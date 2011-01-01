Получение данных по API

Сервис Conomy DATA позволяет отдавать сторонним пользователям данные о компаниях с использованием API.

Для получения информации используются открытые и надёжные источники. В первую очередь это отчётность, документы, сообщения эмитентов ценных бумаг и сведения, установленные к раскрытию Центробанком и организаторами торгов. На основе этих данных мы рассчитываем фундаментальные коэффициенты, описывающие деятельность компаний.

В данный момент разработка сервиса не завершена, но часть данных уже доступна для пользователей.

Информация в сервисе поделена на пять блоков:

Общая информация о компаниях (регистрационные данные, руководство, дочерние предприятия, структура акционерного капитала по открытым источникам, кредитные рейтинги, уставные документы и файлы отчетности). Оцифрованная отчетность компаний (баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств). Аналитические данные (рыночные и производственные коэффициенты, прогнозные и исторические данные по дивидендам, финансовые и производственные модели компаний). Потенциалы компаний, имеющих листинг на ММВБ. Консенсус-прогноз по отдельным акциям эмитентов, рассчитанный на основании данных, публикуемых инвестиционными и аналитическими компаниями, включая потенциалы акций рассчитанные командой аналитиков Conomy.ru Текстовые аналитические статьи по компаниям, имеющим листинг на ММВБ.

Стоимость подписки для частного использования, без публичного распространения:

На информацию первого блока составит 1000 рублей/мес

На информацию первого и второго блоков - 1500 рублей/мес

На информацию первого, второго и третьего блоков - 5000 рублей/мес.

На информацию первого, второго, третьего и четвертого блоков – 15 000 рублей/мес

Стоимость подписки для публичного использования и распространения, но без возможности дальнейшей перепродажи информации:

На информацию первого блока составит 5000 рублей/мес

На информацию первого и второго блоков - 25 000 рублей/мес

На информацию первого, второго и третьего блоков - 50 000 рублей/мес.

На информацию первого, второго, третьего и четвертого блоков – 80 000 рублей/мес

На информацию доступную во всех представленных блоках - 100 000 рублей/мес (+обязательная ссылка на первоисточник)

Подробная документация по работе с Conomy API

Если у вас остались вопросы, можете задать их по телефону +7 (921) 965 03 36 или на почту nikolai@conomy.ru (Николай).

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