Наш аналитический сервис посвящен российскому рынку ценных бумаг.

Вся информация получена одним из двух путей. Во-первых, это информация из открытых источников (уставных и эмиссионных документов, отчётов, сообщений о существенных событиях и т. п.), которая обрабатывается и систематизируется. Во-вторых, — базовые расчётные модели, построенные нашими аналитиками на основании информации из открытых источников. Для обработки информации применяется метод математического моделирования.

Помимо этого, на нашем портале представлена сторонняя аналитика и инвестиционные прогнозы от авторов и из публичных источников.

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