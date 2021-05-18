Компания Raven Property Group Limited была создана в середине 2005 года. Первоначальное название Raven Russia было изменено на текущее в июне 2018 года. Акции компании торгуются на LSE (Лондонская Фондовая биржа) и TISE (Международный Биржевой рынок). В 2020 году компания получила листинг на Московской бирже с тикером «RAVN». В июле 2005 года Raven Property Group Limited выпустила больше 150 млн ценных бумаг для торгов на AIM. В следующем году компания начала продажу варрантов и привилегированных акций. Эти типы ценных бумаг были допущены к LSE в 2011 году. Привилегированные акции также торгуются на платформе SETSqx. Офисы Raven Property Group Limited находятся в Москве, на Кипре, а также на Гернси.

Основные направления деятельности

С момента своего образования предприятие Raven Property Group Limited занималось строительством и выкупом складских помещений класса «А». Недвижимое имущество, принадлежащее предприятию, сдается в аренду, за счет чего извлекается основная прибыль компании. На основании этих доходов формируются дивиденды акционеров.

В настоящее время инвестиционный портфель составляет около 2 млн готовых складских проектов в следующих российских городах:

Москва;

Нижний Новгород;

Санкт-Петербург;

Ростов-на-Дону;

Новосибирск.

В Северной столице расположено несколько офисных зданий, которые находятся во владении Raven Property Group Limited. Общая площадь эксплуатируемых коммерческих объектов составляет 49 тыс. кв. метров. Во владении предприятия с 2012 года числится логистический парк «Пушкино», а с 2017 года московский ЛП «Север».

Организация специализируется на сдаче арендатором складской недвижимости, находящейся в собственности. Клиентами Raven Property Group Limited являются крупные российские предприятия и компании международного масштаба.

Миссия проекта сводится к обеспечению стабильного роста доходов акционеров на протяжении всего дивидендного периода. Для решения этой задачи Raven Property Group Limited регулярно расширяет перечень имеющейся бизнес-недвижимости для дальнейшего предоставления в аренду, а также занимается строительством собственных складских комплексов класса «А».