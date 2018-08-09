ПАО "КВАДРА"
- Кол-во АОИ:1912495577759 шт.
- Номинал:0.01 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:-1.32%0.01237 ₽
- За неделю, max:0.013 ₽
- За неделю, min:0.012195 ₽
Нет данных
- Михаил Дмитриевич Прохоров82.69%
- Прочие17.31%
Общая информация
ПАО «Квадра» — энергопредприятие, совершающее генерацию и продажу электричества, а также поставку тепла в Центральном федеральном округе. В регионе присутствия компании (общая площадь 337,4 тыс. км. кв.) находится 13 млн потребителей.
Краткий экскурс в историю
Генерирующая компания «Квадра» была создана в 2005 году в процессе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России». Штаб-квартира находится в городе Тула. Смена формы хозяйствования с ОАО на ПАО состоялась в 2015 году.
В период с 2013 по 2015 год из-под управления ПАО «Квадра» выведены Брянская ГРЭС, Клинцовская ТЭЦ, Котовская ТЭЦ, Дорогобужская ТЭЦ и Щекинская ГРЭС.
В скором времени завершится масштабная инвестиционная программа, позволяющая получить дополнительно 1000 МВт мощностей.
Сфера деятельности
Деятельность компании сводится к генерации электроэнергии и продаже ее на оптовом рынке. Также ПАО «Квадра» занимается производством, доставкой и продажей тепловой энергии конечному потребителю. Доля компании в общем потреблении тепла в Центральном федеральном округе — 25%.
Акции компании
Уставной капитал общества в размере 19,888 млрд рублей разделен на простые и привилегированные акции, номиналом 0,01 рубль. Крупнейшими акционерами являются ООО «Группа ОНЭКСИМ» (50% Уставного капитала) и ООО «БИЗНЕСИНФОРМ» (25% Уставного капитала).
Акции ПАО «Квадра» торгуются на Московской бирже под тикерами «TGKD» (обыкновенные) и «TGKDP» (привилегированные). Они включены в котировальный список 3 уровня. С 2013 года дивиденды не выплачивались.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы80 683 715 тыс. руб.
- Оборотные активы7 464 025 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы46 106 355 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства26 593 396 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства15 447 989 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производственные мощности2021 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КВАДРА- ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
- Сокращенное наименованиеПАО "КВАДРА"
- РуководительСУХОТИНА КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: генерация
- Вид деятельностиРемонт электронного и оптического оборудования
- ОГРН1056882304489
- ИНН6829012680
- Юридический адрес:300012, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТУЛА, УЛ. ТИМИРЯЗЕВА, Д.99В
- Телефон+74957397333
- E-mailoffice@quadra.ru
- Сайтссылка