ПАО «Обувь России» является ярким представителем российского fashion-рынка. Компания была основана в Новосибирске в 2003 году. Центральный офис по сей день расположен в этом городе.

Компания начала свое развитие с запуска 30 розничных магазинов Westfalika и приобретения сети «РосОбувьТорг». Уже в 2005 году предприятие имело собственное представительство, расположенное на территории КНР. За годы развития данная организация не единожды награждалась различными премиями и становилась лауреатом престижных конкурсов. Например, в 2008 году предприятие было названо победителем в номинации «За развитие бизнеса в Сибири», а в 2010 стало «Компанией года».

ПАО «Обувь России» является первым отечественным публичным ретейлером. Акции предприятия котируются на Московской бирже с 2017 года (тикер «OBUV»).

Ключевые направления деятельности

Компания «Обувь России» делает ставку на развитие собственных брендов. При этом данная организация старается охватить разные сегменты рынка. Под руководством предприятия работают 5 обувных сетей:

«Пешеход»;

Emilia Estra;

Lisette;

Rossita;

Westfalika.

Вместе с этим, предприятие занимается выпуском верхней одежды Snow Guard, а также обуви из легкого материала ЭВА. Компания подписала многолетний контракт со Сбербанком на поставку собственной продукции для охранников и персонала банка.

Хотя розничная торговля является ключевым направлением деятельности ПАО «Обувь России», данное предприятие активно занимается и развитием других отраслей. Организация стала первой из fashion-ретейлеров РФ, внедривших технологии blockchain. Вместе с тем, компания раньше других начала продавать обувь в кредит, а затем и вовсе предложила клиентам пакет финансовых услуг, открыв для себя новое направление деятельности.

ПАО «Обувь России» имеет собственные производственные предприятия общей площадью 5 тыс. кв. м. С 2014 года продажи своей продукции осуществляются не только в розничных магазинах, но и онлайн. Реализуя омниканальную политику, предприятие владеет 5 сайтами, собственных брендов.

Кроме активной коммерческой деятельности, ПАО «Обувь России» занимается реализацией социально ориентированных программам. Сотрудники компании принимают участие в благотворительности, в организации культурных и спортивных мероприятий, а также регулярно взаимодействуют с ВУЗами и студентами.