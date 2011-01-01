Правила пользования

Сервис Conomy (далее также «Сервис») - профессиональный интернет-сайт, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу conomy.ru включающий соответствующие Программу для ЭВМ и Базу данных, и предназначенный для комплексного анализа инвестиционной привлекательности разнообразных финансовых инструментов: акций российских компаний, ОМС, ПИФов, банковских депозитов, и прочей информации.

Сервис Conomy включает Программу для ЭВМ Conomy и Базу данных Conomy, предназначенные для получения определенного результата, включая порождаемые аудиовизуальные отображения, обеспечению доступа к материалам Сервиса и формированию массивов данных пользователями Сервиса.

Сервис обеспечивает два уровня доступа к программным средствам и базам данных.

Первый уровень — для всех пользователей сайта, в пределах, определяемых Администрацией сайта (Правообладателем).

Второй уровень — для пользователей, присоединившихся к лицензионному договору (Открытая лицензия) путем принятия условий Открытой лицензии, выбора тарифного плана и оплаты услуг Сервиса в соответствии с тарифным планом.

Настоящие правила определяют общие условия работы пользователей с Сервисом.

1. Права пользователей Сервиса:

Использовать Программу для ЭВМ, установленную на интернет-сайте www.conomy.ru, в соответствии с ее функциональным назначением и предоставленным пользователю уровнем доступа к ее функциональным возможностям.

Использовать Базу данных, размещенную на интернет-сайте www.conomy.ru, путем получения доступа к структурированной информации, составляющей содержание Базы данных в соответствии с предоставленным пользователю уровнем доступа к Сервису.

Извлекать и повторно использовать материалы (статьи, расчеты, нормативные акты, обзоры и иные материалы), составляющие содержание базы данных в целях внутреннего (личного) пользования в объеме и в той мере, в которой такие действия не нарушают интеллектуальные права Правообладателя и других лиц.

2. Обязанности пользователей Сервиса:

Использовать Сервис (включая программу для ЭВМ и Базу данных) исключительно в соответствии с настоящими Правилами.

Не нарушать авторских прав Правообладателя и других лиц.

Не использовать Сервис для осуществления незаконной политической или экономической деятельности, а также для совершения действий, противных основам правопорядка или нравственности.

При полном или частичном использовании материалов Сервиса указывать активную гиперссылку на сайт www.conomy.ru.

3. Пользователь Сервиса не имеет право:

Передавать третьим лицам Программу для ЭВМ и/или Базу данных, какие-либо лицензии на них или какие-либо права на получение доступа к Сервису или их использование, заключать сублицензионные и иные аналогичные договоры на пользование Сервисом.

Предоставлять доступ к Сервису неавторизованным сторонним приложениям.

Создавать производные результаты интеллектуальной деятельности.

Извлекать из Базы данных материалы и осуществлять их последующее использование, кроме случаев и в порядке, предусмотренных Открытой Лицензией.

Обходить какие-либо технические средства защиты, находящиеся в Сервисе или связанные с ним (включая любые технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к Сервису, предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий).

Деассемблировать, декомпилировать, расшифровывать, взламывать, эмулировать, разрабатывать или изучать технологию Программ для ЭВМ и Баз данных, которые включены в Сервис, за исключением случаев, когда это прямо разрешено законодательством РФ.

Публиковать, копировать, предоставлять в прокат, аренду, продавать, экспортировать, импортировать, распространять или предоставлять во временное пользование Программу для ЭВМ, Базу данных или Сервис в целом, если Правообладатель не предоставил прямое письменное разрешение на такие действия. Использование материалов, извлеченных из Базы данных, способом, предполагающим получение к ним доступа неограниченного круга лиц, допускается только с письменного согласия Правообладателя и должно сопровождаться указанием на наименование Базы данных, из которой эти материалы извлечены.

Использовать Сервис каким-либо несанкционированным образом, который может затруднить его использование каким-либо другим лицом или затруднить получение доступа к какой-либо службе, данным, учетной записи или сети.

Использовать программные средства для автоматизированного сбора информации, содержащейся в Базе данных, кроме случаев, когда это предусмотрено лицензионным соглашением.

Размещать на сайте информацию, оскорбляющую других пользователей, призывающую к насилию и терроризму.

Размещать на сайте информацию, рекламу и объявления без согласования с администрацией сайта.

4. Администрация сайта (Правообладатель) имеет право:

Удалять или редактировать информацию, размещенную на сайте Пользователем, в тех случаях, когда такая информация противоречит Правилам пользования Сервисом или условиям Открытой лицензии.

Изменять данные, размещенные на сайте Пользователем без изменения их смысла с целью исправления ошибок, размещения гиперссылок, или в случае иной необходимости.

Переводить размещенные пользователем данные и публиковать с сохранением авторства их на языке, отличном от оригинального языка публикации.

5. Ответственность и защита интеллектуальных прав: