ОАО НПО "ФИЗИКА"
Нет данных
- Кол-во АОИ:90262 шт.
- Номинал:120 ₽
- Листинг:3й эшелон
Нет данных
- Текущая цена:+0.00%11850 ₽
- За неделю, max:-
- За неделю, min:-
- Дивиденд:300 ₽
- Отсечка:09.06.2021
- Доходность:2.53%
- ЗАО «ФИЗИКА»54.32%
- KRYSTALROAD HOLDINGS LIMITED26.22%
- Прочие19.46%
Общая информация
НПО «Физика» было основано в конце XX века (1985 год). Целью создания стало производство микросхем для радиопромышленности. Позже предприятие существенно расширило номенклатурный ассортимент изготавливаемой продукции. В настоящий момент научно-производственное объединение специализируется на разработке компонентной базы для авионики.
Тикер компании на Московской бирже — «NPOF».
Основные виды деятельности
Научно-производственное объединение работает в отрасли машино- и приборостроения. Регулярно проводит исследования в сфере технических и естественных наук. Это позволяет расширять номенклатурный ассортимент для удовлетворения современных потребностей отрасли.
НПО «Физика» активно сотрудничает с научно-исследовательским институтом прикладной химии, с ОКБ «Авиаавтоматика», НЦП АП. Это дает возможность разрабатывать уникальную продукцию в секторе бортовых электронных комплексов. Своим клиентам НПО «Физика» предлагает многочисленное число устройств, выполненных с применением технологии «кристалл на плате». Кроме того, предприятие выпускает следующие виды продукции.
Микросхемы и микросборки.
Электронные компоненты для взаимодействия с аналоговыми и дискретными сигналами.
Аналоги микросборок АП001-АП004.
Микросхемы контроллеров, передатчиков и приемников ARINC-429.
Предприятие обеспечивает поставку продукции под заказ. НПО «Физика» обслуживает как мелкооптовых клиентов, так и крупные компании, работающие в сфере связи, радиотехники и электроники.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы3 580 972 тыс. руб.
- Оборотные активы353 956 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы3 202 293 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства590 690 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства141 945 тыс. руб.
Мультипликаторы
Нет данных
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производственные показатели2020 г.
Внутренние документы
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ФИЗИКА"
- Сокращенное наименованиеОАО НПО "ФИЗИКА"
- РуководительГУЛЯЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльМашиностроение: приборостроение
- Вид деятельностиПроизводство элементов электронной аппаратуры
- ОГРН1027700321901
- ИНН7726019607
- Юридический адрес:117587, ГОРОД МОСКВА, Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д.125Ж
- Телефон+74953814565
- E-mailpost@npofizika.ru
- Сайтссылка