ПАО «Городские инновационные технологии» было основано в 1994 году в Санкт-Петербурге. На текущий момент является одним из бесспорных лидеров рынка жилищно-коммунального, городского хозяйства и активно развивается в различных регионах России. ПАО «ГИТ» является головным предприятием крупного холдинга с тем же названием. В его состав также входят следующие компании:

АО «ПетроСтрой»;

УО «Профсервис»;

Управляющая компания «Доверие»;

УК «Евротракт»;

и множество других предприятий.

Публичное акционерное общество сотрудничает с физическими и юридическими лицами, а также с органами власти и государственными структурами, некоммерческими компаниями. ГИТ активно принимает участие в реализации благотворительных и социальных проектов.

Российское рейтинговое агентство «Эксперт» присвоило компании положительный кредитный рейтинг B++ со стабильным прогнозом. Это высшая оценка среди отечественных предприятий, работающих в области ЖКХ и городского хозяйства.

Управление осуществляется советом директоров. Акции ПАО «ГИТ» на фондовом рынке размещает Московская биржа под тикером «GRNT».

Основные сферы деятельности

Холдинг, возглавляемый ПАО «Городские инновационные технологии» является многофункциональным. Среди основных направлений коммерческой деятельности можно выделить следующие.

Управление объектами недвижимости (жилые и коммерческие проекты). Создание коммунальной инфраструктуры и ее обслуживание. Вывоз, переработка и утилизация твердых бытовых отходов. Благоустройство и строительство. Сервисные услуги, автоматизация коммунального хозяйства. Производство материалов и оборудования для городского хозяйства и ЖКХ.

ПАО «ГИТ» имеет представительства практически во всех регионах России. Это предприятие было в числе первых, предложивших свои услуги в Республике Крым после ее присоединения к составу РФ в 2014 году.