ПАО «Морион» входит в список стратегически значимых российских предприятий и реестр компаний оборонной промышленности РФ. В структуре есть собственный научно-исследовательское и опытное конструкторское бюро, а также линии производства, занимающиеся выпуском телекоммуникационного оборудования и комплектующих для него. Акции компании торгуются на Московской бирже с тикером «MORI».

Экскурс в историю

История предприятия отсчитывается с 1957 года. Это время было ознаменовано началом работы Пермского завода аппаратуры дальней связи. Позднее, в 1993 году, предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество и получило текущее название ― Морион.

За годы своего существования компании было присвоено несколько знаковых наград. В 1981 году завод был отмечен Орденом Трудового Красного Знамени, а в 2014 году Морион был признан лучшим предприятием по производственной эффективности среди аналогичных компаний, занимающихся выпуском оптического и электрооборудования.

Основные направления деятельности

Предприятие работает в отрасли производства радиопередающей аппаратуры и средств телефонной связи. В разные годы своего существования ПАО «Морион» реализовывало различные проекты, имеющие стратегическое значение для развития российской сети телекоммуникаций. За плечами компании выполнение Олимпийских заказов по обеспечению телефонных каналов, а также помощь в организации саммита G8 в 2006 году, разработка оборудования TDMoIP и коммутационной станции КСМ-400 для повсеместного внедрения на железных дорогах РФ.

ПАО «Морион» работает по нескольких направлениях:

Инженерное проектирование аппаратно-программных комплексов. Серийное производство телекоммуникационного оборудования и выпуск опытных образцов. Монтаж, пусконаладка, сервисное обслуживание радиотелефонной аппаратуры. Технический аудит сетей связи. Обучение персонала заказчиков работе с поставляемым оборудованием. Поставка запасных частей и комплектующих. Ремонт и модернизация средств телекоммуникации.

Среди выпускаемой продукции большую часть занимают первичные мультиплексоры, а также кроссовое оборудование, аппаратура для абонентских линий xDSL. Предприятия является ежегодным участником отраслевой выставки «Связь-Экспокомм».