X5 Retail Group N.V. — управляющая сетевыми магазинами компания, которая, помимо менеджмента, создает и развивает новые бренды. В состав принадлежащих ей структур входят магазины «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток». Ритейлер присутствует в 65 субъектах РФ на территории 7 федеральных округов. Большинство магазинов находится в европейской части России.

В 1995 году в Москве впервые открыли магазин по продаже продовольственных товаров «Перекресток», а в 1999 году в Санкт-Петербурге — супермаркет «Пятерочка». Слияние популярных торговых сетей произошло в 2006 году. Объединение получило название X5 Retail Group N.V.

Деятельность компании

X5 Retail Group N.V. владеет продуктовыми магазинами «Перекресток» и «Пятерочка», а также 91 гипермаркетом «Карусель». Помимо этого, предоставляется услуга франчайзинга, сдачи в аренду площадей и авто.

Концепция торговой сети: «каждый покупатель, независимо от уровня достатка, должен получить все самое необходимое в торговой точке, расположенной поблизости дома».

Акции торговой сети

В свободном обращении пребывает порядка 40% акций компании (общее число акций — 67,893 млн). На Лондонской и Московской биржах торгуют ГДР под тикером «LSE: FIVE» и «MOEX: FIVE» соответственно. Одна депозитарная расписка — 0,25% обыкновенной акции.

Крупнейшим держателем акций является CTF Holdings S.A. (47,8%).

Компания регулярно осуществляет выплату дивидендов.