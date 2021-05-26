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Петропавловск ПЛК

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  • Кол-во АОИ:3957270254 шт.
  • Номинал:-
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+2.69%16.435 ₽
  • За неделю, max:16.91 ₽
  • За неделю, min:15.325 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация65 038 млн. руб.
  • Uzhuralzoloto 24.34%
  • Prosperity Capital Management Limited9.97%
  • Everest Alliance Limited 6.44%
  • Slevin Ltd3.85%
  • Sova Capital Limited3.02%
  • Norges Bank 3.75%
  • Société Générale SA0.47%
  • Прочие48.16%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за I квартал 2021 г.подробнее

Общая информация

ГК «Петропавловск» (Petropavlovsk PLC) считается одним из наиболее крупных холдингов, специализирующихся на золотодобыче. Основная производственная деятельность сконцентрирована в Амурской области, где предприятие работает с 1994 года. Головной офис находится в Великобритании, а акции ГК частично распределены между ГК «Южуралзолото» (24,34%), Prosperity Capital Management Limited (11,59%), Everest Alliance Limited (6,44%), The Russian Prosperity Fund (6,1%) и другими крупными игроками рынка.

История ГК начинается с 1994 года, когда компания «Покровский рудник» собственными силами построила в Амурской области 4 предприятия, выпустивших 6,8 млн унций золота. У истоков стояли россиянин Павел Масловский и его английский партнер Питер Хамбро. До 2002 года разрабатывались преимущественно россыпные месторождения, но позже началась крупномасштабная добыча рудного золота. С этого же года акции предприятия стали торговаться на Лондонской фондовой бирже (тикер «POGR»). Сама группа компаний была создана в 2008 году на базе Ариком и Peter Hambro Mining PLC.

Ключевые направления деятельности 

Petropavlovsk PLC является лидером в области золотодобычи как по количеству рудных и минеральных запасов, так и по объему производства. По заявлениям руководства ГК, внимание предприятия сфокусировано на разработке и интеграции методов добросовестной и безопасной геологоразведки и добычи золотой руды с низкой себестоимостью. Этим обеспечиваются основные ценности для сотрудников, акционеров и других заинтересованных лиц. К работе предприятия с 2006 года присоединился ведущий научно-проектный институт «Иргиредмет», что обеспечило стабильное развитие производства в заданном направлении. 

Petropavlovsk PLC вносит весомый вклад в экономику Дальнего Востока и Приамурья. Здесь имеется развитая транспортная инфраструктура, осваиваются лучшие принципы гидроэнергетики и горнодобывающей промышленности, а ГК «Петропавловск» считается одним из наиболее крупных региональных работодателей. 

Предприятие проводит самостоятельный поиск и разведку месторождений, в его состав входят научные институты с первоклассными лабораториями. Кроме этого, в холдинге представлены компании, специализирующиеся на проведении проектных и строительно-монтажных работ.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
1 775 843тыс. USD

Активы

  • Внеоборотные активы1 341 977 тыс. USD
  • Оборотные активы433 866 тыс. USD

Пассивы

  • Капитал и резервы720 760 тыс. USD
  • Долгосрочные обязательства821 798 тыс. USD
  • Краткосрочные обязательства232 885 тыс. USD
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.96Долг/EBITDA
5.11EV/EBITDA
20.03EV/OCF
1.7EV/S
0.48P/BV
38.9P/E
-13.99P/FCF
-1.38P/NCAV
-1.01P/NNWC
1.05P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.96Долг/EBITDA
5.11EV/EBITDA
20.03EV/OCF
1.7EV/S
0.48P/BV
38.9P/E
-13.99P/FCF
-1.38P/NCAV
-1.01P/NNWC
1.05P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.16Коэффицент абсолютной ликвидности
0.68Коэффициент автономии
9.76Рентабельность общая, %
0.4Коэффициент маневренности собственного капитала
1.23Оборачиваемость собственного капитала
-1.43Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.89Оборачиваемость оборотных активов
1.86Коэффицент текущей ликвидности
0.53Коэффициент привлечения заемного капитала
3.61Оборачиваемость запасов
-2.69Коэффициент обеспеченности запасов
1.46Коэффициент покрытия инвестиций
4.16Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.86Индекс постоянного актива
2.69Маржа прибыли, %
0.32Коэффициент мобильности имущества
0.46Коэффицент срочной ликвидности
10.46Оборачиваемость дебиторской задолженности
5.09Рентабельность оборотных активов, %
1.61Рентабельность внеоборотных активов, %
5Рентабельность производственных фондов, %
1.22Рентабельность задействованного капитала, %
3.3Рентабельность собственного капитала, %
6.36Рентабельность продаж, %
0.22Коэффициент краткосрочной задолженности
0.09Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Затраты на добычу

2020 г.
1 034долл. США на унциюTTC
1 312долл. США на унциюAISC

Производство золота

2021 г.
191.2тыс. унцийАО «Покровский рудник»:
131.7тыс. унций- Пионер
59.5тыс. унций- Сторонний концентрат (Покровский АГК)
159.3тыс. унцийООО «Маломырский рудник» (Маломыр)
99.2тыс. унцийООО «Албынский рудник» (Албын)
449.7тыс. унцийВсего по Группе
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Годовой отчет от 23.06.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЗолотодобывающая промышленность
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация
  • Телефон+74953802810
  • E-mailcontact@petropavlovsk.net
  • Сайтссылка