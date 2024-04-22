Старт продаж инвестиционной базы отдыха «О’Пушка-4»

Проект расположится на первой линии озера Отрадное в Приозерском районе Ленинградской области.

На площади 1,5 га разместятся 22 лота. Минимальная стоимость участка с двухмодульным домом - 11,5 млн рублей. Покупателям предлагается программа фиксированной доходности от стоимости лота - 8% годовых. При этом прогнозируемая прибыль от сдачи в аренду - от 17 до 20%, в зависимости от уровня заселяемости объекта. Минимальный ежемесячный доход - 76 600 рублей. Приобрести объект можно с помощью льготных программ кредитования: господдержка, семейная и IT-ипотеки.

Участки с отдельными кадастровыми номерами с дома «под ключ» оформляются в собственность по договору. В стоимость включены внутренняя и внешняя отделка дома, подключение всех инженерных коммуникаций, мебель, сантехника, бытовая техника, кухонная утварь, предметы быта и декора. Все участки оснащаются уличной мебелью, кованым мангалом с навесом, забором с калиткой, газовым грилем и оборудованной костровой зоной. У каждого лота также будет индивидуальная баня и купель.

Привлекательное расположение обеспечит высокую загрузку круглый год. Отрадное - одна из самых популярных мест для отдыха среди петербуржцев и гостей города. К тому же это второе по величине озеро Карельского перешейка, идеальное место для купания и рыбалки. Рядом находится Дендрологический парк им. С.Я. Соколова, в котором произрастает более 300 видов редких древесных растений.