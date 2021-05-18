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Raven Property Group Limited

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  • Кол-во АОИ:625004011 шт.
  • Номинал:-
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.17%28.7 ₽
  • За неделю, max:28.8 ₽
  • За неделю, min:27.45 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация17 938 млн. руб.
  • Invesco Asset Management Limited31.9%
  • Woodford Investment Management LLP13%
  • JO Hambro Capital Management Limited11.1%
  • Schroder Investment Management Limited8.7%
  • Quilter Investment Management Limited5%
  • Прочие30.3%
Источник: сайт эмитента.подробнее

Общая информация

Компания Raven Property Group Limited была создана в середине 2005 года. Первоначальное название Raven Russia было изменено на текущее в июне 2018 года. Акции компании торгуются на LSE (Лондонская Фондовая биржа) и TISE (Международный Биржевой рынок). В 2020 году компания получила листинг на Московской бирже с тикером «RAVN». В июле 2005 года Raven Property Group Limited выпустила больше 150 млн ценных бумаг для торгов на AIM. В следующем году компания начала продажу варрантов и привилегированных акций. Эти типы ценных бумаг были допущены к LSE в 2011 году. Привилегированные акции также торгуются на платформе SETSqx. Офисы Raven Property Group Limited находятся в Москве, на Кипре, а также на Гернси.   

Основные направления деятельности

С момента своего образования предприятие Raven Property Group Limited занималось строительством и выкупом складских помещений класса «А». Недвижимое имущество, принадлежащее предприятию, сдается в аренду, за счет чего извлекается основная прибыль компании. На основании этих доходов формируются дивиденды акционеров. 

В настоящее время инвестиционный портфель составляет около 2 млн готовых складских проектов в следующих российских городах:

  • Москва;

  • Нижний Новгород;

  • Санкт-Петербург;

  • Ростов-на-Дону;

  • Новосибирск. 

В Северной столице расположено несколько офисных зданий, которые находятся во владении Raven Property Group Limited. Общая площадь эксплуатируемых коммерческих объектов составляет 49 тыс. кв. метров.  Во владении предприятия с 2012 года числится логистический парк «Пушкино», а с 2017 года московский ЛП «Север». 

Организация специализируется на сдаче арендатором складской недвижимости, находящейся в собственности. Клиентами Raven Property Group Limited являются крупные российские предприятия и компании международного масштаба. 

Миссия проекта сводится к обеспечению стабильного роста доходов акционеров на протяжении всего дивидендного периода. Для решения этой задачи Raven Property Group Limited регулярно расширяет перечень имеющейся бизнес-недвижимости для дальнейшего предоставления в аренду, а также занимается строительством собственных складских комплексов класса «А».

События

  • Аналитика
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  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
1 306 422В тыс. долл. США

Активы

  • Внеоборотные активы1 234 288 В тыс. долл. США
  • Оборотные активы72 134 В тыс. долл. США

Пассивы

  • Капитал и резервы264 497 В тыс. долл. США
  • Долгосрочные обязательства980 822 В тыс. долл. США
  • Краткосрочные обязательства61 103 В тыс. долл. США
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
10.63Долг/EBITDA
12.74EV/EBITDA
14.2EV/OCF
7.26EV/S
0.65P/BV
2.95P/E
-4.22P/FCF
-0.18P/NCAV
-0.18P/NNWC
1.2P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.83Долг/EBITDA
-80.24EV/EBITDA
-52.08EV/OCF
253.32EV/S
11.22P/BV
-47.92P/E
-56.22P/FCF
-227.44P/NCAV
-104.23P/NNWC
251.65P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.87Коэффицент абсолютной ликвидности
0.2Коэффициент автономии
53.82Рентабельность общая, %
-3.67Коэффициент маневренности собственного капитала
0.58Оборачиваемость собственного капитала
-13.44Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.98Оборачиваемость оборотных активов
0.07Коэффицент текущей ликвидности
0.79Коэффициент привлечения заемного капитала
1.5Коэффицент покрытия процентов
240.28Оборачиваемость запасов
-1 458.33Коэффициент обеспеченности запасов
0.95Коэффициент покрытия инвестиций
1.23Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.94Индекс постоянного актива
40.83Маржа прибыли, %
0.06Коэффициент мобильности имущества
1.17Коэффицент срочной ликвидности
7.62Оборачиваемость дебиторской задолженности
80.89Рентабельность оборотных активов, %
4.91Рентабельность внеоборотных активов, %
4.91Рентабельность производственных фондов, %
4.63Рентабельность задействованного капитала, %
23.57Рентабельность собственного капитала, %
65.86Рентабельность продаж, %
0.06Коэффициент краткосрочной задолженности
0.74Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Операционные показатели

2020 г.
1 895тыс. кв. мСкладские площади
6%Свободные площади складов
49тыс. кв. мОфисные площади
2%Свободные площади офисов
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Годовой отчет от 20.05.2021
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльАренда недвижимости
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация
  • Телефон+74956444448
  • E-mailinvestorrelations@ravenrussia.com
  • Сайтссылка