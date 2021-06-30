ПАО "КЗМС"
Нет данных
- Кол-во АОИ:884760 шт.
- Номинал:10 ₽
- Листинг:3й эшелон
Нет данных
- Текущая цена:+0.00%226 ₽
- За неделю, max:-
- За неделю, min:-
- Дивиденд:34 ₽
- Отсечка:12.09.2021
- Доходность:15.04%
- Дмитрий Владимирович Пищальников30%
- Эдуард Азатович Хайруллин21.2%
- Дарья Юрьевна Хайруллина16.2%
- Юлия Евгеньевна Прущакова17.1%
- Людмила Александровна Хайруллина8.8%
- Прочие6.7%
Общая информация
ПАО «Краснокамский завод металлических сеток ROSSET» (КЗМС) работает с 1942 года. На сегодняшний день предприятие является крупнейшим в Европе и РФ производителем металлических и железных сеток, а также выступает в качестве единственного поставщика формующих сеток для машин, используемых в целлюлозной промышленности.
КЗМС является публичной компанией. Акции предприятия торгуются на Московской бирже с тикером «KZMS».
Ключевые направления деятельности
За все время своей работы КЗМС выпустило на рынок более 180 видов разнообразных сеток. Многие из них нашли применение в следующих отраслях деятельности:
коммунальная служба;
деревообработка;
сельское хозяйство;
добыча горных пород;
строительство;
химическое производство;
изготовление продуктов питания;
нефтегазовое и угольное производство.
Изготавливаемые сетки используются в качестве транспортерных лент, а также для фильтрации и формования. В ассортименте выпускаемой продукции есть каркасные и фильтрующие сетки, у которых нет аналогов на современном рынке. В 2018 году одно из изделий КЗМС («Росомаха») получило статус лауреата премии «100 Лучших Товаров России».
Завод ROSSET отличается от большинства конкурирующих предприятий широким рынком сбыта. Если европейские производители не поставляют свои металлические и синтетические сетки в Россию, то КЗМС снабжает данной продукцией не только отечественного потребителя, но и заказчиков из стран СНГ, Италии, Польши, Балтии, ОАЭ, Ирана, Тайваня, Турции. Доля экспорта от общего объема реализации составляет 20%.
Для обеспечения стабильного роста и развития КЗМС следит за соблюдением высоких стандартов качества на производстве. С этой целью в структуре предприятия работает собственный Отдел технического сервиса и Центральная заводская лаборатория. Сотрудники данных подразделений занимаются разработкой инновационных решений и модернизацией существующих продуктов.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы269 003 тыс. руб
- Оборотные активы458 803 тыс. руб
Пассивы
- Капитал и резервы420 819 тыс. руб
- Долгосрочные обязательства93 726 тыс. руб
- Краткосрочные обязательства213 261 тыс. руб
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Выручка от реализации основной продукции2018 г.
Объем произведенной товарной продукции (сетки)2018 г.
Объем реализации товарной продукции (сетки)2018 г.
Средняя цена за 1м22018 г.
Структура реализованной продукции2018 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК"
- Сокращенное наименованиеПАО "КЗМС"
- РуководительПИЩАЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЦветная металлургия
- Вид деятельностиПроизводство строительных металлических конструкций и изделий
- ОГРН1025901844132
- ИНН5916000015
- Юридический адрес:617060, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОКАМСК, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, Д.23
- Телефон+73427320260
- E-mailaksenova@rosset-kzms.ru
- Сайтссылка