ПАО "КЗМС"

ПАО «Краснокамский завод металлических сеток ROSSET» (КЗМС) работает с 1942 года. На сегодняшний день предприятие является крупнейшим в Европе и РФ производителем металлических и железных сеток, а также выступает в качестве единственного поставщика формующих сеток для машин, используемых в целлюлозной промышленности.

КЗМС является публичной компанией. Акции предприятия торгуются на Московской бирже с тикером «KZMS».

Ключевые направления деятельности

За все время своей работы КЗМС выпустило на рынок более 180 видов разнообразных сеток. Многие из них нашли применение в следующих отраслях деятельности:

коммунальная служба;

деревообработка;

сельское хозяйство;

добыча горных пород;

строительство;

химическое производство;

изготовление продуктов питания;

нефтегазовое и угольное производство.

Изготавливаемые сетки используются в качестве транспортерных лент, а также для фильтрации и формования. В ассортименте выпускаемой продукции есть каркасные и фильтрующие сетки, у которых нет аналогов на современном рынке. В 2018 году одно из изделий КЗМС («Росомаха») получило статус лауреата премии «100 Лучших Товаров России».

Завод ROSSET отличается от большинства конкурирующих предприятий широким рынком сбыта. Если европейские производители не поставляют свои металлические и синтетические сетки в Россию, то КЗМС снабжает данной продукцией не только отечественного потребителя, но и заказчиков из стран СНГ, Италии, Польши, Балтии, ОАЭ, Ирана, Тайваня, Турции. Доля экспорта от общего объема реализации составляет 20%.

Для обеспечения стабильного роста и развития КЗМС следит за соблюдением высоких стандартов качества на производстве. С этой целью в структуре предприятия работает собственный Отдел технического сервиса и Центральная заводская лаборатория. Сотрудники данных подразделений занимаются разработкой инновационных решений и модернизацией существующих продуктов.