ПАО "ГИТ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:437000000 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-2.42%0.3025 ₽
- За неделю, max:0.32 ₽
- За неделю, min:0.299 ₽
- Дивиденд:0.03 ₽
- Отсечка:01.06.2020
- Доходность:3.94%
- Грант Агасиевич Агасьян31.19%
- Агаси Грантович Таланчян6.61%
- ООО «ДОВЕРИЕ»5.05%
- Прочие57.15%
Общая информация
ПАО «Городские инновационные технологии» было основано в 1994 году в Санкт-Петербурге. На текущий момент является одним из бесспорных лидеров рынка жилищно-коммунального, городского хозяйства и активно развивается в различных регионах России. ПАО «ГИТ» является головным предприятием крупного холдинга с тем же названием. В его состав также входят следующие компании:
АО «ПетроСтрой»;
УО «Профсервис»;
Управляющая компания «Доверие»;
УК «Евротракт»;
и множество других предприятий.
Публичное акционерное общество сотрудничает с физическими и юридическими лицами, а также с органами власти и государственными структурами, некоммерческими компаниями. ГИТ активно принимает участие в реализации благотворительных и социальных проектов.
Российское рейтинговое агентство «Эксперт» присвоило компании положительный кредитный рейтинг B++ со стабильным прогнозом. Это высшая оценка среди отечественных предприятий, работающих в области ЖКХ и городского хозяйства.
Управление осуществляется советом директоров. Акции ПАО «ГИТ» на фондовом рынке размещает Московская биржа под тикером «GRNT».
Основные сферы деятельности
Холдинг, возглавляемый ПАО «Городские инновационные технологии» является многофункциональным. Среди основных направлений коммерческой деятельности можно выделить следующие.
Управление объектами недвижимости (жилые и коммерческие проекты).
Создание коммунальной инфраструктуры и ее обслуживание.
Вывоз, переработка и утилизация твердых бытовых отходов.
Благоустройство и строительство.
Сервисные услуги, автоматизация коммунального хозяйства.
Производство материалов и оборудования для городского хозяйства и ЖКХ.
ПАО «ГИТ» имеет представительства практически во всех регионах России. Это предприятие было в числе первых, предложивших свои услуги в Республике Крым после ее присоединения к составу РФ в 2014 году.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы89 052 тыс. руб.
- Оборотные активы1 483 218 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы1 154 703 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства6 256 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства411 311 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ГИТ"
- РуководительМинко Сергей Владимирович, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльДругие отрасли
- Вид деятельностиУправление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
- ОГРН1127847487140
- ИНН7804493447
- Юридический адрес:193313, Россия, г. Симферополь, ул. Подвойского, д. 16, корпус 1
- Телефон+78126467023
- E-mailinfo@paogit.ru
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