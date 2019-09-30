ПАО «Меридиан» является одним их старейших российских инвестиционных фондов. С 2008 года акции предприятия допущены к торгам на московской бирже «ММВБ». Акционерный фонд «Меридиан» работает преимущественно с российскими инвесторами. Штаб-квартира расположена в Москве.

За годы своего существования предприятие не раз меняло официальное наименование. До 2009 года компания называлась ОАО «Инвестиционный фонд недвижимости ПИОГЛОБАЛ». Статус публичного акционерного общества «Меридиан» получил в конце июня 2015 года. Управлением предприятия занимается «ТРИНФИКО Эдвайзерс».

Основные направления деятельности

ПАО «Меридиан» относится к категории акционерных инвестиционных фондов. Это значит, что ключевым предметом деятельности является осуществление капиталовложений в ценные бумаги и прочие виды имущества, которое предусмотрено актуальным российским законодательством.

Публичное акционерное общество «Меридиан» работает преимущественно на рынке недвижимости. Своим клиентам компания предлагает инвестирование в офисы, складские помещения и другие типы объектов. Сдача в аренду и продажа таких комплексов составляет основную часть прибыли предприятия. На основании этих доходов выплачиваются дивиденды для держателей акций.

За второй квартал 2019 года ПАО «Меридиан» получило чистой прибыли свыше 157 тыс. рублей. При этом активы превысили 4,6 млн, а собственный капитал оказался на уровне 3 млн.

Акции компании на Московской бирже имеют тикер «MERF».