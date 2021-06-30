ПАО "МЕДИАХОЛДИНГ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:700000000 шт.
- Номинал:0.001 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+0.45%0.0892 ₽
- За неделю, max:0.0906 ₽
- За неделю, min:0.0872 ₽
Нет данных
- Сергей Владимирович Горный26.81%
- ООО «Ксв Инвест»25%
- Сергей Константинович Федяев5.6%
- Прочие42.59%
Общая информация
Группа компаний «Медиахолдинг» была образована в 2009 году. Штаб-квартира предприятия расположена в Москве. В структуре группы компаний «Медиахолдинг» есть несколько организаций, которые специализируются на оказании информационных и телекоммуникационных услуг. Основную часть доходов предприятия приносит молодежный канал O2. Головная организация ПАО «Медиахолдинг» работает в области кабельно-спутникового телевизионного вещания с 2007 года. С 2008 года акции общества обращаются на Московской бирже с тикером «ODVA».
Основные направления деятельности
Публичное акционерное общество «Медиахолдинг» занимается управлением активами аффилированных и дочерних структур, функционирующих в секторе платного телевизионного вещания. Ключевая работа ведется в области продюсирования и развития канала O2TV, который рассчитан на активных молодых людей в возрасте от 16 лет и старше. Число постоянных зрителей насчитывает свыше 21 млн человек.
O2TV вещает в 78 субъектах Российской Федерации, а также в ряде стран, расположенных на территории постсоветского пространства:
Казахстан;
Республика Беларусь;
Кыргызстан.
В российской столице телеканал представлен в базовых и дополнительных пакетах ключевых операторов кабельного телевидения (Ростелеком, Beeline-TV, QWERTY, АКАДО, IPTV). Кроме этого, O2TV вещает онлайн с использованием платформ ведущих видеохостингов (RuTube.ru, Mail.ru) и собственного официального сайта. В столичном регионе телеканал имеет постоянную аудиторию численностью 2 млн человек.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы416 тыс. руб.
- Оборотные активы13 397 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы-496 061 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства501 840 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства8 034 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИАХОЛДИНГ"
- Сокращенное наименованиеПАО "МЕДИАХОЛДИНГ"
- РуководительГорный Артем Владимирович, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльМультимедиа
- Вид деятельностиДеятельность в области телевизионного вещания
- ОГРН1077757499027
- ИНН7706662633
- Юридический адрес:123007, Россия, г. Москва, ул. , д. 12, корпус 1
- Телефон+74958002002
- E-mailinfo@o2tv.ru
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