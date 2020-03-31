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ПАО "ГИТ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:437000000 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.42%0.3025 ₽
  • За неделю, max:0.32 ₽
  • За неделю, min:0.299 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.03 ₽
  • Отсечка:01.06.2020
  • Доходность:3.94%
дивидендная история
100%
Капитализация132 млн. руб.
  • Грант Агасиевич Агасьян31.19%
  • Агаси Грантович Таланчян6.61%
  • ООО «ДОВЕРИЕ»5.05%
  • Прочие57.15%
Источник: список аффилированных лиц на 31.03.2020.подробнее

Общая информация

ПАО «Городские инновационные технологии» было основано в 1994 году в Санкт-Петербурге. На текущий момент является одним из бесспорных лидеров рынка жилищно-коммунального, городского хозяйства и активно развивается в различных регионах России. ПАО «ГИТ» является головным предприятием крупного холдинга с тем же названием. В его состав также входят следующие компании:

  • АО «ПетроСтрой»;

  • УО «Профсервис»;

  • Управляющая компания «Доверие»;

  • УК «Евротракт»;

  •  и множество других предприятий. 

Публичное акционерное общество сотрудничает с физическими и юридическими лицами, а также с органами власти и государственными структурами, некоммерческими компаниями. ГИТ активно принимает участие в реализации благотворительных и социальных проектов. 

Российское рейтинговое агентство «Эксперт» присвоило компании положительный кредитный рейтинг B++ со стабильным прогнозом. Это высшая оценка среди отечественных предприятий, работающих в области ЖКХ и городского хозяйства. 

Управление осуществляется советом директоров. Акции ПАО «ГИТ» на фондовом рынке размещает Московская биржа под тикером «GRNT». 

Основные сферы деятельности

Холдинг, возглавляемый ПАО «Городские инновационные технологии» является многофункциональным. Среди основных направлений коммерческой деятельности можно выделить следующие. 

  1. Управление объектами недвижимости (жилые и коммерческие проекты). 

  2. Создание коммунальной инфраструктуры и ее обслуживание. 

  3. Вывоз, переработка и утилизация твердых бытовых отходов. 

  4. Благоустройство и строительство. 

  5. Сервисные услуги, автоматизация коммунального хозяйства. 

  6. Производство материалов и оборудования для городского хозяйства и ЖКХ. 

ПАО «ГИТ» имеет представительства практически во всех регионах России. Это предприятие было в числе первых, предложивших свои услуги в Республике Крым после ее присоединения к составу РФ в 2014 году.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
1 572 270тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы89 052 тыс. руб.
  • Оборотные активы1 483 218 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы1 154 703 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства6 256 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства411 311 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-0.13Долг/EBITDA
1.46EV/EBITDA
14.29EV/OCF
-2.01EV/S
0.2P/BV
2.17P/E
15.56P/FCF
0.22P/NCAV
-4.54P/NNWC
-2.19P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.07Коэффицент абсолютной ликвидности
0.73Коэффициент автономии
-126.3Рентабельность общая, %
0.92Коэффициент маневренности собственного капитала
-0.09Оборачиваемость собственного капитала
0.72Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-0.07Оборачиваемость оборотных активов
3.61Коэффицент текущей ликвидности
0.01Коэффициент привлечения заемного капитала
0Коэффицент покрытия процентов
-0.73Оборачиваемость запасов
9.57Коэффициент обеспеченности запасов
0.74Коэффициент покрытия инвестиций
-0.3Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.08Индекс постоянного актива
-101.04Маржа прибыли, %
0.94Коэффициент мобильности имущества
0.99Коэффицент срочной ликвидности
-0.25Оборачиваемость дебиторской задолженности
7.48Рентабельность оборотных активов, %
141.99Рентабельность внеоборотных активов, %
48.74Рентабельность производственных фондов, %
28.71Рентабельность задействованного капитала, %
9.44Рентабельность собственного капитала, %
-134.06Рентабельность продаж, %
0.99Коэффициент краткосрочной задолженности
0.02Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 22.07.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ГИТ"
  • РуководительМинко Сергей Владимирович, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльДругие отрасли
  • Вид деятельностиУправление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Юридическая информация
  • ОГРН1127847487140
  • ИНН7804493447
  • Юридический адрес:193313, Россия, г. Симферополь, ул. Подвойского, д. 16, корпус 1
Контактная информация
  • Телефон+78126467023
  • E-mailinfo@paogit.ru
  • Сайтссылка