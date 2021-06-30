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ПАО "МЕДИАХОЛДИНГ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:700000000 шт.
  • Номинал:0.001 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.45%0.0892 ₽
  • За неделю, max:0.0906 ₽
  • За неделю, min:0.0872 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация62 млн. руб.
  • Сергей Владимирович Горный26.81%
  • ООО «Ксв Инвест»25%
  • Сергей Константинович Федяев5.6%
  • Прочие42.59%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

Группа компаний «Медиахолдинг» была образована в 2009 году. Штаб-квартира предприятия расположена в Москве. В структуре группы компаний «Медиахолдинг» есть несколько организаций, которые специализируются на оказании информационных и телекоммуникационных услуг. Основную часть доходов предприятия приносит молодежный канал O2. Головная организация ПАО «Медиахолдинг» работает в области кабельно-спутникового телевизионного вещания с 2007 года. С 2008 года акции общества обращаются на Московской бирже с тикером «ODVA».

Основные направления деятельности

Публичное акционерное общество «Медиахолдинг» занимается управлением активами аффилированных и дочерних структур, функционирующих в секторе платного телевизионного вещания. Ключевая работа ведется в области продюсирования и развития канала O2TV, который рассчитан на активных молодых людей в возрасте от 16 лет и старше. Число постоянных зрителей насчитывает свыше 21 млн человек. 

O2TV вещает в 78 субъектах Российской Федерации, а также в ряде стран, расположенных на территории постсоветского пространства:

  • Казахстан;

  • Республика Беларусь;

  • Кыргызстан. 

В российской столице телеканал представлен в базовых и дополнительных пакетах ключевых операторов кабельного телевидения (Ростелеком, Beeline-TV, QWERTY, АКАДО, IPTV). Кроме этого, O2TV вещает онлайн с использованием платформ ведущих видеохостингов (RuTube.ru, Mail.ru) и собственного официального сайта. В столичном регионе телеканал имеет постоянную аудиторию численностью 2 млн человек.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
13 813тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы416 тыс. руб.
  • Оборотные активы13 397 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы-496 061 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства501 840 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства8 034 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
106.61Долг/EBITDA
120.06EV/EBITDA
-6.58EV/OCF
19.86EV/S
-0.13P/BV
-2.59P/E
-0.74P/FCF
-0.13P/NCAV
-0.13P/NNWC
2.22P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
57.2Долг/EBITDA
64.3EV/EBITDA
5.96EV/OCF
11.04EV/S
-0.12P/BV
15.81P/E
0.12P/FCF
-0.11P/NCAV
-0.11P/NNWC
1.21P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.01Коэффицент абсолютной ликвидности
-35.91Коэффициент автономии
-85.91Рентабельность общая, %
1Коэффициент маневренности собственного капитала
-0.06Оборачиваемость собственного капитала
-37.06Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.91Оборачиваемость оборотных активов
1.67Коэффицент текущей ликвидности
86.84Коэффициент привлечения заемного капитала
0.14Коэффицент покрытия процентов
249.51Оборачиваемость запасов
-4 279.97Коэффициент обеспеченности запасов
0.42Коэффициент покрытия инвестиций
1.15Оборачиваемость кредиторской задолженности
0Индекс постоянного актива
-85.92Маржа прибыли, %
0.97Коэффициент мобильности имущества
1.65Коэффицент срочной ликвидности
2.02Оборачиваемость дебиторской задолженности
-164.49Рентабельность оборотных активов, %
-2 789.73Рентабельность внеоборотных активов, %
-2 468.48Рентабельность производственных фондов, %
-4.86Рентабельность задействованного капитала, %
5.01Рентабельность собственного капитала, %
10.08Рентабельность продаж, %
0.02Коэффициент краткосрочной задолженности
0.01Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИАХОЛДИНГ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "МЕДИАХОЛДИНГ"
  • РуководительГорный Артем Владимирович, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльМультимедиа
  • Вид деятельностиДеятельность в области телевизионного вещания
Юридическая информация
  • ОГРН1077757499027
  • ИНН7706662633
  • Юридический адрес:123007, Россия, г. Москва, ул. , д. 12, корпус 1
Контактная информация
  • Телефон+74958002002
  • E-mailinfo@o2tv.ru
  • Сайтссылка