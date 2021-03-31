ПАО «ТрансФин-М» было основано негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние» в 2005 году. Штаб-квартира организации находится в Москве. В настоящий момент «ТрансФин-М» является крупнейшей российской лизинговой компанией. Уставной капитал предприятия составляет 32,8 млн рублей. Лизинговый портфель равен 224 млрд рублей.

«ТрансФин-М» присвоены различные долгосрочные рейтинги стабильного развития. Среди агентств, оценивших работу предприятия, числятся такие, как Эксперт РА (ruBBB+), AKPA (BBB (RU)), S&P Global Ratings (B). На Московской бирже акции компании торгуются с тикером «TRFM».

Основные виды деятельности

Компания «ТрансФин-М» специализируется на оказании лизинговых услуг в следующих сегментах:

коммерческая недвижимость;

спецтехника;

автомобили;

железнодорожный транспорт;

промышленное оборудование;

водные и воздушные суда.

В управлении предприятия есть 2 дочерние компании, которые оказывают услуги по оперированию крытыми вагонами и полувагонами («ТФМ-Транс» и «ТФМ-Оператор»).

Кроме основной профессиональной деятельности, «ТрансФин-М» принимает активное участие в благотворительных мероприятиях разного масштаба и стремиться оказать поддержку социально-незащищенным слоям населения. Для детей и лиц с ограниченными физическими возможностями регулярно проводятся специальные акции с привлечением собственных инвестиций.