории России и за рубежом (суша, мелководье, транзитная зона);

  •  производством импульсных электромагнитных источников;

  •  обработкой и представлением геофизических данных;

  •  разработкой стратегий разведки месторождений углеводородов;

  •  инженерно-техническим проектированием;

  •  гидрометрологией;

  •  и прочими работами.

На счету ПАО полевые работы с использованием вертолетов, проекты с применением вибрационных источников возбуждения и разведка полезных ископаемых в транзитной зоне.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» составляет 3,854 млрд рублей. Он разделен на акции, номиналом 0,01 рубль. Банк «Открытие» полностью владеет акциями предприятия. Ценные бумаги включены в листинг Московской биржи 3 уровня. Они торгуются под тикером «GTSS».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
20 622 593тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы7 349 186 тыс. руб.
  • Оборотные активы13 273 407 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы321 853 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства8 688 183 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства11 807 183 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
7.1Долг/EBITDA
7.1EV/EBITDA
2.9EV/OCF
1.45EV/S
0P/BV
0P/E
0P/FCF
0P/NCAV
0P/NNWC
0P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.05Коэффицент абсолютной ликвидности
0.02Коэффициент автономии
2.7Рентабельность общая, %
-21.83Коэффициент маневренности собственного капитала
48.78Оборачиваемость собственного капитала
-0.53Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.72Оборачиваемость оборотных активов
1.12Коэффицент текущей ликвидности
0.96Коэффициент привлечения заемного капитала
1.09Коэффицент покрытия процентов
4.29Оборачиваемость запасов
-2.79Коэффициент обеспеченности запасов
0.44Коэффициент покрытия инвестиций
3.66Оборачиваемость кредиторской задолженности
22.83Индекс постоянного актива
1.11Маржа прибыли, %
0.64Коэффициент мобильности имущества
0.86Коэффицент срочной ликвидности
0.95Оборачиваемость дебиторской задолженности
0.8Рентабельность оборотных активов, %
1.52Рентабельность внеоборотных активов, %
1.15Рентабельность производственных фондов, %
0.52Рентабельность задействованного капитала, %
54.1Рентабельность собственного капитала, %
14.7Рентабельность продаж, %
0.58Коэффициент краткосрочной задолженности
0.05Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОТЕК СЕЙСМОРАЗВЕДКА"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ГЕОТЕК СЕЙСМОРАЗВЕДКА"
  • РуководительРАХМАНОВ АНТОН ФЕДОРОВИЧ, Президент
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльДругие отрасли
  • Вид деятельностиЛесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
Юридическая информация
  • ОГРН1087232016486
  • ИНН7203215460
  • Юридический адрес:625023, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. РЕСПУБЛИКИ, Д. 173
Контактная информация
  • Телефон+73452532500
  • E-mailreception@gseis.ru
  • Сайтссылка