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ПАО "КОКС"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:330046400 шт.
  • Номинал:0.1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика

Нет данных

деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-
  • За неделю, max:-
  • За неделю, min:-
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
  • Евгений Борисович Зубицкий78.09%
  • Виктория Степановна Казак16.03%
  • Прочие5.88%
Источник: список аффилированных лиц на 30.06.2018, существенный факт от 30.07.2018.подробнее

Общая информация

ПАО «Кокс» — самый крупный в России завод по производству и отправке кокса на экспорт. В среднем холдинг выпускает порядка 3 млн тонн кокса в год. Комбинат отличается высоким уровнем автоматизации производственных процессов, соблюдение трудовых норм, социальной обеспеченностью сотрудников и высоким уровнем экологичности.

Экскурс в историю

Начало строительства Щегловского коксохимического завода припадает на 1915 год.  День рождения завода соответствует дате запуска первой коксовой батареи, состоящей из 50 печей. В те времена в сутки производили 200 тонн кокса. Статус акционерного общества Кемеровский завод получил в 1993 году.

Каналы сбыта предприятия диверсифицированы. При реализации продукции компания исповедует принцип персонификации клиентов. Крупнейшим покупателем коксового предприятия является металлургический комбинат ПАО «Тулачермет».

Сфера деятельности

Коксохимический завод находится в столице Кузбасса — городе Кемерово. Он является градообразующим предприятием, занимающимся производством:

  •  кокса (литейный каменноугольный и металлургический);

  •  инертной пыли;

  •  каменноугольной смолы;

  •  бензола;

  •  коксового орешка и мелочи;

  •  бетонных изделий, металлических и деревянных конструкций для потребностей строительства.

Покупателями продукции являются металлургические предприятия Казахстана, Индии, Сербии, Украины и других стран.

Акции компании

Уставной капитал ПАО достигает отметки в 33 млн рублей. Он разделен на акции, номиналом в 0,1 рубль. Самым крупным акционером является Е.Б. Зубицкий. На Московской фондовой бирже акции обращаются под тикером «KSGR».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
133 752 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы100 537 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы33 215 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы33 828 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства57 350 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства42 574 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

31.12.2020
6.01Долг/EBITDA

Среднеотраслевой

31.12.2020
5.33Долг/EBITDA
9.4EV/EBITDA
8.11EV/OCF
1.27EV/S
2.04P/BV
7.46P/E
-29.41P/FCF
-20.23P/NCAV
-1.9P/NNWC
0.77P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2020
0.01Коэффицент абсолютной ликвидности
0.33Коэффициент автономии
2.95Рентабельность общая, %
0.21Коэффициент маневренности собственного капитала
0.4Оборачиваемость собственного капитала
-2.88Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.31Оборачиваемость оборотных активов
0.66Коэффицент текущей ликвидности
0.65Коэффициент привлечения заемного капитала
0.09Оборачиваемость запасов
-11.31Коэффициент обеспеченности запасов
0.93Коэффициент покрытия инвестиций
0.26Оборачиваемость кредиторской задолженности
3.26Индекс постоянного актива
0.88Маржа прибыли, %
0.24Коэффициент мобильности имущества
0.21Коэффицент срочной ликвидности
0.07Оборачиваемость дебиторской задолженности
2.87Рентабельность оборотных активов, %
0.68Рентабельность внеоборотных активов, %
2.15Рентабельность производственных фондов, %
7.61Рентабельность задействованного капитала, %
2.18Рентабельность собственного капитала, %
27.07Рентабельность продаж, %
0.39Коэффициент краткосрочной задолженности
0.01Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Операционные показатели

2018 г.
2 632тыс. тДобыча угля
2 476тыс. тУгольный концентрат
2 534тыс. тКокс 6% влажности
4 980тыс. тДобыча железной руды
2 207тыс. тЖелезорудный концентрат
2 343тыс. тТоварный чугун

Средние цены на основную продукцию

2018 г.
8 538.279руб.Кокс и коксовая продукция
24 164.74руб.Чугун и чугунная продукция
1 934.98руб.Уголь и угольный концентрат

Структура выручки

2018 г.
21 636 000тыс. руб.Кокс и коксовая продукция
56 618 000тыс. руб.Чугун и чугунная продукция
4 791 000тыс. руб.Уголь и угольный концентрат
1 281 000тыс. руб.Изделия порошковой металлургии
2 629 000тыс. руб.Услуги
706 000тыс. руб.Хром
1 982 000тыс. руб.Прочее
89 643 000тыс. руб.Итого
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОКС"
  • Сокращенное наименованиеПАО "КОКС"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЧёрная металлургия
  • Вид деятельностиПроизводство кокса
Юридическая информация
  • ОГРН1024200680877
  • ИНН4205001274
  • Юридический адрес:650021, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. 1-Я СТАХАНОВСКАЯ, Д.6
Контактная информация
  • Телефон+73842776202
  • E-mailkoks@kokc.kem.ru
  • Сайтссылка