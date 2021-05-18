Raven Property Group Limited
- Кол-во АОИ:625004011 шт.
- Номинал:-
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+0.17%28.7 ₽
- За неделю, max:28.8 ₽
- За неделю, min:27.45 ₽
Нет данных
- Invesco Asset Management Limited31.9%
- Woodford Investment Management LLP13%
- JO Hambro Capital Management Limited11.1%
- Schroder Investment Management Limited8.7%
- Quilter Investment Management Limited5%
- Прочие30.3%
Общая информация
Компания Raven Property Group Limited была создана в середине 2005 года. Первоначальное название Raven Russia было изменено на текущее в июне 2018 года. Акции компании торгуются на LSE (Лондонская Фондовая биржа) и TISE (Международный Биржевой рынок). В 2020 году компания получила листинг на Московской бирже с тикером «RAVN». В июле 2005 года Raven Property Group Limited выпустила больше 150 млн ценных бумаг для торгов на AIM. В следующем году компания начала продажу варрантов и привилегированных акций. Эти типы ценных бумаг были допущены к LSE в 2011 году. Привилегированные акции также торгуются на платформе SETSqx. Офисы Raven Property Group Limited находятся в Москве, на Кипре, а также на Гернси.
Основные направления деятельности
С момента своего образования предприятие Raven Property Group Limited занималось строительством и выкупом складских помещений класса «А». Недвижимое имущество, принадлежащее предприятию, сдается в аренду, за счет чего извлекается основная прибыль компании. На основании этих доходов формируются дивиденды акционеров.
В настоящее время инвестиционный портфель составляет около 2 млн готовых складских проектов в следующих российских городах:
Москва;
Нижний Новгород;
Санкт-Петербург;
Ростов-на-Дону;
Новосибирск.
В Северной столице расположено несколько офисных зданий, которые находятся во владении Raven Property Group Limited. Общая площадь эксплуатируемых коммерческих объектов составляет 49 тыс. кв. метров. Во владении предприятия с 2012 года числится логистический парк «Пушкино», а с 2017 года московский ЛП «Север».
Организация специализируется на сдаче арендатором складской недвижимости, находящейся в собственности. Клиентами Raven Property Group Limited являются крупные российские предприятия и компании международного масштаба.
Миссия проекта сводится к обеспечению стабильного роста доходов акционеров на протяжении всего дивидендного периода. Для решения этой задачи Raven Property Group Limited регулярно расширяет перечень имеющейся бизнес-недвижимости для дальнейшего предоставления в аренду, а также занимается строительством собственных складских комплексов класса «А».
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы1 234 288 В тыс. долл. США
- Оборотные активы72 134 В тыс. долл. США
Пассивы
- Капитал и резервы264 497 В тыс. долл. США
- Долгосрочные обязательства980 822 В тыс. долл. США
- Краткосрочные обязательства61 103 В тыс. долл. США
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Операционные показатели2020 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименование-
- Сокращенное наименование-
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльАренда недвижимости
- Вид деятельности-
- ОГРН-
- ИНН-
- Юридический адрес:-
- Телефон+74956444448
- E-mailinvestorrelations@ravenrussia.com
- Сайтссылка