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ПАО "РУСПОЛИМЕТ"

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Общая информация

ПАО «Русполимет» является металлургическим предприятием полного цикла. Завод занимается изготовлением продукции из стали и чугуна, производством дробильно-сортировочной техники и оборудования для объектов атомной энергетики. Он сформировал современный парк термических печей, прессов и установок, необходимых для изготовления колец, дисков, слитков и поковок.

Краткий экскурс в историю

История завода уходит своими корнями в далекий 1866 год, когда была построена первая домна Кулебакского металлургического завода. В начале своего существования производство обеспечивало потребности железной дороги и морского флота. Позже завод перепрофилировали для удовлетворения потребностей армии во время I и II мировых войн. В послевоенный период он был передан на баланс советской авиации.

В 2005 году произошло слияние металлургического комбината и кольцепрокатного завода. Объединение получило название «Русполимет».

Сфера деятельности

Завод полного цикла осуществляет следующие операции:

  • металлургическое производство прутков, слитков, поковок, ферросплавов, специальной стали и лигатуры, продукции из титана и титановых сплавов;

  • горячее газостатическое прессование;

  • изготовление оснастки;

  • производство оборудования для объектов атомной энергетики;

  • строительно-монтажные работы;

  • кольцепрокатное производство (заготовки и диски).

Вся выпускаемая металлургическая продукция соответствует международным и отечественным стандартам.

Покупателями продукции являются заводы гражданской авиации, машиностроения и энергетического комплекса России и зарубежья.

Акции компании

Акции «Русполимет» торгуются на МФБ с августа 2008 года под тикером «RUSP» (3 уровень котировального списка). Суммарно 90% Уставного фонда компании принадлежит обществу «Мотор Инвест» и заводу «Стар».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2020
Стандарт отчетности:
19 241 947тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы8 903 938 тыс. руб.
  • Оборотные активы10 338 009 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы6 450 349 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства6 744 998 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства6 046 601 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2020
2.16Долг/EBITDA
3.41EV/EBITDA
5.47EV/OCF
0.74EV/S
0.58P/BV
3.55P/E
9.05P/FCF
-1.53P/NCAV
-0.49P/NNWC
0.27P/S

Среднеотраслевой

30.06.2020
3.2Долг/EBITDA
5.9EV/EBITDA
2.83EV/OCF
0.92EV/S
1.64P/BV
1.5P/E
6.73P/FCF
3.95P/NCAV
-1.46P/NNWC
0.5P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2020
0.06Коэффицент абсолютной ликвидности
0.5Коэффициент автономии
10.02Рентабельность общая, %
-0.6Коэффициент маневренности собственного капитала
2.34Оборачиваемость собственного капитала
-0.24Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.55Оборачиваемость оборотных активов
1.71Коэффицент текущей ликвидности
0.51Коэффициент привлечения заемного капитала
3.14Оборачиваемость запасов
-0.48Коэффициент обеспеченности запасов
1.03Коэффициент покрытия инвестиций
3.12Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.38Индекс постоянного актива
7.6Маржа прибыли, %
1.16Коэффициент мобильности имущества
0.54Коэффицент срочной ликвидности
5.71Оборачиваемость дебиторской задолженности
11.78Рентабельность оборотных активов, %
15.26Рентабельность внеоборотных активов, %
10.28Рентабельность производственных фондов, %
10.79Рентабельность задействованного капитала, %
17.79Рентабельность собственного капитала, %
29.43Рентабельность продаж, %
0.47Коэффициент краткосрочной задолженности
0.04Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 14.08.2020
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Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСПОЛИМЕТ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "РУСПОЛИМЕТ"
  • РуководительКЛОЧАЙ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЧёрная металлургия
  • Вид деятельностиПроизводство стали в слитках
Юридическая информация
  • ОГРН1055214499966
  • ИНН5251008501
  • Юридический адрес:607018, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КУЛЕБАКИ, УЛ. ВОССТАНИЯ, Д. 1
Контактная информация
  • Телефон+78317679000
  • E-mailruspolymet@ruspolymet.ru
  • Сайтссылка