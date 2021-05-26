Петропавловск ПЛК

ГК «Петропавловск» (Petropavlovsk PLC) считается одним из наиболее крупных холдингов, специализирующихся на золотодобыче. Основная производственная деятельность сконцентрирована в Амурской области, где предприятие работает с 1994 года. Головной офис находится в Великобритании, а акции ГК частично распределены между ГК «Южуралзолото» (24,34%), Prosperity Capital Management Limited (11,59%), Everest Alliance Limited (6,44%), The Russian Prosperity Fund (6,1%) и другими крупными игроками рынка.

История ГК начинается с 1994 года, когда компания «Покровский рудник» собственными силами построила в Амурской области 4 предприятия, выпустивших 6,8 млн унций золота. У истоков стояли россиянин Павел Масловский и его английский партнер Питер Хамбро. До 2002 года разрабатывались преимущественно россыпные месторождения, но позже началась крупномасштабная добыча рудного золота. С этого же года акции предприятия стали торговаться на Лондонской фондовой бирже (тикер «POGR»). Сама группа компаний была создана в 2008 году на базе Ариком и Peter Hambro Mining PLC.

Ключевые направления деятельности

Petropavlovsk PLC является лидером в области золотодобычи как по количеству рудных и минеральных запасов, так и по объему производства. По заявлениям руководства ГК, внимание предприятия сфокусировано на разработке и интеграции методов добросовестной и безопасной геологоразведки и добычи золотой руды с низкой себестоимостью. Этим обеспечиваются основные ценности для сотрудников, акционеров и других заинтересованных лиц. К работе предприятия с 2006 года присоединился ведущий научно-проектный институт «Иргиредмет», что обеспечило стабильное развитие производства в заданном направлении.

Petropavlovsk PLC вносит весомый вклад в экономику Дальнего Востока и Приамурья. Здесь имеется развитая транспортная инфраструктура, осваиваются лучшие принципы гидроэнергетики и горнодобывающей промышленности, а ГК «Петропавловск» считается одним из наиболее крупных региональных работодателей.

Предприятие проводит самостоятельный поиск и разведку месторождений, в его состав входят научные институты с первоклассными лабораториями. Кроме этого, в холдинге представлены компании, специализирующиеся на проведении проектных и строительно-монтажных работ.