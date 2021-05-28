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HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC

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  • Кол-во АОИ:6676593 шт.
  • Номинал:-
  • Листинг:-
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+4.27%305.5 ₽
  • За неделю, max:377.5 ₽
  • За неделю, min:286.5 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
Капитализация2 040 млн. руб.

Нет данных

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Общая информация

Группа ГМС — ведущая российская компания по производству насосного, нефтегазового и компрессорного оборудования. Машиностроительный холдинг также осуществляет проектные, пусконаладочные и строительно-монтажные работы. Количество сотрудников — более 13 тыс. человек. Публичная структура группы зарегистрирована на Кипре.

Экскурс в историю

Компания «Гидромашсервис» была основана в 1993 году. Позже ею приобретались крупные заводы в РФ, Украине, Беларуси. На базе приобретенных активов была создана УК «Гидравлические машины и системы», которая в 2008 году была преобразована в ОАО «Группа ГМС».

На сегодняшний день у машиностроительного холдинга сформировалась устойчивая база клиентов. Топовыми покупателями продукции являются «Газпром», «Роснефть» и НОВАТЭК.

Сфера деятельности

Группа компаний ГМС совершает деятельность в сфере машиностроения. Она имеет 17 дочерних предприятий и одно зависимое общество. Активы компании расположились в странах СНГ и Германии. ГМС занимается производством насосного, нефтегазового и компрессорного оборудования. Также предоставляет инжиниринговые услуги.

Акции компании

ГДР группы ГМС стали котироваться на Московской фондовой бирже в мае 2020 года (тикер «HMSG»). Они включены в листинг первого уровня. Одна депозитарная расписка приравнивается к пяти акциям компании. Также ГДР торгуются на Лондонской ФБ под тикером «HMSG» с 2011 года, при этом 1 ГДР равняется 1 обыкновенной акции. Группа при первом выходе на биржу разместила 37% своих ГДР, получив капитал в размере 360 млн. долларов.

Бенефициарами HMS являются основатели и менеджмент (71,5%). Казначейские бумаги составляют 1,1% от Уставного капитала. Они реализуются в рамках опционной программы.

События

  • Аналитика
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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
61 174 507тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы20 454 100 тыс. руб.
  • Оборотные активы40 720 407 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы13 147 276 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства17 623 901 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства30 403 330 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
2.36Долг/EBITDA
2.66EV/EBITDA
4.32EV/OCF
0.36EV/S
0.17P/BV
-17.41P/E
4.03P/FCF
-0.3P/NCAV
-0.08P/NNWC
0.04P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
4.96Долг/EBITDA
8.95EV/EBITDA
-3.18EV/OCF
0.84EV/S
1.81P/BV
-1.3P/E
0.29P/FCF
-22.88P/NCAV
-0.46P/NNWC
0.36P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

31.03.2021
0.33Коэффицент абсолютной ликвидности
0.22Коэффициент автономии
0Рентабельность общая, %
-0.56Коэффициент маневренности собственного капитала
3.56Оборачиваемость собственного капитала
-0.18Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.19Оборачиваемость оборотных активов
1.49Коэффицент текущей ликвидности
0.61Коэффициент привлечения заемного капитала
0.96Коэффицент покрытия процентов
5.2Оборачиваемость запасов
-0.76Коэффициент обеспеченности запасами
0.55Коэффициент покрытия инвестиций
2.73Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.33Индекс постоянного актива
-1Маржа прибыли, %
0.67Коэффициент мобильности имущества
1.14Коэффицент срочной ликвидности
3.06Оборачиваемость дебиторской задолженности
-1Рентабельность оборотных активов, %
-1Рентабельность внеоборотных активов, %
-2Рентабельность производственных фондов, %
-1Рентабельность задействованного капитала, %
-4Рентабельность собственного капитала, %
3Рентабельность продаж, %
0.57Коэффициент краткосрочной задолженности
0.22Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Прочие документы от 15.12.2021
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльМашиностроение
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация
  • Телефон+74957306606
  • E-mailcapital-markets@hms.ru
  • Сайтссылка