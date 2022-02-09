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ПАО «ОРГ»

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  • Кол-во АОИ:113056000 шт.
  • Номинал:-
  • Листинг:-
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+12.78%7.94 ₽
  • За неделю, max:9.26 ₽
  • За неделю, min:6.52 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация3 273 млн. руб.
  • Титов Антон Михайлович50%
  • КАРИО ХОЛДИНГС КОРП15.62%
  • Prosperity Capital Management Limited6.61%
  • Прочие27.76%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за I квартал 2018 г., существенный факт от 19.11.2018.подробнее

Общая информация

ПАО «Обувь России» является ярким представителем российского fashion-рынка. Компания была основана в Новосибирске в 2003 году. Центральный офис по сей день расположен в этом городе. 

Компания начала свое развитие с запуска 30 розничных магазинов Westfalika и приобретения сети «РосОбувьТорг». Уже в 2005 году предприятие имело собственное представительство, расположенное на территории КНР. За годы развития данная организация не единожды награждалась различными премиями и становилась лауреатом престижных конкурсов. Например, в 2008 году предприятие было названо победителем в номинации «За развитие бизнеса в Сибири», а в 2010 стало «Компанией года». 

ПАО «Обувь России» является первым отечественным публичным ретейлером. Акции предприятия котируются на Московской бирже с 2017 года (тикер «OBUV»).

Ключевые направления деятельности 

Компания «Обувь России» делает ставку на развитие собственных брендов. При этом данная организация старается охватить разные сегменты рынка. Под руководством предприятия работают 5 обувных сетей:

  • «Пешеход»;

  • Emilia Estra;

  • Lisette;

  • Rossita;

  • Westfalika. 

Вместе с этим, предприятие занимается выпуском верхней одежды Snow Guard, а также обуви из легкого материала ЭВА. Компания подписала многолетний контракт со Сбербанком на поставку собственной продукции для охранников и персонала банка. 

Хотя розничная торговля является ключевым направлением деятельности ПАО «Обувь России», данное предприятие активно занимается и развитием других отраслей. Организация стала первой из fashion-ретейлеров РФ, внедривших технологии blockchain. Вместе с тем, компания раньше других начала продавать обувь в кредит, а затем и вовсе предложила клиентам пакет финансовых услуг, открыв для себя новое направление деятельности.

ПАО «Обувь России» имеет собственные производственные предприятия общей площадью 5 тыс. кв. м. С 2014 года продажи своей продукции осуществляются не только в розничных магазинах, но и онлайн. Реализуя омниканальную политику, предприятие владеет 5 сайтами, собственных брендов.

Кроме активной коммерческой деятельности, ПАО «Обувь России» занимается реализацией социально ориентированных программам. Сотрудники компании принимают участие в благотворительности, в организации культурных и спортивных мероприятий, а также регулярно взаимодействуют с ВУЗами и студентами.

События

  • Аналитика
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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
32 749 128тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы2 377 438 тыс. руб.
  • Оборотные активы30 371 690 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы15 273 858 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства7 720 786 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства9 754 484 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
3.77Долг/EBITDA
4.33EV/EBITDA
-21.04EV/OCF
1.34EV/S
0.13P/BV
1.71P/E
-2.53P/FCF
0.15P/NCAV
3.53P/NNWC
0.17P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
2.78Долг/EBITDA
1.88EV/EBITDA
7.07EV/OCF
1.67EV/S
2.63P/BV
-60.76P/E
9.17P/FCF
-4.55P/NCAV
-2.51P/NNWC
1.32P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.03Коэффицент абсолютной ликвидности
0.47Коэффициент автономии
12.22Рентабельность общая, %
0.84Коэффициент маневренности собственного капитала
0.73Оборачиваемость собственного капитала
0.42Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.37Оборачиваемость оборотных активов
3.11Коэффицент текущей ликвидности
0.34Коэффициент привлечения заемного капитала
2.4Коэффицент покрытия процентов
0.59Оборачиваемость запасов
0.67Коэффициент обеспеченности запасов
0.7Коэффициент покрытия инвестиций
3.24Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.07Индекс постоянного актива
10.2Маржа прибыли, %
0.93Коэффициент мобильности имущества
1.13Коэффицент срочной ликвидности
1.07Оборачиваемость дебиторской задолженности
3.81Рентабельность оборотных активов, %
47.58Рентабельность внеоборотных активов, %
5.31Рентабельность производственных фондов, %
3.53Рентабельность задействованного капитала, %
7.45Рентабельность собственного капитала, %
27.24Рентабельность продаж, %
0.56Коэффициент краткосрочной задолженности
0.01Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Операционные показатели

2021 г.
574шт.Количество собственных магазинов
9 360руб.Средний размер займа
11 216руб.Средний размер рассрочки
177шт.Количество магазинов по франшизе
49.5тыс. кв. мТорговая площадь
1 828млн руб.Портфель рассрочки
2 553млн руб.Портфель займов
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОР ГРУПП»
  • Сокращенное наименованиеПАО «ОРГ»
  • РуководительУСИК АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльТорговля и ритейл
  • Вид деятельностиКонсультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Юридическая информация
  • ОГРН1135476124101
  • ИНН5410779580
  • Юридический адрес:630110, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, Д. 56
Контактная информация
  • Телефон+73832808026
  • E-mailsec02@obuvrus.ru
  • Сайтссылка