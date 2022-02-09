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X5 Retail Group

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:67884340 шт.
  • Номинал:0.036209 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+3.35%1776 ₽
  • За неделю, max:1922.5 ₽
  • За неделю, min:1633 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:73.65 ₽
  • Отсечка:17.12.2021
  • Доходность:3.57%
дивидендная история
100%
Капитализация120 563 млн. руб.
  • CTF Holdings S.A.47.86%
  • Axon Trust11.43%
  • Менеджмент0.08%
  • Казначейские акции0.01%
  • Прочие40.62%
Источник: сайт эмитента.подробнее

Общая информация

X5 Retail Group N.V. — управляющая сетевыми магазинами компания, которая, помимо менеджмента, создает и развивает новые бренды. В состав принадлежащих ей структур входят магазины «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток». Ритейлер присутствует в 65 субъектах РФ на территории 7 федеральных округов. Большинство магазинов находится в европейской части России.

В 1995 году в Москве впервые открыли магазин по продаже продовольственных товаров «Перекресток», а в 1999 году в Санкт-Петербурге — супермаркет «Пятерочка». Слияние популярных торговых сетей произошло в 2006 году. Объединение получило название X5 Retail Group N.V.

Деятельность компании

X5 Retail Group N.V. владеет продуктовыми магазинами «Перекресток» и «Пятерочка», а также 91 гипермаркетом «Карусель». Помимо этого, предоставляется услуга франчайзинга, сдачи в аренду площадей и авто.

Концепция торговой сети: «каждый покупатель, независимо от уровня достатка, должен получить все самое необходимое в торговой точке, расположенной поблизости дома».

Акции торговой сети

В свободном обращении пребывает порядка 40% акций компании (общее число акций — 67,893 млн). На Лондонской и Московской биржах торгуют ГДР под тикером «LSE: FIVE» и «MOEX: FIVE» соответственно. Одна депозитарная расписка — 0,25% обыкновенной акции.

Крупнейшим держателем акций является CTF Holdings S.A. (47,8%).

Компания регулярно осуществляет выплату дивидендов.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
1 179 804 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы989 257 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы190 547 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы99 652 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства677 282 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства402 870 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
3.08Долг/EBITDA
4.91EV/EBITDA
6.7EV/OCF
0.6EV/S
4.78P/BV
13.05P/E
14.89P/FCF
-0.54P/NCAV
-0.49P/NNWC
0.22P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
1.95Долг/EBITDA
-1.66EV/EBITDA
-0.69EV/OCF
1.45EV/S
21.2P/BV
3.16P/E
7.46P/FCF
-3.3P/NCAV
-1.96P/NNWC
1.24P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.03Коэффицент абсолютной ликвидности
0.08Коэффициент автономии
2.62Рентабельность общая, %
-8.93Коэффициент маневренности собственного капитала
22.12Оборачиваемость собственного капитала
-4.67Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
10.89Оборачиваемость оборотных активов
0.47Коэффицент текущей ликвидности
0.87Коэффициент привлечения заемного капитала
1.96Коэффицент покрытия процентов
14.81Оборачиваемость запасов
-6.08Коэффициент обеспеченности запасов
0.66Коэффициент покрытия инвестиций
12.63Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.84Индекс постоянного актива
1.72Маржа прибыли, %
0.16Коэффициент мобильности имущества
0.11Коэффицент срочной ликвидности
57.56Оборачиваемость дебиторской задолженности
18.69Рентабельность оборотных активов, %
3.73Рентабельность внеоборотных активов, %
3.25Рентабельность производственных фондов, %
3.11Рентабельность задействованного капитала, %
37.99Рентабельность собственного капитала, %
5.19Рентабельность продаж, %
0.37Коэффициент краткосрочной задолженности
0.07Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Операционные показатели

2021 г.
17 972шт.Количество магазинов "Пятерочка"
128тыс. кв. мТорговая площадь "Карусель"
0тыс. кв. мТорговая площадь "Экспресс"
20тыс. кв. мТорговая площадь "Чижик"
5тыс. кв. мТорговая площадь "Много Лосося"
8 410тыс. кв. мВсего торговая площадь
5 028.8млн чел.Трафик "Пятерочка"
636.5млн чел.Трафик "Перекресток"
36млн чел.Трафик "Карусель"
0млн чел.Трафик "Экспресс"
5.9млн чел.Трафик "Чижик"
990шт.Количество магазинов "Перекресток"
5 708млн чел.Всего Трафик
1 779 567млн руб.Выручка "Пятерочка"
337 391млн руб.Выручка "Перекресток"
31 723млн руб.Выручка "Карусель"
0млн руб.Выручка "Экспресс"
999млн руб.Выручка "Чижик"
2 940млн руб.Выручка "Много Лосося"
2 178 298млн руб.Всего выручка
353.875руб.Средний чек "Пятерочка"
530.072руб.Средний чек "Перекресток"
33шт.Количество магазинов "Карусель"
881.194руб.Средний чек "Карусель"
0руб.Средний чек "Экспресс"
498.305руб.Средний чек "Чижик"
381.622руб.Средний чек по группе
4.1%LFL чека "Пятерочка"
0.5%LFL чека "Перекресток"
1%LFL чека "Карусель"
0%LFL чека "Экспресс"
3.5%LFL чека группа
1.4%LFL трафика "Пятерочка"
0шт.Количество магазинов "Экспресс"
3.2%LFL трафика "Перекресток"
-9.3%LFL трафика "Карусель"
0%LFL трафика "Экспресс"
1.5%LFL трафика группа
5.6%LFL продаж "Пятерочка"
3.8%LFL продаж "Перекресток"
-8.4%LFL продаж "Карусель"
0%LFL продаж "Экспресс"
5.1%LFL продаж группа
72шт.Количество магазинов "Чижик"
48шт.Количество магазинов "Много Лосося"
19 121шт.Всего магазинов
7 048тыс. кв. мТорговая площадь "Пятерочка"
1 099тыс. кв. мТорговая площадь "Перекресток"
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Годовой отчет от 19.03.2021
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльТорговля и ритейл
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация
  • Телефон+74956628888
  • E-mailpressa@x5.ru
  • Сайтссылка