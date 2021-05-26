Петропавловск ПЛК
- Кол-во АОИ:3957270254 шт.
- Номинал:-
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:+2.69%16.435 ₽
- За неделю, max:16.91 ₽
- За неделю, min:15.325 ₽
Нет данных
- Uzhuralzoloto 24.34%
- Prosperity Capital Management Limited9.97%
- Everest Alliance Limited 6.44%
- Slevin Ltd3.85%
- Sova Capital Limited3.02%
- Norges Bank 3.75%
- Société Générale SA0.47%
- Прочие48.16%
Общая информация
ГК «Петропавловск» (Petropavlovsk PLC) считается одним из наиболее крупных холдингов, специализирующихся на золотодобыче. Основная производственная деятельность сконцентрирована в Амурской области, где предприятие работает с 1994 года. Головной офис находится в Великобритании, а акции ГК частично распределены между ГК «Южуралзолото» (24,34%), Prosperity Capital Management Limited (11,59%), Everest Alliance Limited (6,44%), The Russian Prosperity Fund (6,1%) и другими крупными игроками рынка.
История ГК начинается с 1994 года, когда компания «Покровский рудник» собственными силами построила в Амурской области 4 предприятия, выпустивших 6,8 млн унций золота. У истоков стояли россиянин Павел Масловский и его английский партнер Питер Хамбро. До 2002 года разрабатывались преимущественно россыпные месторождения, но позже началась крупномасштабная добыча рудного золота. С этого же года акции предприятия стали торговаться на Лондонской фондовой бирже (тикер «POGR»). Сама группа компаний была создана в 2008 году на базе Ариком и Peter Hambro Mining PLC.
Ключевые направления деятельности
Petropavlovsk PLC является лидером в области золотодобычи как по количеству рудных и минеральных запасов, так и по объему производства. По заявлениям руководства ГК, внимание предприятия сфокусировано на разработке и интеграции методов добросовестной и безопасной геологоразведки и добычи золотой руды с низкой себестоимостью. Этим обеспечиваются основные ценности для сотрудников, акционеров и других заинтересованных лиц. К работе предприятия с 2006 года присоединился ведущий научно-проектный институт «Иргиредмет», что обеспечило стабильное развитие производства в заданном направлении.
Petropavlovsk PLC вносит весомый вклад в экономику Дальнего Востока и Приамурья. Здесь имеется развитая транспортная инфраструктура, осваиваются лучшие принципы гидроэнергетики и горнодобывающей промышленности, а ГК «Петропавловск» считается одним из наиболее крупных региональных работодателей.
Предприятие проводит самостоятельный поиск и разведку месторождений, в его состав входят научные институты с первоклассными лабораториями. Кроме этого, в холдинге представлены компании, специализирующиеся на проведении проектных и строительно-монтажных работ.
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы1 341 977 тыс. USD
- Оборотные активы433 866 тыс. USD
Пассивы
- Капитал и резервы720 760 тыс. USD
- Долгосрочные обязательства821 798 тыс. USD
- Краткосрочные обязательства232 885 тыс. USD
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Затраты на добычу2020 г.
Производство золота2021 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименование-
- Сокращенное наименование-
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЗолотодобывающая промышленность
- Вид деятельности-
- ОГРН-
- ИНН-
- Юридический адрес:-
- Телефон+74953802810
- E-mailcontact@petropavlovsk.net
- Сайтссылка