ПАО "КОКС"
Нет данных
- Кол-во АОИ:330046400 шт.
- Номинал:0.1 ₽
- Листинг:3й эшелон
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- Текущая цена:-
- За неделю, max:-
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- Евгений Борисович Зубицкий78.09%
- Виктория Степановна Казак16.03%
- Прочие5.88%
Общая информация
ПАО «Кокс» — самый крупный в России завод по производству и отправке кокса на экспорт. В среднем холдинг выпускает порядка 3 млн тонн кокса в год. Комбинат отличается высоким уровнем автоматизации производственных процессов, соблюдение трудовых норм, социальной обеспеченностью сотрудников и высоким уровнем экологичности.
Экскурс в историю
Начало строительства Щегловского коксохимического завода припадает на 1915 год. День рождения завода соответствует дате запуска первой коксовой батареи, состоящей из 50 печей. В те времена в сутки производили 200 тонн кокса. Статус акционерного общества Кемеровский завод получил в 1993 году.
Каналы сбыта предприятия диверсифицированы. При реализации продукции компания исповедует принцип персонификации клиентов. Крупнейшим покупателем коксового предприятия является металлургический комбинат ПАО «Тулачермет».
Сфера деятельности
Коксохимический завод находится в столице Кузбасса — городе Кемерово. Он является градообразующим предприятием, занимающимся производством:
кокса (литейный каменноугольный и металлургический);
инертной пыли;
каменноугольной смолы;
бензола;
коксового орешка и мелочи;
бетонных изделий, металлических и деревянных конструкций для потребностей строительства.
Покупателями продукции являются металлургические предприятия Казахстана, Индии, Сербии, Украины и других стран.
Акции компании
Уставной капитал ПАО достигает отметки в 33 млн рублей. Он разделен на акции, номиналом в 0,1 рубль. Самым крупным акционером является Е.Б. Зубицкий. На Московской фондовой бирже акции обращаются под тикером «KSGR».
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы100 537 000 тыс. руб.
- Оборотные активы33 215 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы33 828 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства57 350 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства42 574 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту31.12.2020
Среднеотраслевой31.12.2020
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2020
Показатели деятельности
Операционные показатели2018 г.
Средние цены на основную продукцию2018 г.
Структура выручки2018 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОКС"
- Сокращенное наименованиеПАО "КОКС"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЧёрная металлургия
- Вид деятельностиПроизводство кокса
- ОГРН1024200680877
- ИНН4205001274
- Юридический адрес:650021, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. 1-Я СТАХАНОВСКАЯ, Д.6
- Телефон+73842776202
- E-mailkoks@kokc.kem.ru
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