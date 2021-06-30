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ПАО "КЗМС"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:884760 шт.
  • Номинал:10 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика

Нет данных

деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.00%226 ₽
  • За неделю, max:-
  • За неделю, min:-
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:34 ₽
  • Отсечка:12.09.2021
  • Доходность:15.04%
дивидендная история
100%
Капитализация200 млн. руб.
  • Дмитрий Владимирович Пищальников30%
  • Эдуард Азатович Хайруллин21.2%
  • Дарья Юрьевна Хайруллина16.2%
  • Юлия Евгеньевна Прущакова17.1%
  • Людмила Александровна Хайруллина8.8%
  • Прочие6.7%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за I квартал 2018 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Краснокамский завод металлических сеток ROSSET» (КЗМС) работает с 1942 года. На сегодняшний день предприятие является крупнейшим в Европе и РФ производителем металлических и железных сеток, а также выступает в качестве единственного поставщика формующих сеток для машин, используемых в целлюлозной промышленности. 

КЗМС является публичной компанией. Акции предприятия торгуются на Московской бирже с тикером «KZMS». 

Ключевые направления деятельности

За все время своей работы КЗМС выпустило на рынок более 180 видов разнообразных сеток. Многие из них нашли применение в следующих отраслях деятельности:

  • коммунальная служба;

  • деревообработка;

  • сельское хозяйство;

  • добыча горных пород;

  • строительство;

  • химическое производство;

  • изготовление продуктов питания;

  • нефтегазовое и угольное производство. 

Изготавливаемые сетки используются в качестве транспортерных лент, а также для фильтрации и формования. В ассортименте выпускаемой продукции есть каркасные и фильтрующие сетки, у которых нет аналогов на современном рынке. В 2018 году одно из изделий КЗМС («Росомаха») получило статус лауреата премии «100 Лучших Товаров России». 

Завод ROSSET отличается от большинства конкурирующих предприятий широким рынком сбыта. Если европейские производители не поставляют свои металлические и синтетические сетки в Россию, то КЗМС снабжает данной продукцией не только отечественного потребителя, но и заказчиков из стран СНГ, Италии, Польши, Балтии, ОАЭ, Ирана, Тайваня, Турции. Доля экспорта от общего объема реализации составляет 20%. 

Для обеспечения стабильного роста и развития КЗМС следит за соблюдением высоких стандартов качества на производстве. С этой целью в структуре предприятия работает собственный Отдел технического сервиса и Центральная заводская лаборатория. Сотрудники данных подразделений занимаются разработкой инновационных решений и модернизацией существующих продуктов.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
727 806тыс. руб

Активы

  • Внеоборотные активы269 003 тыс. руб
  • Оборотные активы458 803 тыс. руб

Пассивы

  • Капитал и резервы420 819 тыс. руб
  • Долгосрочные обязательства93 726 тыс. руб
  • Краткосрочные обязательства213 261 тыс. руб
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
0.69Долг/EBITDA
2.49EV/EBITDA
4.64EV/OCF
0.43EV/S
0.48P/BV
3.84P/E
12.06P/FCF
-0.63P/NCAV
-0.37P/NNWC
0.31P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.76Долг/EBITDA
-0.56EV/EBITDA
-3.98EV/OCF
6.42EV/S
2.23P/BV
37.66P/E
22.71P/FCF
-2.73P/NCAV
4.57P/NNWC
6.01P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.08Коэффицент абсолютной ликвидности
-32.45Коэффициент автономии
11.49Рентабельность общая, %
-0.09Коэффициент маневренности собственного капитала
1.52Оборачиваемость собственного капитала
0.33Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.36Оборачиваемость оборотных активов
0.63Коэффицент текущей ликвидности
0.11Коэффициент привлечения заемного капитала
2.04Оборачиваемость запасов
0.47Коэффициент обеспеченности запасов
-36.34Коэффициент покрытия инвестиций
633.54Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.64Индекс постоянного актива
8.08Маржа прибыли, %
1.71Коэффициент мобильности имущества
0.19Коэффицент срочной ликвидности
6.7Оборачиваемость дебиторской задолженности
10.99Рентабельность оборотных активов, %
22.11Рентабельность внеоборотных активов, %
13.42Рентабельность производственных фондов, %
12.3Рентабельность собственного капитала, %
38.36Рентабельность продаж, %
-56.12Коэффициент краткосрочной задолженности
0.13Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Выручка от реализации основной продукции

2018 г.
34.818млн. руб.Цветной металл
116.588млн. руб.Нержавеющая и низкоуглеродистая сталь
363.289млн. руб.Синтетика
514.695млн. руб.Всего

Объем произведенной товарной продукции (сетки)

2018 г.
13.17тыс. м2Цветной металл
71.87тыс. м2Нержавеющая и низкоуглеродистая сталь
151.4тыс. м2Синтетика
236.44тыс. м2Всего

Объем реализации товарной продукции (сетки)

2018 г.
12.597тыс. м2Цветной металл
69.609тыс. м2Нержавеющая и низкоуглеродистая сталь
150.801тыс. м2Синтетика
233.007тыс. м2Всего

Средняя цена за 1м2

2018 г.
2 763.95руб.Цветной металл
1 674.9руб.Нержавеющая и низкоуглеродистая сталь
2 409.07руб.Синтетика
2 208.93руб.Всего

Структура реализованной продукции

2018 г.
514 694.68тыс. руб.Продукция (сетка)
21 586.42тыс. руб.Торговый зал
16 087.41тыс. руб.Продукция волочильного цеха
3 337.05тыс. руб.Прочая реализация
555 705.56тыс. руб.Итого
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Устав от 26.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК"
  • Сокращенное наименованиеПАО "КЗМС"
  • РуководительПИЩАЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЦветная металлургия
  • Вид деятельностиПроизводство строительных металлических конструкций и изделий
Юридическая информация
  • ОГРН1025901844132
  • ИНН5916000015
  • Юридический адрес:617060, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОКАМСК, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, Д.23
Контактная информация
  • Телефон+73427320260
  • E-mailaksenova@rosset-kzms.ru
  • Сайтссылка