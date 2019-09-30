ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» — это молодая девелоперская компания, которая реализует проекты в сфере элитной коммерческой недвижимости. Инвестиции денежных средств совершаются в строительство бизнес и торговых центров, офисных помещений и апартаментов премиум-класса. Строительство объектов происходит преимущественно в Казани.

Краткий экскурс в историю

Компания «Инвест-Девелопмент» появилась на рынке недвижимости относительно недавно — в 2014 году. Ее штаб-квартира расположена в Москве. Девелоперу принадлежит два предприятия: российское ООО «Инвест Кэпитал» и болгарское ЕООД «Голф Плюс».

Ключевые направления деятельности:

проектирование и реконструкция объектов недвижимости;

строительные работы;

подготовка к продаже движимого и недвижимого имущества;

руководство эксплуатацией объектов жилого и нежилого фонда;

управление инвестиционными проектами.

На сегодняшний день девелопер работает над двумя крупными проектами — жильем бизнес-класса в Казани и интерьерными решениями офисно-гостиничного комплекса BLU Offices&Hotel.

Акции компании

Уставной капитал девелоперской компании в размере 2,111 млрд рублей разделен на акции, номиналом 1000 рублей. Крупнейшими акционерами «Инвест-Девелопмент» являются ЕООД «Ескана Русия» (49%) и АД «Нео Лондон Капитал» (28%). Бенефициарным владельцем является швейцарец Кирил Ешер. С 2015 года и по сегодняшний день дивиденды компания не выплачивала.

Акции компании торгуются на Московской фондовой бирже. Они включены в листинг 3 уровня и представлены под тикером «IDVP».