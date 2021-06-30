ПАО ТКЗ "КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК"
Нет данных
- Кол-во АОИ:863258000 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
Нет данных
- Текущая цена:+0.00%11.8 ₽
- За неделю, max:-
- За неделю, min:-
- Дивиденд:0 ₽
- Отсечка:10.07.2014
- Доходность:0.00%
- ООО «НордЭнергоГрупп»76.52%
- Акционерное общество «ЭнергоМашиностроительный Альянс»19.48%
- Прочие4%
Общая информация
Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» является крупным отечественным предприятием, специализирующемся на выпуске котельного оборудования для промышленных объектов и электростанций. Датой основания считается 1896 год. В это время русско-бельгийское общество во главе с Альбертом Невом стало выпускать клепаные конструкции. В их число входило оборудование для шахт, нефтяной отрасли, железнодорожные мосты и паровые котлы. Национализация завода произошла в марте 1918 года. С 1932 основной специализацией предприятия стал выпуск именно котельного оборудования. Изготавливаемая продукция поставлялась не только на советские промышленные объекты, но и за рубеж. Первая экспортная сделка была совершена в 1948 году. В 1986 ТКЗ «Красный котельщик» был признан одним из 70 крупнейших предприятий своей отрасли.
В настоящее время организация носит статус публичной компании, входящей в состав ООО «Норд ЭнергоГрупп». Акции торгуются на Московской бирже под тикером KRKO.
Ключевые направления деятельности
ТКЗ «Красный котельщик» специализируется на котлостроении и является ведущим отечественным предприятием в данной отрасли. Завод изготавливает следующие типы оборудования.
Теплообменные агрегаты.
Барабаны и сосуда разного назначения.
Котлы-утилизаторы.
Энергетическая арматура и запчасти.
Водоподготовительное оборудование.
Энергетические паровые котлы.
Специалисты занимаются проектированием котельных установок средней и большой мощности, выпуском данного оборудования, а также оказывают комплекс сопутствующих услуг. В частности, ТКЗ «Красный котельщик» проводит технологически и экспериментальные разработки, занимается научно-исследовательской деятельностью и осуществляет пуск и наладку изготавливаемых агрегатов.
У завода есть филиал в Барнауле. Он задействован в области проектирования котельных установок, водогрейных и паровых котлов, которые востребованы при строительстве новых промышленных объектов и модернизации существующих.
Продукция ТКЗ «Красный котельщик» пользуется широким спросом, в том числе и в области атомной энергетики. На предприятии реализована система менеджмента качества по стандартам ISO 9001, что подтверждает соответствующий сертификат, полученный в 2007 году. Кроме этого, о высоком уровне выпускаемой продукции свидетельствует и сертификат ASME.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы3 526 904 тыс. руб.
- Оборотные активы8 776 545 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы2 498 434 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства4 623 851 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства5 181 164 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Объем производства2018 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАГАНРОГСКИЙ КОТЛОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК"
- Сокращенное наименованиеПАО ТКЗ "КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК"
- РуководительТАРАКАНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльМашиностроение
- Вид деятельностиПроизводство паровых котлов и их частей
- ОГРН1026102573562
- ИНН6154023009
- Юридический адрес:347910, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАГАНРОГ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.220
- Телефон+78634313601
- E-mailpostmaster@tkz.su
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