  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Эмитенты
  4. ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"

ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Тикер:

Нет данных

0
0
0
-
  • Кол-во АОИ:2110524 шт.
  • Номинал:1000 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+15.79%44000 ₽
  • За неделю, max:44000 ₽
  • За неделю, min:42000 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация92 863 млн. руб.
  • ЕООД «ЕСКАНА РУСИЯ»49.34%
  • АО «НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ»27.84%
  • Прочие22.82%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» — это молодая девелоперская компания, которая реализует проекты в сфере элитной коммерческой недвижимости. Инвестиции денежных средств совершаются в строительство бизнес и торговых центров, офисных помещений и апартаментов премиум-класса. Строительство объектов происходит преимущественно в Казани.

Краткий экскурс в историю

Компания «Инвест-Девелопмент» появилась на рынке недвижимости относительно недавно — в 2014 году. Ее штаб-квартира расположена в Москве. Девелоперу принадлежит два предприятия: российское ООО «Инвест Кэпитал» и болгарское ЕООД «Голф Плюс».

Ключевые направления деятельности:

  •  проектирование и реконструкция объектов недвижимости;

  •  строительные работы;

  •  подготовка к продаже движимого и недвижимого имущества;

  •  руководство эксплуатацией объектов жилого и нежилого фонда;

  •  управление инвестиционными проектами.

На сегодняшний день девелопер работает над двумя крупными проектами — жильем бизнес-класса в Казани и интерьерными решениями офисно-гостиничного комплекса BLU Offices&Hotel.

Акции компании

Уставной капитал девелоперской компании в размере 2,111 млрд рублей разделен на акции, номиналом 1000 рублей. Крупнейшими акционерами «Инвест-Девелопмент» являются ЕООД «Ескана Русия» (49%) и АД «Нео Лондон Капитал» (28%). Бенефициарным владельцем является швейцарец Кирил Ешер. С 2015 года и по сегодняшний день дивиденды компания не выплачивала.

Акции компании торгуются на Московской фондовой бирже. Они включены в листинг 3 уровня и представлены под тикером «IDVP».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
3 709 978тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы3 169 108 тыс. руб.
  • Оборотные активы540 870 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы2 257 434 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства1 354 255 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства98 289 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-15.35Долг/EBITDA
-2 137.82EV/EBITDA
1 867.31EV/OCF
31 916.14EV/S
35.53P/BV
-739.12P/E
-504.85P/FCF
-87.97P/NCAV
-70.16P/NNWC
31 687.05P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
1.51Коэффицент абсолютной ликвидности
0.61Коэффициент автономии
-3 186.96Рентабельность общая, %
-0.4Коэффициент маневренности собственного капитала
0Оборачиваемость собственного капитала
-1.69Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0Оборачиваемость оборотных активов
5.5Коэффицент текущей ликвидности
0.37Коэффициент привлечения заемного капитала
-0.96Коэффицент покрытия процентов
0.01Оборачиваемость запасов
-2.39Коэффициент обеспеченности запасов
0.97Коэффициент покрытия инвестиций
0.13Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.4Индекс постоянного актива
-4 287.12Маржа прибыли, %
0.15Коэффициент мобильности имущества
1.61Коэффицент срочной ликвидности
0.23Оборачиваемость дебиторской задолженности
-19.93Рентабельность оборотных активов, %
-3.38Рентабельность внеоборотных активов, %
-3.02Рентабельность производственных фондов, %
-7.29Рентабельность задействованного капитала, %
-4.78Рентабельность собственного капитала, %
-1 541.41Рентабельность продаж, %
0.07Коэффициент краткосрочной задолженности
0.27Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

Выберите дату выписки и нажмите скачать
Скачать

Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 19.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
  • РуководительШТЕРЯНОВ ВЛАДИМИР БОЙЧЕВ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльДругие отрасли
  • Вид деятельностиПокупка и продажа собственного недвижимого имущества
Юридическая информация
  • ОГРН1147746431469
  • ИНН7714933728
  • Юридический адрес:125040, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 20, СТР. 1
Контактная информация
  • Телефон+78432317287
  • E-mailpaoidvp@gmail.com
  • Сайтссылка