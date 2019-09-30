ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:2110524 шт.
- Номинал:1000 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+15.79%44000 ₽
- За неделю, max:44000 ₽
- За неделю, min:42000 ₽
Нет данных
- ЕООД «ЕСКАНА РУСИЯ»49.34%
- АО «НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ»27.84%
- Прочие22.82%
Общая информация
ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» — это молодая девелоперская компания, которая реализует проекты в сфере элитной коммерческой недвижимости. Инвестиции денежных средств совершаются в строительство бизнес и торговых центров, офисных помещений и апартаментов премиум-класса. Строительство объектов происходит преимущественно в Казани.
Краткий экскурс в историю
Компания «Инвест-Девелопмент» появилась на рынке недвижимости относительно недавно — в 2014 году. Ее штаб-квартира расположена в Москве. Девелоперу принадлежит два предприятия: российское ООО «Инвест Кэпитал» и болгарское ЕООД «Голф Плюс».
Ключевые направления деятельности:
проектирование и реконструкция объектов недвижимости;
строительные работы;
подготовка к продаже движимого и недвижимого имущества;
руководство эксплуатацией объектов жилого и нежилого фонда;
управление инвестиционными проектами.
На сегодняшний день девелопер работает над двумя крупными проектами — жильем бизнес-класса в Казани и интерьерными решениями офисно-гостиничного комплекса BLU Offices&Hotel.
Акции компании
Уставной капитал девелоперской компании в размере 2,111 млрд рублей разделен на акции, номиналом 1000 рублей. Крупнейшими акционерами «Инвест-Девелопмент» являются ЕООД «Ескана Русия» (49%) и АД «Нео Лондон Капитал» (28%). Бенефициарным владельцем является швейцарец Кирил Ешер. С 2015 года и по сегодняшний день дивиденды компания не выплачивала.
Акции компании торгуются на Московской фондовой бирже. Они включены в листинг 3 уровня и представлены под тикером «IDVP».
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы3 169 108 тыс. руб.
- Оборотные активы540 870 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы2 257 434 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства1 354 255 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства98 289 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
- РуководительШТЕРЯНОВ ВЛАДИМИР БОЙЧЕВ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльДругие отрасли
- Вид деятельностиПокупка и продажа собственного недвижимого имущества
- ОГРН1147746431469
- ИНН7714933728
- Юридический адрес:125040, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 20, СТР. 1
- Телефон+78432317287
- E-mailpaoidvp@gmail.com
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