ПАО «Кокс» — самый крупный в России завод по производству и отправке кокса на экспорт. В среднем холдинг выпускает порядка 3 млн тонн кокса в год. Комбинат отличается высоким уровнем автоматизации производственных процессов, соблюдение трудовых норм, социальной обеспеченностью сотрудников и высоким уровнем экологичности.

Экскурс в историю

Начало строительства Щегловского коксохимического завода припадает на 1915 год. День рождения завода соответствует дате запуска первой коксовой батареи, состоящей из 50 печей. В те времена в сутки производили 200 тонн кокса. Статус акционерного общества Кемеровский завод получил в 1993 году.

Каналы сбыта предприятия диверсифицированы. При реализации продукции компания исповедует принцип персонификации клиентов. Крупнейшим покупателем коксового предприятия является металлургический комбинат ПАО «Тулачермет».

Сфера деятельности

Коксохимический завод находится в столице Кузбасса — городе Кемерово. Он является градообразующим предприятием, занимающимся производством:

кокса (литейный каменноугольный и металлургический);

инертной пыли;

каменноугольной смолы;

бензола;

коксового орешка и мелочи;

бетонных изделий, металлических и деревянных конструкций для потребностей строительства.

Покупателями продукции являются металлургические предприятия Казахстана, Индии, Сербии, Украины и других стран.

Акции компании

Уставной капитал ПАО достигает отметки в 33 млн рублей. Он разделен на акции, номиналом в 0,1 рубль. Самым крупным акционером является Е.Б. Зубицкий. На Московской фондовой бирже акции обращаются под тикером «KSGR».