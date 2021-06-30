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ПАО «МОРИОН»

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:164640000 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика

Нет данных

деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.00%4.31 ₽
  • За неделю, max:-
  • За неделю, min:-
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.145 ₽
  • Отсечка:20.09.2021
  • Доходность:3.36%
дивидендная история
100%
Капитализация710 млн. руб.
  • ООО «Рубикон»100%
Источник: список аффилированных лиц на 30.06.2021.подробнее

Общая информация

ПАО «Морион» входит в список стратегически значимых российских предприятий и реестр компаний оборонной промышленности РФ. В структуре есть собственный научно-исследовательское и опытное конструкторское бюро, а также линии производства, занимающиеся выпуском телекоммуникационного оборудования и комплектующих для него. Акции компании торгуются на Московской бирже с тикером «MORI».  

Экскурс в историю

История предприятия отсчитывается с 1957 года. Это время было ознаменовано началом работы Пермского завода аппаратуры дальней связи. Позднее, в 1993 году, предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество и получило текущее название ― Морион. 

За годы своего существования компании было присвоено несколько знаковых наград. В 1981 году завод был отмечен Орденом Трудового Красного Знамени, а в 2014 году Морион был признан лучшим предприятием по производственной эффективности среди аналогичных компаний, занимающихся выпуском оптического и электрооборудования. 

Основные направления деятельности

Предприятие работает в отрасли производства радиопередающей аппаратуры и средств телефонной связи. В разные годы своего существования ПАО «Морион» реализовывало различные проекты, имеющие стратегическое значение для развития российской сети телекоммуникаций. За плечами компании выполнение Олимпийских заказов по обеспечению телефонных каналов, а также помощь в организации саммита G8 в 2006 году, разработка оборудования TDMoIP и коммутационной станции КСМ-400 для повсеместного внедрения на железных дорогах РФ. 

ПАО «Морион» работает по нескольких направлениях: 

  1. Инженерное проектирование аппаратно-программных комплексов. 

  2. Серийное производство телекоммуникационного оборудования и выпуск опытных образцов. 

  3. Монтаж, пусконаладка, сервисное обслуживание радиотелефонной аппаратуры. 

  4. Технический аудит сетей связи. 

  5. Обучение персонала заказчиков работе с поставляемым оборудованием. 

  6. Поставка запасных частей и комплектующих. 

  7. Ремонт и модернизация средств телекоммуникации. 

Среди выпускаемой продукции большую часть занимают первичные мультиплексоры, а также кроссовое оборудование, аппаратура для абонентских линий xDSL. Предприятия является ежегодным участником отраслевой выставки «Связь-Экспокомм». 

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
2 672 817тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы554 742 тыс. руб.
  • Оборотные активы2 118 075 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы1 458 939 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства97 800 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства1 116 078 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-1.29Долг/EBITDA
1.61EV/EBITDA
1.57EV/OCF
0.19EV/S
0.49P/BV
3.32P/E
2.85P/FCF
0.78P/NCAV
28.78P/NNWC
0.33P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
0.24Долг/EBITDA
5.7EV/EBITDA
11.56EV/OCF
0.89EV/S
1.63P/BV
7.17P/E
12.48P/FCF
-0.93P/NCAV
0.78P/NNWC
0.75P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.29Коэффицент абсолютной ликвидности
0.55Коэффициент автономии
12Рентабельность общая, %
0.62Коэффициент маневренности собственного капитала
1.51Оборачиваемость собственного капитала
0.43Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.97Оборачиваемость оборотных активов
1.9Коэффицент текущей ликвидности
0.06Коэффициент привлечения заемного капитала
84.49Коэффицент покрытия процентов
2.18Оборачиваемость запасов
0.88Коэффициент обеспеченности запасами
0.58Коэффициент покрытия инвестиций
2 353.25Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.21Индекс постоянного актива
10Маржа прибыли, %
0.79Коэффициент мобильности имущества
0.97Коэффицент срочной ликвидности
3.25Оборачиваемость дебиторской задолженности
10Рентабельность оборотных активов, %
39Рентабельность внеоборотных активов, %
14Рентабельность производственных фондов, %
8Рентабельность задействованного капитала, %
15Рентабельность собственного капитала, %
16Рентабельность продаж, %
0.92Коэффициент краткосрочной задолженности
0.15Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Объем продаж

2016 г.
1 600тыс. руб.Оборудование линейного тракта
681 200тыс. руб.Первичный мультиплексор
761 000тыс. руб.Всего
2 800тыс. руб.Технологические системы
40 800тыс. руб.Контрольно-измерительное оборудование
100тыс. руб.Мультиплексор PDH
34 500тыс. руб.Пассивное оборудование и КГП
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 18.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОРИОН»
  • Сокращенное наименованиеПАО «МОРИОН»
  • РуководительБУСКИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльМашиностроение: приборостроение
  • Вид деятельностиПечатание газет
Юридическая информация
  • ОГРН1025901220620
  • ИНН5905000038
  • Юридический адрес:614066, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, Ш. КОСМОНАВТОВ, Д.111
Контактная информация
  • Телефон+73422144788
  • E-mailinfo@morion.ru
  • Сайтссылка