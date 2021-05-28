HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC
- Кол-во АОИ:6676593 шт.
- Номинал:-
- Листинг:-
- Текущая цена:+4.27%305.5 ₽
- За неделю, max:377.5 ₽
- За неделю, min:286.5 ₽
Нет данных
Нет данных
Общая информация
Группа ГМС — ведущая российская компания по производству насосного, нефтегазового и компрессорного оборудования. Машиностроительный холдинг также осуществляет проектные, пусконаладочные и строительно-монтажные работы. Количество сотрудников — более 13 тыс. человек. Публичная структура группы зарегистрирована на Кипре.
Экскурс в историю
Компания «Гидромашсервис» была основана в 1993 году. Позже ею приобретались крупные заводы в РФ, Украине, Беларуси. На базе приобретенных активов была создана УК «Гидравлические машины и системы», которая в 2008 году была преобразована в ОАО «Группа ГМС».
На сегодняшний день у машиностроительного холдинга сформировалась устойчивая база клиентов. Топовыми покупателями продукции являются «Газпром», «Роснефть» и НОВАТЭК.
Сфера деятельности
Группа компаний ГМС совершает деятельность в сфере машиностроения. Она имеет 17 дочерних предприятий и одно зависимое общество. Активы компании расположились в странах СНГ и Германии. ГМС занимается производством насосного, нефтегазового и компрессорного оборудования. Также предоставляет инжиниринговые услуги.
Акции компании
ГДР группы ГМС стали котироваться на Московской фондовой бирже в мае 2020 года (тикер «HMSG»). Они включены в листинг первого уровня. Одна депозитарная расписка приравнивается к пяти акциям компании. Также ГДР торгуются на Лондонской ФБ под тикером «HMSG» с 2011 года, при этом 1 ГДР равняется 1 обыкновенной акции. Группа при первом выходе на биржу разместила 37% своих ГДР, получив капитал в размере 360 млн. долларов.
Бенефициарами HMS являются основатели и менеджмент (71,5%). Казначейские бумаги составляют 1,1% от Уставного капитала. Они реализуются в рамках опционной программы.
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы20 454 100 тыс. руб.
- Оборотные активы40 720 407 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы13 147 276 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства17 623 901 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства30 403 330 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту31.03.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименование-
- Сокращенное наименование-
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльМашиностроение
- Вид деятельности-
- ОГРН-
- ИНН-
- Юридический адрес:-
- Телефон+74957306606
- E-mailcapital-markets@hms.ru
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