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ПАО "МЕРИДИАН"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:522163526 шт.
  • Номинал:0.1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.07%11.85 ₽
  • За неделю, max:13.2 ₽
  • За неделю, min:8.05 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация6 188 млн. руб.
  • ООО «ПИН»50.87%
  • Прочие49.13%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Меридиан» является одним их старейших российских инвестиционных фондов. С 2008 года акции предприятия допущены к торгам на московской бирже «ММВБ». Акционерный фонд «Меридиан» работает преимущественно с российскими инвесторами. Штаб-квартира расположена в Москве.

За годы своего существования предприятие не раз меняло официальное наименование. До 2009 года компания называлась ОАО «Инвестиционный фонд недвижимости ПИОГЛОБАЛ». Статус публичного акционерного общества «Меридиан» получил в конце июня 2015 года. Управлением предприятия занимается «ТРИНФИКО Эдвайзерс».

Основные направления деятельности

ПАО «Меридиан» относится к категории акционерных инвестиционных фондов. Это значит, что ключевым предметом деятельности является осуществление капиталовложений в ценные бумаги и прочие виды имущества, которое предусмотрено актуальным российским законодательством. 

Публичное акционерное общество «Меридиан» работает преимущественно на рынке недвижимости. Своим клиентам компания предлагает инвестирование в офисы, складские помещения и другие типы объектов. Сдача в аренду и продажа таких комплексов составляет основную часть прибыли предприятия. На основании этих доходов выплачиваются дивиденды для держателей акций. 

За второй квартал 2019 года ПАО «Меридиан» получило чистой прибыли свыше 157 тыс. рублей. При этом активы превысили 4,6 млн, а собственный капитал оказался на уровне 3 млн.

Акции компании на Московской бирже имеют тикер «MERF».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
246 771тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы220 405 тыс. руб.
  • Оборотные активы26 366 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы209 825 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства8 102 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства28 844 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-0.11Долг/EBITDA
-256.47EV/EBITDA
-173.6EV/OCF
751.9EV/S
32.72P/BV
-159.25P/E
-173.53P/FCF
-649P/NCAV
-306.32P/NNWC
751.58P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.83Долг/EBITDA
-80.24EV/EBITDA
-52.08EV/OCF
253.32EV/S
11.22P/BV
-47.92P/E
-56.22P/FCF
-227.44P/NCAV
-104.23P/NNWC
251.65P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.18Коэффицент абсолютной ликвидности
0.85Коэффициент автономии
-195.41Рентабельность общая, %
-0.05Коэффициент маневренности собственного капитала
0.04Оборачиваемость собственного капитала
-0.4Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.27Оборачиваемость оборотных активов
0.91Коэффицент текущей ликвидности
0.04Коэффициент привлечения заемного капитала
-28.28Коэффицент покрытия процентов
0Оборачиваемость запасов
0Коэффициент обеспеченности запасов
0.88Коэффициент покрытия инвестиций
0.88Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.05Индекс постоянного актива
-471.96Маржа прибыли, %
0.11Коэффициент мобильности имущества
0.61Коэффицент срочной ликвидности
0.74Оборачиваемость дебиторской задолженности
-128.79Рентабельность оборотных активов, %
-20.61Рентабельность внеоборотных активов, %
0Рентабельность производственных фондов, %
-149.95Рентабельность задействованного капитала, %
-20.16Рентабельность собственного капитала, %
-293.17Рентабельность продаж, %
0.78Коэффициент краткосрочной задолженности
0.2Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕРИДИАН"
  • Сокращенное наименованиеПАО "МЕРИДИАН"
  • РуководительКовалев Никита Сергеевич, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльАренда недвижимости
  • Вид деятельностиотсутствует
Юридическая информация
  • ОГРН1027739441971
  • ИНН7704038268
  • Юридический адрес:125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24
Контактная информация
  • Телефон+74957979653
  • E-mailmail@if-meridian.ru
  • Сайтссылка