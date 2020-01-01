Документация по API

[ { "price" : "type float. Цена на дату аналитики" , "target" : "type float. Таргета на дату аналитики по бумаге (потенциал в деньгах)" , "beta250" : "type float. Бета коэффициент 250 дней" , "potential" : "type float. Потенциал в процентах (target/price*100-100)" , "dividendYield" : "type float. Доходность дивиденда" , "dividendMoney" : "type float. Сумма выплат на 1 акцию" , "dCF" : "type float. Таргет в деньгах по доходному подходу." , "dCFPercents" : "type float. dCF в процентах." , "comparisonPotential" : "type float. Таргет в деньгах по сравнительному подходу." , "comparisonPotentialPercents" : "type float. comparisonPotential в процентах" , "costApproachPotential" : "type float. Таргет в деньгах по затратному подходу" , "costApproachPotentialPercents" : "type float. costApproachPotential в процентах" , "date" : "type date iso-8601. Дата аналитики" } ]