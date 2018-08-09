ПАО «Квадра» — энергопредприятие, совершающее генерацию и продажу электричества, а также поставку тепла в Центральном федеральном округе. В регионе присутствия компании (общая площадь 337,4 тыс. км. кв.) находится 13 млн потребителей.

Краткий экскурс в историю

Генерирующая компания «Квадра» была создана в 2005 году в процессе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России». Штаб-квартира находится в городе Тула. Смена формы хозяйствования с ОАО на ПАО состоялась в 2015 году.

В период с 2013 по 2015 год из-под управления ПАО «Квадра» выведены Брянская ГРЭС, Клинцовская ТЭЦ, Котовская ТЭЦ, Дорогобужская ТЭЦ и Щекинская ГРЭС.

В скором времени завершится масштабная инвестиционная программа, позволяющая получить дополнительно 1000 МВт мощностей.

Сфера деятельности

Деятельность компании сводится к генерации электроэнергии и продаже ее на оптовом рынке. Также ПАО «Квадра» занимается производством, доставкой и продажей тепловой энергии конечному потребителю. Доля компании в общем потреблении тепла в Центральном федеральном округе — 25%.

Акции компании

Уставной капитал общества в размере 19,888 млрд рублей разделен на простые и привилегированные акции, номиналом 0,01 рубль. Крупнейшими акционерами являются ООО «Группа ОНЭКСИМ» (50% Уставного капитала) и ООО «БИЗНЕСИНФОРМ» (25% Уставного капитала).

Акции ПАО «Квадра» торгуются на Московской бирже под тикерами «TGKD» (обыкновенные) и «TGKDP» (привилегированные). Они включены в котировальный список 3 уровня. С 2013 года дивиденды не выплачивались.