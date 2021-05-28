HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC

Группа ГМС — ведущая российская компания по производству насосного, нефтегазового и компрессорного оборудования. Машиностроительный холдинг также осуществляет проектные, пусконаладочные и строительно-монтажные работы. Количество сотрудников — более 13 тыс. человек. Публичная структура группы зарегистрирована на Кипре.

Экскурс в историю

Компания «Гидромашсервис» была основана в 1993 году. Позже ею приобретались крупные заводы в РФ, Украине, Беларуси. На базе приобретенных активов была создана УК «Гидравлические машины и системы», которая в 2008 году была преобразована в ОАО «Группа ГМС».

На сегодняшний день у машиностроительного холдинга сформировалась устойчивая база клиентов. Топовыми покупателями продукции являются «Газпром», «Роснефть» и НОВАТЭК.

Сфера деятельности

Группа компаний ГМС совершает деятельность в сфере машиностроения. Она имеет 17 дочерних предприятий и одно зависимое общество. Активы компании расположились в странах СНГ и Германии. ГМС занимается производством насосного, нефтегазового и компрессорного оборудования. Также предоставляет инжиниринговые услуги.

Акции компании

ГДР группы ГМС стали котироваться на Московской фондовой бирже в мае 2020 года (тикер «HMSG»). Они включены в листинг первого уровня. Одна депозитарная расписка приравнивается к пяти акциям компании. Также ГДР торгуются на Лондонской ФБ под тикером «HMSG» с 2011 года, при этом 1 ГДР равняется 1 обыкновенной акции. Группа при первом выходе на биржу разместила 37% своих ГДР, получив капитал в размере 360 млн. долларов.

Бенефициарами HMS являются основатели и менеджмент (71,5%). Казначейские бумаги составляют 1,1% от Уставного капитала. Они реализуются в рамках опционной программы.