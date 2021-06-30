Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» является крупным отечественным предприятием, специализирующемся на выпуске котельного оборудования для промышленных объектов и электростанций. Датой основания считается 1896 год. В это время русско-бельгийское общество во главе с Альбертом Невом стало выпускать клепаные конструкции. В их число входило оборудование для шахт, нефтяной отрасли, железнодорожные мосты и паровые котлы. Национализация завода произошла в марте 1918 года. С 1932 основной специализацией предприятия стал выпуск именно котельного оборудования. Изготавливаемая продукция поставлялась не только на советские промышленные объекты, но и за рубеж. Первая экспортная сделка была совершена в 1948 году. В 1986 ТКЗ «Красный котельщик» был признан одним из 70 крупнейших предприятий своей отрасли.

В настоящее время организация носит статус публичной компании, входящей в состав ООО «Норд ЭнергоГрупп». Акции торгуются на Московской бирже под тикером KRKO.

Ключевые направления деятельности

ТКЗ «Красный котельщик» специализируется на котлостроении и является ведущим отечественным предприятием в данной отрасли. Завод изготавливает следующие типы оборудования.

Теплообменные агрегаты. Барабаны и сосуда разного назначения. Котлы-утилизаторы. Энергетическая арматура и запчасти. Водоподготовительное оборудование. Энергетические паровые котлы.

Специалисты занимаются проектированием котельных установок средней и большой мощности, выпуском данного оборудования, а также оказывают комплекс сопутствующих услуг. В частности, ТКЗ «Красный котельщик» проводит технологически и экспериментальные разработки, занимается научно-исследовательской деятельностью и осуществляет пуск и наладку изготавливаемых агрегатов.

У завода есть филиал в Барнауле. Он задействован в области проектирования котельных установок, водогрейных и паровых котлов, которые востребованы при строительстве новых промышленных объектов и модернизации существующих.

Продукция ТКЗ «Красный котельщик» пользуется широким спросом, в том числе и в области атомной энергетики. На предприятии реализована система менеджмента качества по стандартам ISO 9001, что подтверждает соответствующий сертификат, полученный в 2007 году. Кроме этого, о высоком уровне выпускаемой продукции свидетельствует и сертификат ASME.