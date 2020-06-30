ПАО "РУСПОЛИМЕТ"
Нет данных
- Кол-во:-
- Номинал:-
- Листинг:-
Нет данных
- Текущая цена:-
- За неделю, max:-
- За неделю, min:-
Нет данных
Нет данных
Общая информация
ПАО «Русполимет» является металлургическим предприятием полного цикла. Завод занимается изготовлением продукции из стали и чугуна, производством дробильно-сортировочной техники и оборудования для объектов атомной энергетики. Он сформировал современный парк термических печей, прессов и установок, необходимых для изготовления колец, дисков, слитков и поковок.
Краткий экскурс в историю
История завода уходит своими корнями в далекий 1866 год, когда была построена первая домна Кулебакского металлургического завода. В начале своего существования производство обеспечивало потребности железной дороги и морского флота. Позже завод перепрофилировали для удовлетворения потребностей армии во время I и II мировых войн. В послевоенный период он был передан на баланс советской авиации.
В 2005 году произошло слияние металлургического комбината и кольцепрокатного завода. Объединение получило название «Русполимет».
Сфера деятельности
Завод полного цикла осуществляет следующие операции:
металлургическое производство прутков, слитков, поковок, ферросплавов, специальной стали и лигатуры, продукции из титана и титановых сплавов;
горячее газостатическое прессование;
изготовление оснастки;
производство оборудования для объектов атомной энергетики;
строительно-монтажные работы;
кольцепрокатное производство (заготовки и диски).
Вся выпускаемая металлургическая продукция соответствует международным и отечественным стандартам.
Покупателями продукции являются заводы гражданской авиации, машиностроения и энергетического комплекса России и зарубежья.
Акции компании
Акции «Русполимет» торгуются на МФБ с августа 2008 года под тикером «RUSP» (3 уровень котировального списка). Суммарно 90% Уставного фонда компании принадлежит обществу «Мотор Инвест» и заводу «Стар».
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2020
Активы
- Внеоборотные активы8 903 938 тыс. руб.
- Оборотные активы10 338 009 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы6 450 349 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства6 744 998 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства6 046 601 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2020
Среднеотраслевой30.06.2020
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2020
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСПОЛИМЕТ"
- Сокращенное наименованиеПАО "РУСПОЛИМЕТ"
- РуководительКЛОЧАЙ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЧёрная металлургия
- Вид деятельностиПроизводство стали в слитках
- ОГРН1055214499966
- ИНН5251008501
- Юридический адрес:607018, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КУЛЕБАКИ, УЛ. ВОССТАНИЯ, Д. 1
- Телефон+78317679000
- E-mailruspolymet@ruspolymet.ru
- Сайтссылка