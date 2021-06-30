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ПАО ТКЗ "КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:863258000 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика

Нет данных

деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.00%11.8 ₽
  • За неделю, max:-
  • За неделю, min:-
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0 ₽
  • Отсечка:10.07.2014
  • Доходность:0.00%
дивидендная история
100%
Капитализация10 899 млн. руб.
  • ООО «НордЭнергоГрупп»76.52%
  • Акционерное общество «ЭнергоМашиностроительный Альянс»19.48%
  • Прочие4%
Источник: МСФО 2 квартал 2021 г.подробнее

Общая информация

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» является крупным отечественным предприятием, специализирующемся на выпуске котельного оборудования для промышленных объектов и электростанций. Датой основания считается 1896 год. В это время русско-бельгийское общество во главе с Альбертом Невом стало выпускать клепаные конструкции. В их число входило оборудование для шахт, нефтяной отрасли, железнодорожные мосты и паровые котлы. Национализация завода произошла в марте 1918 года. С 1932 основной специализацией предприятия стал выпуск именно котельного оборудования. Изготавливаемая продукция поставлялась не только на советские промышленные объекты, но и за рубеж. Первая экспортная сделка была совершена в 1948 году. В 1986 ТКЗ «Красный котельщик» был признан одним из 70 крупнейших предприятий своей отрасли. 

В настоящее время организация носит статус публичной компании, входящей в состав ООО «Норд ЭнергоГрупп». Акции торгуются на Московской бирже под тикером KRKO. 

Ключевые направления деятельности

ТКЗ «Красный котельщик» специализируется на котлостроении и является ведущим отечественным предприятием в данной отрасли. Завод изготавливает следующие типы оборудования. 

  1. Теплообменные агрегаты. 

  2. Барабаны и сосуда разного назначения.

  3. Котлы-утилизаторы. 

  4. Энергетическая арматура и запчасти. 

  5. Водоподготовительное оборудование. 

  6. Энергетические паровые котлы. 

Специалисты занимаются проектированием котельных установок средней и большой мощности, выпуском данного оборудования, а также оказывают комплекс сопутствующих услуг. В частности, ТКЗ «Красный котельщик» проводит технологически и экспериментальные разработки, занимается научно-исследовательской деятельностью и осуществляет пуск и наладку изготавливаемых агрегатов. 

У завода есть филиал в Барнауле. Он задействован в области проектирования котельных установок, водогрейных и паровых котлов, которые востребованы при строительстве новых промышленных объектов и модернизации существующих. 

Продукция ТКЗ «Красный котельщик» пользуется широким спросом, в том числе и в области атомной энергетики. На предприятии реализована система менеджмента качества по стандартам ISO 9001, что подтверждает соответствующий сертификат, полученный в 2007 году. Кроме этого, о высоком уровне выпускаемой продукции свидетельствует и сертификат ASME. 

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
12 303 449тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы3 526 904 тыс. руб.
  • Оборотные активы8 776 545 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы2 498 434 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства4 623 851 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства5 181 164 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
4.76Долг/EBITDA
16.71EV/EBITDA
5.05EV/OCF
1.74EV/S
4.05P/BV
8.29P/E
-3P/FCF
-107.63P/NCAV
-1.12P/NNWC
1.25P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
4.96Долг/EBITDA
8.95EV/EBITDA
-3.18EV/OCF
0.84EV/S
1.81P/BV
-1.3P/E
0.29P/FCF
-22.88P/NCAV
-0.46P/NNWC
0.36P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.06Коэффицент абсолютной ликвидности
0.2Коэффициент автономии
6Рентабельность общая, %
-0.41Коэффициент маневренности собственного капитала
0.6Оборачиваемость собственного капитала
-0.12Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.85Оборачиваемость оборотных активов
1.69Коэффицент текущей ликвидности
0.65Коэффициент привлечения заемного капитала
-1.86Коэффицент покрытия процентов
3.26Оборачиваемость запасов
-0.49Коэффициент обеспеченности запасами
0.58Коэффициент покрытия инвестиций
5.41Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.29Индекс постоянного актива
7Маржа прибыли, %
0.71Коэффициент мобильности имущества
1.27Коэффицент срочной ликвидности
2.38Оборачиваемость дебиторской задолженности
6Рентабельность оборотных активов, %
6Рентабельность внеоборотных активов, %
9Рентабельность производственных фондов, %
4Рентабельность задействованного капитала, %
21Рентабельность собственного капитала, %
10Рентабельность продаж, %
0.53Коэффициент краткосрочной задолженности
0.04Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Объем производства

2018 г.
2 087в тоннахКотлы-утилизаторы
8 491в тоннахКотлы большой мощности
4 362в тоннахПрочее
14 940в тоннахВсего товарной продукции
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 18.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАГАНРОГСКИЙ КОТЛОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК"
  • Сокращенное наименованиеПАО ТКЗ "КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК"
  • РуководительТАРАКАНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльМашиностроение
  • Вид деятельностиПроизводство паровых котлов и их частей
Юридическая информация
  • ОГРН1026102573562
  • ИНН6154023009
  • Юридический адрес:347910, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАГАНРОГ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.220
Контактная информация
  • Телефон+78634313601
  • E-mailpostmaster@tkz.su
  • Сайтссылка