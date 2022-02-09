X5 Retail Group
- Кол-во АОИ:67884340 шт.
- Номинал:0.036209 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:+3.35%1776 ₽
- За неделю, max:1922.5 ₽
- За неделю, min:1633 ₽
- Дивиденд:73.65 ₽
- Отсечка:17.12.2021
- Доходность:3.57%
- CTF Holdings S.A.47.86%
- Axon Trust11.43%
- Менеджмент0.08%
- Казначейские акции0.01%
- Прочие40.62%
Общая информация
X5 Retail Group N.V. — управляющая сетевыми магазинами компания, которая, помимо менеджмента, создает и развивает новые бренды. В состав принадлежащих ей структур входят магазины «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток». Ритейлер присутствует в 65 субъектах РФ на территории 7 федеральных округов. Большинство магазинов находится в европейской части России.
В 1995 году в Москве впервые открыли магазин по продаже продовольственных товаров «Перекресток», а в 1999 году в Санкт-Петербурге — супермаркет «Пятерочка». Слияние популярных торговых сетей произошло в 2006 году. Объединение получило название X5 Retail Group N.V.
Деятельность компании
X5 Retail Group N.V. владеет продуктовыми магазинами «Перекресток» и «Пятерочка», а также 91 гипермаркетом «Карусель». Помимо этого, предоставляется услуга франчайзинга, сдачи в аренду площадей и авто.
Концепция торговой сети: «каждый покупатель, независимо от уровня достатка, должен получить все самое необходимое в торговой точке, расположенной поблизости дома».
Акции торговой сети
В свободном обращении пребывает порядка 40% акций компании (общее число акций — 67,893 млн). На Лондонской и Московской биржах торгуют ГДР под тикером «LSE: FIVE» и «MOEX: FIVE» соответственно. Одна депозитарная расписка — 0,25% обыкновенной акции.
Крупнейшим держателем акций является CTF Holdings S.A. (47,8%).
Компания регулярно осуществляет выплату дивидендов.
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы989 257 000 тыс. руб.
- Оборотные активы190 547 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы99 652 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства677 282 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства402 870 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Операционные показатели2021 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименование-
- Сокращенное наименование-
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльТорговля и ритейл
- Вид деятельности-
- ОГРН-
- ИНН-
- Юридический адрес:-
- Телефон+74956628888
- E-mailpressa@x5.ru
- Сайтссылка