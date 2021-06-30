  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Эмитенты
  4. ОАО НПО "ФИЗИКА"

ОАО НПО "ФИЗИКА"

Тикер:

Нет данных

0
0
0
-
  • Кол-во АОИ:90262 шт.
  • Номинал:120 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика

Нет данных

деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.00%11850 ₽
  • За неделю, max:-
  • За неделю, min:-
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:300 ₽
  • Отсечка:09.06.2021
  • Доходность:2.53%
дивидендная история
100%
Капитализация1 070 млн. руб.
  • ЗАО «ФИЗИКА»54.32%
  • KRYSTALROAD HOLDINGS LIMITED26.22%
  • Прочие19.46%
Источник: МСФО 2 квартал 2021 г.подробнее

Общая информация

НПО «Физика» было основано в конце XX века (1985 год). Целью создания стало производство микросхем для радиопромышленности. Позже предприятие существенно расширило номенклатурный ассортимент изготавливаемой продукции. В настоящий момент научно-производственное объединение специализируется на разработке компонентной базы для авионики. 

Тикер компании на Московской бирже — «NPOF».

Основные виды деятельности

Научно-производственное объединение работает в отрасли машино- и приборостроения. Регулярно проводит исследования в сфере технических и естественных наук. Это позволяет расширять номенклатурный ассортимент для удовлетворения современных потребностей отрасли.  

НПО «Физика» активно сотрудничает с научно-исследовательским институтом прикладной химии, с ОКБ «Авиаавтоматика», НЦП АП. Это дает возможность разрабатывать уникальную продукцию в секторе бортовых электронных комплексов. Своим клиентам НПО «Физика» предлагает многочисленное число устройств, выполненных с применением технологии «кристалл на плате». Кроме того, предприятие выпускает следующие виды продукции. 

  1. Микросхемы и микросборки. 

  2. Электронные компоненты для взаимодействия с аналоговыми и дискретными сигналами. 

  3. Аналоги микросборок АП001-АП004. 

  4. Микросхемы контроллеров, передатчиков и приемников ARINC-429. 

Предприятие обеспечивает поставку продукции под заказ. НПО «Физика» обслуживает как мелкооптовых клиентов, так и крупные компании, работающие в сфере связи, радиотехники и электроники.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
3 934 928тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы3 580 972 тыс. руб.
  • Оборотные активы353 956 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы3 202 293 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства590 690 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства141 945 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

Нет данных

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
1.81Коэффицент абсолютной ликвидности
0.81Коэффициент автономии
13Рентабельность общая, %
-0.12Коэффициент маневренности собственного капитала
0.09Оборачиваемость собственного капитала
-1.07Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.64Оборачиваемость оборотных активов
2.49Коэффицент текущей ликвидности
0.16Коэффициент привлечения заемного капитала
2.94Коэффицент покрытия процентов
15.64Оборачиваемость запасов
-20.91Коэффициент обеспеченности запасами
0.96Коэффициент покрытия инвестиций
1.86Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.91Индекс постоянного актива
27Маржа прибыли, %
0.09Коэффициент мобильности имущества
2.37Коэффицент срочной ликвидности
1.32Оборачиваемость дебиторской задолженности
17Рентабельность оборотных активов, %
2Рентабельность внеоборотных активов, %
2Рентабельность производственных фондов, %
2Рентабельность задействованного капитала, %
2Рентабельность собственного капитала, %
10Рентабельность продаж, %
0.19Коэффициент краткосрочной задолженности
0.73Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные показатели

2020 г.
45 726в шт.Производство специализированных БИС
10 478в шт.Производство микросборок
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Выберите дату выписки и нажмите скачать
Скачать

Внутренние документы

Нет данных

все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ФИЗИКА"
  • Сокращенное наименованиеОАО НПО "ФИЗИКА"
  • РуководительГУЛЯЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльМашиностроение: приборостроение
  • Вид деятельностиПроизводство элементов электронной аппаратуры
Юридическая информация
  • ОГРН1027700321901
  • ИНН7726019607
  • Юридический адрес:117587, ГОРОД МОСКВА, Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д.125Ж
Контактная информация
  • Телефон+74953814565
  • E-mailpost@npofizika.ru
  • Сайтссылка