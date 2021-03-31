ПАО "ТРАНСФИН-М"
Нет данных
- Кол-во АОИ:132150000000 шт.
- Номинал:0.1 ₽
- Листинг:3й эшелон
Нет данных
- Текущая цена:-
- За неделю, max:-
- За неделю, min:-
Нет данных
- АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»100%
Общая информация
ПАО «ТрансФин-М» было основано негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние» в 2005 году. Штаб-квартира организации находится в Москве. В настоящий момент «ТрансФин-М» является крупнейшей российской лизинговой компанией. Уставной капитал предприятия составляет 32,8 млн рублей. Лизинговый портфель равен 224 млрд рублей.
«ТрансФин-М» присвоены различные долгосрочные рейтинги стабильного развития. Среди агентств, оценивших работу предприятия, числятся такие, как Эксперт РА (ruBBB+), AKPA (BBB (RU)), S&P Global Ratings (B). На Московской бирже акции компании торгуются с тикером «TRFM».
Основные виды деятельности
Компания «ТрансФин-М» специализируется на оказании лизинговых услуг в следующих сегментах:
коммерческая недвижимость;
спецтехника;
автомобили;
железнодорожный транспорт;
промышленное оборудование;
водные и воздушные суда.
В управлении предприятия есть 2 дочерние компании, которые оказывают услуги по оперированию крытыми вагонами и полувагонами («ТФМ-Транс» и «ТФМ-Оператор»).
Кроме основной профессиональной деятельности, «ТрансФин-М» принимает активное участие в благотворительных мероприятиях разного масштаба и стремиться оказать поддержку социально-незащищенным слоям населения. Для детей и лиц с ограниченными физическими возможностями регулярно проводятся специальные акции с привлечением собственных инвестиций.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс31.03.2021
Активы
- Активы всего160 184 338 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы40 537 015 тыс. руб.
- Обязательства всего119 647 323 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту31.12.2020
Среднеотраслевой31.12.2020
Финансовые коэффициенты
По эмитенту31.12.2020
Показатели деятельности
Нет данных
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСФИН-М"
- Сокращенное наименованиеПАО "ТРАНСФИН-М"
- РуководительАнищенков Максим Валерьевич, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльТранспорт
- Вид деятельностиДенежное посредничество прочее
- ОГРН1137746854794
- ИНН7708797192
- Юридический адрес:107140, Россия, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А, строение 1
- Телефон+74994180404
- E-mailtfm@transfin-m.ru
- Сайтссылка