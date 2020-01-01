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Документация по API

API точки доступны по адресу https://openapi.conomy.ru/. Ко всем запросам необходимо прикладывать заголовок формата Authorization: Token <ваш токен>

Эмитенты

GET
Список эмитентов/api/v1/issuers/
GET
Детальная информация по эмитенту/api/v1/issuers/<int:issuer_id>/

Тикеры

GET
Список тикеров/api/v1/tickers/
GET
Потенциалы по тикеру/api/v1/tickers/<str:symbol>/potentials/
GET
Дивиденды по тикеру/api/v1/tickers/<str:symbol>/dividends/

Аналитические статьи

GET
Список аналитических статей с прогнозом по эмитенту/api/v1/issuers/<int:issuer_id>/analytics/articles/
GET
Аналитическая статья с прогнозом по эмитенту/api/v1/issuers/<int:issuer_id>/analytics/articles/<int:articles_id>/

Документация по эмитенту

GET
Финансовые коэффициенты/api/v1/issuers/<int:issuer_id>/finratios/<str:finratio_type>/
GET
Отчетности/api/v1/issuers/<int:issuer_id>/reportings/<str:reporting_type>/
GET
Показатели деятельности/api/v1/issuers/<int:issuer_id>/prodfigures/<str:prodfigure_type>/

Новости

GET
Список новостных статей/api/v1/news/
GET
Новостная статья/api/v1/news/<int:news_id>

Облигации

GET
Список облигаций/api/v1/bonds/
GET
Детальная информация по облигации/api/v1/news/<str:bond_uuid>