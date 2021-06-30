Группа компаний «Медиахолдинг» была образована в 2009 году. Штаб-квартира предприятия расположена в Москве. В структуре группы компаний «Медиахолдинг» есть несколько организаций, которые специализируются на оказании информационных и телекоммуникационных услуг. Основную часть доходов предприятия приносит молодежный канал O2. Головная организация ПАО «Медиахолдинг» работает в области кабельно-спутникового телевизионного вещания с 2007 года. С 2008 года акции общества обращаются на Московской бирже с тикером «ODVA».

Основные направления деятельности

Публичное акционерное общество «Медиахолдинг» занимается управлением активами аффилированных и дочерних структур, функционирующих в секторе платного телевизионного вещания. Ключевая работа ведется в области продюсирования и развития канала O2TV, который рассчитан на активных молодых людей в возрасте от 16 лет и старше. Число постоянных зрителей насчитывает свыше 21 млн человек.

O2TV вещает в 78 субъектах Российской Федерации, а также в ряде стран, расположенных на территории постсоветского пространства:

Казахстан;

Республика Беларусь;

Кыргызстан.

В российской столице телеканал представлен в базовых и дополнительных пакетах ключевых операторов кабельного телевидения (Ростелеком, Beeline-TV, QWERTY, АКАДО, IPTV). Кроме этого, O2TV вещает онлайн с использованием платформ ведущих видеохостингов (RuTube.ru, Mail.ru) и собственного официального сайта. В столичном регионе телеканал имеет постоянную аудиторию численностью 2 млн человек.