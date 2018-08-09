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ПАО "КВАДРА"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:1912495577759 шт.
  • Номинал:0.01 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.32%0.01237 ₽
  • За неделю, max:0.013 ₽
  • За неделю, min:0.012195 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация24 496 млн. руб.
  • Михаил Дмитриевич Прохоров82.69%
  • Прочие17.31%
Источник: существенный факт от 9.08.2018.подробнее

Общая информация

ПАО «Квадра» — энергопредприятие, совершающее генерацию и продажу электричества, а также поставку тепла в Центральном федеральном округе. В регионе присутствия компании (общая площадь 337,4 тыс. км. кв.) находится 13 млн потребителей.

Краткий экскурс в историю

Генерирующая компания «Квадра» была создана в 2005 году в процессе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России». Штаб-квартира находится в городе Тула. Смена формы хозяйствования с ОАО на ПАО состоялась в 2015 году.

В период с 2013 по 2015 год из-под управления ПАО «Квадра» выведены Брянская ГРЭС, Клинцовская ТЭЦ, Котовская ТЭЦ, Дорогобужская ТЭЦ и Щекинская ГРЭС.

В скором времени завершится масштабная инвестиционная программа, позволяющая получить дополнительно 1000 МВт мощностей.

Сфера деятельности

Деятельность компании сводится к генерации электроэнергии и продаже ее на оптовом рынке. Также ПАО «Квадра» занимается производством, доставкой и продажей тепловой энергии конечному потребителю. Доля компании в общем потреблении тепла в Центральном федеральном округе — 25%.

Акции компании

Уставной капитал общества в размере 19,888 млрд рублей разделен на простые и привилегированные акции, номиналом 0,01 рубль. Крупнейшими акционерами являются ООО «Группа ОНЭКСИМ» (50% Уставного капитала) и ООО «БИЗНЕСИНФОРМ» (25% Уставного капитала).

Акции ПАО «Квадра» торгуются на Московской бирже под тикерами «TGKD» (обыкновенные) и «TGKDP» (привилегированные). Они включены в котировальный список 3 уровня. С 2013 года дивиденды не выплачивались.

События

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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
88 147 740тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы80 683 715 тыс. руб.
  • Оборотные активы7 464 025 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы46 106 355 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства26 593 396 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства15 447 989 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
3.21Долг/EBITDA
6.08EV/EBITDA
6.58EV/OCF
0.88EV/S
0.52P/BV
11 194.22P/E
10.56P/FCF
-0.69P/NCAV
-0.65P/NNWC
0.42P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.34Долг/EBITDA
4.06EV/EBITDA
0.5EV/OCF
0.86EV/S
0.79P/BV
705.33P/E
-4.66P/FCF
-3.58P/NCAV
-1.89P/NNWC
0.6P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.07Коэффицент абсолютной ликвидности
0.52Коэффициент автономии
-0.12Рентабельность общая, %
-0.75Коэффициент маневренности собственного капитала
1.26Оборачиваемость собственного капитала
-4.63Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
6.17Оборачиваемость оборотных активов
0.48Коэффицент текущей ликвидности
0.37Коэффициент привлечения заемного капитала
0.96Коэффицент покрытия процентов
31.07Оборачиваемость запасов
-17.95Коэффициент обеспеченности запасов
0.82Коэффициент покрытия инвестиций
12.13Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.75Индекс постоянного актива
0Маржа прибыли, %
0.08Коэффициент мобильности имущества
0.33Коэффицент срочной ликвидности
9.78Оборачиваемость дебиторской задолженности
0.02Рентабельность оборотных активов, %
0Рентабельность внеоборотных активов, %
0Рентабельность производственных фондов, %
0Рентабельность задействованного капитала, %
0Рентабельность собственного капитала, %
3.24Рентабельность продаж, %
0.37Коэффициент краткосрочной задолженности
0.14Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные мощности

2021 г.
3 080МВтУстановленная электрическая мощность
14 784.9Гкал/чУстановленная тепловая мощность
11 982млн кВт*чВыработка э/э
19 200тыс. ГкалПроизводство тепла
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КВАДРА- ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "КВАДРА"
  • РуководительСУХОТИНА КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: генерация
  • Вид деятельностиРемонт электронного и оптического оборудования
Юридическая информация
  • ОГРН1056882304489
  • ИНН6829012680
  • Юридический адрес:300012, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТУЛА, УЛ. ТИМИРЯЗЕВА, Д.99В
Контактная информация
  • Телефон+74957397333
  • E-mailoffice@quadra.ru
  • Сайтссылка