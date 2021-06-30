ПАО «МОРИОН»
Нет данных
- Кол-во АОИ:164640000 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
Нет данных
- Текущая цена:+0.00%4.31 ₽
- За неделю, max:-
- За неделю, min:-
- Дивиденд:0.145 ₽
- Отсечка:20.09.2021
- Доходность:3.36%
- ООО «Рубикон»100%
Общая информация
ПАО «Морион» входит в список стратегически значимых российских предприятий и реестр компаний оборонной промышленности РФ. В структуре есть собственный научно-исследовательское и опытное конструкторское бюро, а также линии производства, занимающиеся выпуском телекоммуникационного оборудования и комплектующих для него. Акции компании торгуются на Московской бирже с тикером «MORI».
Экскурс в историю
История предприятия отсчитывается с 1957 года. Это время было ознаменовано началом работы Пермского завода аппаратуры дальней связи. Позднее, в 1993 году, предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество и получило текущее название ― Морион.
За годы своего существования компании было присвоено несколько знаковых наград. В 1981 году завод был отмечен Орденом Трудового Красного Знамени, а в 2014 году Морион был признан лучшим предприятием по производственной эффективности среди аналогичных компаний, занимающихся выпуском оптического и электрооборудования.
Основные направления деятельности
Предприятие работает в отрасли производства радиопередающей аппаратуры и средств телефонной связи. В разные годы своего существования ПАО «Морион» реализовывало различные проекты, имеющие стратегическое значение для развития российской сети телекоммуникаций. За плечами компании выполнение Олимпийских заказов по обеспечению телефонных каналов, а также помощь в организации саммита G8 в 2006 году, разработка оборудования TDMoIP и коммутационной станции КСМ-400 для повсеместного внедрения на железных дорогах РФ.
ПАО «Морион» работает по нескольких направлениях:
Инженерное проектирование аппаратно-программных комплексов.
Серийное производство телекоммуникационного оборудования и выпуск опытных образцов.
Монтаж, пусконаладка, сервисное обслуживание радиотелефонной аппаратуры.
Технический аудит сетей связи.
Обучение персонала заказчиков работе с поставляемым оборудованием.
Поставка запасных частей и комплектующих.
Ремонт и модернизация средств телекоммуникации.
Среди выпускаемой продукции большую часть занимают первичные мультиплексоры, а также кроссовое оборудование, аппаратура для абонентских линий xDSL. Предприятия является ежегодным участником отраслевой выставки «Связь-Экспокомм».
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы554 742 тыс. руб.
- Оборотные активы2 118 075 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы1 458 939 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства97 800 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства1 116 078 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Объем продаж2016 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОРИОН»
- Сокращенное наименованиеПАО «МОРИОН»
- РуководительБУСКИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльМашиностроение: приборостроение
- Вид деятельностиПечатание газет
- ОГРН1025901220620
- ИНН5905000038
- Юридический адрес:614066, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, Ш. КОСМОНАВТОВ, Д.111
- Телефон+73422144788
- E-mailinfo@morion.ru
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