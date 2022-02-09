ПАО «ОРГ»
- Кол-во АОИ:113056000 шт.
- Номинал:-
- Листинг:-
- Текущая цена:+12.78%7.94 ₽
- За неделю, max:9.26 ₽
- За неделю, min:6.52 ₽
Нет данных
- Титов Антон Михайлович50%
- КАРИО ХОЛДИНГС КОРП15.62%
- Prosperity Capital Management Limited6.61%
- Прочие27.76%
Общая информация
ПАО «Обувь России» является ярким представителем российского fashion-рынка. Компания была основана в Новосибирске в 2003 году. Центральный офис по сей день расположен в этом городе.
Компания начала свое развитие с запуска 30 розничных магазинов Westfalika и приобретения сети «РосОбувьТорг». Уже в 2005 году предприятие имело собственное представительство, расположенное на территории КНР. За годы развития данная организация не единожды награждалась различными премиями и становилась лауреатом престижных конкурсов. Например, в 2008 году предприятие было названо победителем в номинации «За развитие бизнеса в Сибири», а в 2010 стало «Компанией года».
ПАО «Обувь России» является первым отечественным публичным ретейлером. Акции предприятия котируются на Московской бирже с 2017 года (тикер «OBUV»).
Ключевые направления деятельности
Компания «Обувь России» делает ставку на развитие собственных брендов. При этом данная организация старается охватить разные сегменты рынка. Под руководством предприятия работают 5 обувных сетей:
«Пешеход»;
Emilia Estra;
Lisette;
Rossita;
Westfalika.
Вместе с этим, предприятие занимается выпуском верхней одежды Snow Guard, а также обуви из легкого материала ЭВА. Компания подписала многолетний контракт со Сбербанком на поставку собственной продукции для охранников и персонала банка.
Хотя розничная торговля является ключевым направлением деятельности ПАО «Обувь России», данное предприятие активно занимается и развитием других отраслей. Организация стала первой из fashion-ретейлеров РФ, внедривших технологии blockchain. Вместе с тем, компания раньше других начала продавать обувь в кредит, а затем и вовсе предложила клиентам пакет финансовых услуг, открыв для себя новое направление деятельности.
ПАО «Обувь России» имеет собственные производственные предприятия общей площадью 5 тыс. кв. м. С 2014 года продажи своей продукции осуществляются не только в розничных магазинах, но и онлайн. Реализуя омниканальную политику, предприятие владеет 5 сайтами, собственных брендов.
Кроме активной коммерческой деятельности, ПАО «Обувь России» занимается реализацией социально ориентированных программам. Сотрудники компании принимают участие в благотворительности, в организации культурных и спортивных мероприятий, а также регулярно взаимодействуют с ВУЗами и студентами.
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы2 377 438 тыс. руб.
- Оборотные активы30 371 690 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы15 273 858 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства7 720 786 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства9 754 484 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Операционные показатели2021 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОР ГРУПП»
- Сокращенное наименованиеПАО «ОРГ»
- РуководительУСИК АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльТорговля и ритейл
- Вид деятельностиКонсультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- ОГРН1135476124101
- ИНН5410779580
- Юридический адрес:630110, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, Д. 56
- Телефон+73832808026
- E-mailsec02@obuvrus.ru
- Сайтссылка