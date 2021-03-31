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ПАО "ТРАНСФИН-М"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:132150000000 шт.
  • Номинал:0.1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика

Нет данных

деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-
  • За неделю, max:-
  • За неделю, min:-
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
  • АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»100%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «ТрансФин-М» было основано негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние» в 2005 году. Штаб-квартира организации находится в Москве. В настоящий момент «ТрансФин-М» является крупнейшей российской лизинговой компанией. Уставной капитал предприятия составляет 32,8 млн рублей. Лизинговый портфель равен 224 млрд рублей. 

«ТрансФин-М» присвоены различные долгосрочные рейтинги стабильного развития. Среди агентств, оценивших работу предприятия, числятся такие, как Эксперт РА (ruBBB+), AKPA (BBB (RU)), S&P Global Ratings (B). На Московской бирже акции компании торгуются с тикером «TRFM».

Основные виды деятельности

Компания «ТрансФин-М» специализируется на оказании лизинговых услуг в следующих сегментах:

  • коммерческая недвижимость;

  • спецтехника;

  • автомобили;

  • железнодорожный транспорт;

  • промышленное оборудование;

  • водные и воздушные суда.

В управлении предприятия есть 2 дочерние компании, которые оказывают услуги по оперированию крытыми вагонами и полувагонами («ТФМ-Транс» и «ТФМ-Оператор»). 

Кроме основной профессиональной деятельности, «ТрансФин-М» принимает активное участие в благотворительных мероприятиях разного масштаба и стремиться оказать поддержку социально-незащищенным слоям населения. Для детей и лиц с ограниченными физическими возможностями регулярно проводятся специальные акции с привлечением собственных инвестиций.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

31.03.2021
Стандарт отчетности:
160 184 338тыс. руб.

Активы

  • Активы всего160 184 338 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы40 537 015 тыс. руб.
  • Обязательства всего119 647 323 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

31.12.2020
1.49Долг/EBITDA
1.49EV/EBITDA
-0.29EV/OCF
2.23EV/S
0P/BV
0P/E
0P/FCF
0P/NCAV
0P/NNWC
0P/S

Среднеотраслевой

31.12.2020
1.91Долг/EBITDA
4.62EV/EBITDA
5.57EV/OCF
2.08EV/S
1.95P/BV
14.9P/E
9.47P/FCF
-1.42P/NCAV
-1.26P/NNWC
1.17P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

31.12.2020
40 093 042Собственный капитал
0.28Достаточность капитала
2.85Стоимость пассивов, %
9 977 047Процентные активы
-2 316 111Процентные расходы
1 571 370Процентные доходы
81 132 367Процентные пассивы
-744 741Чистые процентные доходы
-0.51Чистая процентная маржа, %
12.9Чистый спред, %
1 007 525Чистая прибыль
0.69ROA, %
2.51ROE, %
15.75Доходность активов, %
145 346 975Активы всего

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 17.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСФИН-М"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ТРАНСФИН-М"
  • РуководительАнищенков Максим Валерьевич, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльТранспорт
  • Вид деятельностиДенежное посредничество прочее
Юридическая информация
  • ОГРН1137746854794
  • ИНН7708797192
  • Юридический адрес:107140, Россия, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А, строение 1
Контактная информация
  • Телефон+74994180404
  • E-mailtfm@transfin-m.ru
  • Сайтссылка