ПАО «Русполимет» является металлургическим предприятием полного цикла. Завод занимается изготовлением продукции из стали и чугуна, производством дробильно-сортировочной техники и оборудования для объектов атомной энергетики. Он сформировал современный парк термических печей, прессов и установок, необходимых для изготовления колец, дисков, слитков и поковок.

Краткий экскурс в историю

История завода уходит своими корнями в далекий 1866 год, когда была построена первая домна Кулебакского металлургического завода. В начале своего существования производство обеспечивало потребности железной дороги и морского флота. Позже завод перепрофилировали для удовлетворения потребностей армии во время I и II мировых войн. В послевоенный период он был передан на баланс советской авиации.

В 2005 году произошло слияние металлургического комбината и кольцепрокатного завода. Объединение получило название «Русполимет».

Сфера деятельности

Завод полного цикла осуществляет следующие операции:

металлургическое производство прутков, слитков, поковок, ферросплавов, специальной стали и лигатуры, продукции из титана и титановых сплавов;

горячее газостатическое прессование;

изготовление оснастки;

производство оборудования для объектов атомной энергетики;

строительно-монтажные работы;

кольцепрокатное производство (заготовки и диски).

Вся выпускаемая металлургическая продукция соответствует международным и отечественным стандартам.

Покупателями продукции являются заводы гражданской авиации, машиностроения и энергетического комплекса России и зарубежья.

Акции компании

Акции «Русполимет» торгуются на МФБ с августа 2008 года под тикером «RUSP» (3 уровень котировального списка). Суммарно 90% Уставного фонда компании принадлежит обществу «Мотор Инвест» и заводу «Стар».