ОАО НПО "ФИЗИКА"

НПО «Физика» было основано в конце XX века (1985 год). Целью создания стало производство микросхем для радиопромышленности. Позже предприятие существенно расширило номенклатурный ассортимент изготавливаемой продукции. В настоящий момент научно-производственное объединение специализируется на разработке компонентной базы для авионики.

Тикер компании на Московской бирже — «NPOF».

Основные виды деятельности

Научно-производственное объединение работает в отрасли машино- и приборостроения. Регулярно проводит исследования в сфере технических и естественных наук. Это позволяет расширять номенклатурный ассортимент для удовлетворения современных потребностей отрасли.

НПО «Физика» активно сотрудничает с научно-исследовательским институтом прикладной химии, с ОКБ «Авиаавтоматика», НЦП АП. Это дает возможность разрабатывать уникальную продукцию в секторе бортовых электронных комплексов. Своим клиентам НПО «Физика» предлагает многочисленное число устройств, выполненных с применением технологии «кристалл на плате». Кроме того, предприятие выпускает следующие виды продукции.

Микросхемы и микросборки. Электронные компоненты для взаимодействия с аналоговыми и дискретными сигналами. Аналоги микросборок АП001-АП004. Микросхемы контроллеров, передатчиков и приемников ARINC-429.

Предприятие обеспечивает поставку продукции под заказ. НПО «Физика» обслуживает как мелкооптовых клиентов, так и крупные компании, работающие в сфере связи, радиотехники и электроники.