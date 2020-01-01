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Документация по API
API точки доступны по адресу https://openapi.conomy.ru/. Ко всем запросам необходимо прикладывать заголовок формата Authorization: Token <ваш токен>
Эмитенты
Точка возвращает список эмитентов, отсортированный в алфавитном порядке
Ответ сервера
[
{
"id": "type int. Id эмитента",
"name": "type str. Наименование эмитента"
}
]
Точка возвращает детальную информацию по эмитенту
|Параметр
|Тип
|Статус
|Описание
|issuer_id
|integer
|обязательный
|Идентификатор эмитента
Ответ сервера
{
"id": "type int. id эмитента",
"name": "type str. Наименование эмитента",
"shortName": "type str. Сокращенное наименование эмитента",
"address": "type str. Юридический адрес",
"inn": "type str. ИНН",
"ogrn": "type str. ОГРН",
"headName": "type str. ФИО руководителя",
"headPosition": "type str. Должность руководителя",
"typeActivity": "type str. Вид деятельности эмитента",
"branch": "type str. Отрасль",
"webSite": "type str. Сайт эмитента",
"email": "type str. Эл.почта эмитента",
"phone": "type str. Телефон эмитента",
"tickers": "type list. Список тикеров эмитента"
}
Тикеры
Точка возвращает список тикеров, торгующихся на Московской Бирже
Ответ сервера
[
{
"id": "type int. Id тикера",
"symbol": "type str. Символ тикера",
"issuer": "type str. Наименование эмитента",
"priv": "type bool. Привилегированный ли тикер"
}
]
Точка возвращает список потенциалов по тикеру
|Параметр
|Тип
|Статус
|Описание
|symbol
|string
|обязательный
|Символ тикера в верхнем регистре
Ответ сервера
[
{
"price": "type float. Цена на дату аналитики",
"target": "type float. Таргета на дату аналитики по бумаге (потенциал в деньгах)",
"beta250": "type float. Бета коэффициент 250 дней",
"potential": "type float. Потенциал в процентах (target/price*100-100)",
"dividendYield": "type float. Доходность дивиденда",
"dividendMoney": "type float. Сумма выплат на 1 акцию",
"dCF": "type float. Таргет в деньгах по доходному подходу.",
"dCFPercents": "type float. dCF в процентах.",
"comparisonPotential": "type float. Таргет в деньгах по сравнительному подходу.",
"comparisonPotentialPercents": "type float. comparisonPotential в процентах",
"costApproachPotential": "type float. Таргет в деньгах по затратному подходу",
"costApproachPotentialPercents": "type float. costApproachPotential в процентах",
"date": "type date iso-8601. Дата аналитики"
}
]
Точка возвращает список дивидендов по указанному тикеру
|Параметр
|Тип
|Статус
|Описание
|symbol
|string
|обязательный
|Символ тикера в верхнем регистре
Ответ сервера
[
{
"cutoffOCA": "type date iso-8601. Дата акций владельцы которых могут участвовать в собрании акционеров",
"cutoffDiv": "type date iso-8601. Дата акций владельцы которых имеет право на получение дивидендов",
"cutoffDivPlus2": "type date iso-8601. cutoffDiv минус 2 рабочих дня",
"period": "type str. Период выплаты дидидендов (возможные значения: \"Прибыль прошлых лет\", \"3 мес. 2020 г.\", \"6 мес. 2020 г.\", \"9 мес. 2020 г.;\", \"2020 г.\")",
"gapCloseTime": "type int. Количество дней до закрытия гэпа",
"gapClosed": "type bool. Закрыт ли гэп",
"amount": "type float. Сумма выплат на 1 акцию",
"yieldPay": "type float. Доходность",
"payDatePrice": "type float. Цена акций на дату cutoffDivPlus2"
}
]
Аналитические статьи
Точка возвращает список аналитических статей с прогнозом по эмитенту
|Параметр
|Тип
|Статус
|Описание
|issuer_id
|integer
|обязательный
|Идентификатор эмитента
Ответ сервера
[
{
"id": "type int. Id статьи",
"author": "type str. Автор статьи",
"title": "type str. Заголовок статьи"
}
]
Точка возвращает выбранную аналитическую статью с прогнозом по эмитенту и сопроводительной информацией
|Параметр
|Тип
|Статус
|Описание
|issuer_id
|integer
|обязательный
|Идентификатор эмитента
|articles_id
|integer
|обязательный
|Идентификатор аналитической статьи
Ответ сервера
[
{
"id": "type int. Id статьи",
"author": "type str. Автор статьи",
"type": "type str. Варианты типов : 'a' -> Аналитическая статья', 'f' -> Статья с прогнозом",
"title": "type str. Заголовок статьи",
"text": "type str. Текст статьи. Содержит html тэги",
"targetPrice": "type float. Целевая цена"
}
]
Документация по эмитенту
Точка возвращает показатели связанные с финансовыми коэффициентами по выбранному эмитенту. Предусмотрена фильтрация по указанным параметрам
|Параметр
|Тип
|Статус
|Описание
|issuer_id
|integer
|обязательный
|Идентификатор эмитента
|finratio_type
|string
|обязательный
|Тип отчетности по финансовым коэффициентам:
finratios - Рыночные коэффициенты
msfo_activity - Анализ финансовой отчетности (МСФО)
rsbu_activity - Анализ финансовой отчетности (РСБУ)
|?date=<дата>
|string. format: YYYY-MM-DD
|опциональный
|Фильтрация данных по дате равной указанной в запросе
|?date__lt=<дата>
|string. format: YYYY-MM-DD
|опциональный
|Фильтрация данных по дате (более ранние даты, чем указанная в запросе)
|?date__lte=<дата>
|string. format: YYYY-MM-DD
|опциональный
|Фильтрация данных по дате (более ранние даты или равные указанной в запросе)
|?date__gt=<дата>
|string. format: YYYY-MM-DD
|опциональный
|Фильтрация данных по дате (более поздние даты, чем указанная в запросе)
|?date__gte=<дата>
|string. format: YYYY-MM-DD
|опциональный
|Фильтрация данных по дате (более поздние даты или равные указанной в запросе)
|?prop=<искомое_значение>
|string
|опциональный
|Поиск результатов по точному совпадению
|?prop__icontains=<искомое_значение>
|string
|опциональный
|Поиск результатов, содержащих искомое значение
|?name=<искомое_значение>
|string
|опциональный
|Поиск результатов по точному совпадению
|?name__icontains=<искомое_значение>
|string
|опциональный
|Поиск результатов, содержащих искомое значение
Ответ сервера
{
"status": "success",
"data": [
{
"name": "type str. Наименование показателя",
"prop": "type str. Код показателя",
"values": [
{
"date": "type date. Дата отчета Формат YYYY-MM-DD",
"value": "type float. Значение"
}
]
}
]
}
Точка возвращает показатели из отчетностей по выбранному эмитенту. Предусмотрена фильтрация по указанным параметрам
|Параметр
|Тип
|Статус
|Описание
|issuer_id
|integer
|обязательный
|Идентификатор эмитента
|reporting_type
|string
|обязательный
|Тип отчетности:
rsbubalance_reporting - Баланс (РСБУ)
rsbubalanceqrt_reporting - Баланс квартальный (РСБУ)
rsbuformtwo_reporting - Форма 2 (РСБУ)
rsbuformtwoqrt_reporting - Форма 2 квартальная (РСБУ)
rsbuoodds_reporting - ООДДС (РСБУ)
msfobalance_reporting - Баланс (МСФО)
msfobalanceqrt_reporting - Баланс квартальный (МСФО)
msfoformtwo_reporting - Форма 2 (МСФО)
msfoformtwoqrt_reporting - Форма 2 квартальная (МСФО)
msfooodds_reporting - ООДДС (МСФО)
msfoooddsqrt_reporting - ООДДС (МСФО) Квартальный
|?date=<дата>
|string. format: YYYY-MM-DD
|опциональный
|Фильтрация данных по дате равной указанной в запросе
|?date__lt=<дата>
|string. format: YYYY-MM-DD
|опциональный
|Фильтрация данных по дате (более ранние даты, чем указанная в запросе)
|?date__lte=<дата>
|string. format: YYYY-MM-DD
|опциональный
|Фильтрация данных по дате (более ранние даты или равные указанной в запросе)
|?date__gt=<дата>
|string. format: YYYY-MM-DD
|опциональный
|Фильтрация данных по дате (более поздние даты, чем указанная в запросе)
|?date__gte=<дата>
|string. format: YYYY-MM-DD
|опциональный
|Фильтрация данных по дате (более поздние даты или равные указанной в запросе)
|?prop=<искомое_значение>
|string
|опциональный
|Поиск результатов по точному совпадению
|?prop__icontains=<искомое_значение>
|string
|опциональный
|Поиск результатов, содержащих искомое значение
|?name=<искомое_значение>
|string
|опциональный
|Поиск результатов по точному совпадению
|?name__icontains=<искомое_значение>
|string
|опциональный
|Поиск результатов, содержащих искомое значение
Ответ сервера
{
"status": "success",
"data": [
{
"name": "type str. Наименование показателя",
"edizm": "type str. Единица измерения",
"prop": "type str. Код показателя",
"values": [
{
"date": "type date. Дата отчета. Формат YYYY-MM-DD",
"value": "type float. Значение"
}
]
}
]
}
Точка возвращает показатели деятельности по выбранному эмитенту. Предусмотрена фильтрация по указанным параметрам
|Параметр
|Тип
|Статус
|Описание
|issuer_id
|integer
|обязательный
|Идентификатор эмитента
|prodfigure_type
|string
|обязательный
|Тип показателей деятельности:
prodfiguresqrt - Показатели деятельности квартальные
prodfigures-year - Показатели деятельности годовые
|?date=<дата>
|string. format: YYYY-MM-DD
|опциональный
|Фильтрация данных по дате равной указанной в запросе
|?date__lt=<дата>
|string. format: YYYY-MM-DD
|опциональный
|Фильтрация данных по дате (более ранние даты, чем указанная в запросе)
|?date__lte=<дата>
|string. format: YYYY-MM-DD
|опциональный
|Фильтрация данных по дате (более ранние даты или равные указанной в запросе)
|?date__gt=<дата>
|string. format: YYYY-MM-DD
|опциональный
|Фильтрация данных по дате (более поздние даты, чем указанная в запросе)
|?date__gte=<дата>
|string. format: YYYY-MM-DD
|опциональный
|Фильтрация данных по дате (более поздние даты или равные указанной в запросе)
|?prop=<искомое_значение>
|string
|опциональный
|Поиск результатов по точному совпадению
|?prop__icontains=<искомое_значение>
|string
|опциональный
|Поиск результатов, содержащих искомое значение
|?name=<искомое_значение>
|string
|опциональный
|Поиск результатов по точному совпадению
|?name__icontains=<искомое_значение>
|string
|опциональный
|Поиск результатов, содержащих искомое значение
Ответ сервера
{
"status": "success",
"data": [
{
"production_figure_type": "type str. Наименование группы показателей деятельности",
"edizm": "type str. Единица измерения",
"parameters": [
{
"name": "type str. Наименование показателя",
"prop": "type str. Код показателя",
"values": [
{
"date": "type date. Дата отчета. Формат YYYY-MM-DD",
"value": "type float. Значение"
}
]
}
]
}
]
}
Новости
Точка возвращает список новостных статей. Предусмотрена фильтрация по указанным параметрам
|Параметр
|Тип
|Статус
|Описание
|?publish_date=<дата>
|string. format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss
|опциональный
|Фильтрация данных по дате равной указанной в запросе
|?publish_date__lt=<дата>
|string. format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss
|опциональный
|Фильтрация данных по дате (более ранние даты, чем указанная в запросе)
|?publish_date__lte=<дата>
|string. format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss
|опциональный
|Фильтрация данных по дате (более ранние даты или равные указанной в запросе)
|?publish_date__gt=<дата>
|string. format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss
|опциональный
|Фильтрация данных по дате (более поздние даты, чем указанная в запросе)
|?publish_date__gte=<дата>
|string. format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss
|опциональный
|Фильтрация данных по дате (более поздние даты или равные указанной в запросе)
|?title=<искомое_значение>
|string
|опциональный
|Поиск результатов по точному совпадению
|?title__icontains=<искомое_значение>
|string
|опциональный
|Поиск результатов, содержащих искомое значение
Ответ сервера
[
{
"id": "type int. Id новостной статьи",
"title": "type str. Заголовок новостной статьи",
"publish_date": "type str. Дата публикации. Формат YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
}
]
Точка возвращает выбранную новостную статью с сопроводительной информацией
|Параметр
|Тип
|Статус
|Описание
|news_id
|integer
|обязательный
|Идентификатор новостной статьи
Ответ сервера
{
"id": "type int. Id новостной статьи",
"title": "type str. Заголовок новостной статьи",
"text": "type str. Текст новостной статьи. Содержит html тэги",
"publish_date": "type str. Дата публикации. Формат YYYY-MM-DD hh:mm:ss",
"source_name": "type str. Наименование источника статьи",
"source_url": "type str. URL источника"
}
Облигации
Точка возвращает список облигаций. Предусмотрена фильтрация по указанным параметрам и пагинация по 100 элементов на страницу
|Параметр
|Тип
|Статус
|Описание
|?name=<искомое_значение>
|string
|опциональный
|Поиск результатов по точному совпадению
|?name__icontains=<искомое_значение>
|string
|опциональный
|Поиск результатов, содержащих искомое значение
Ответ сервера
{
"count": "type int. Количество облигаций всего",
"next": "type str. url следующей страницы",
"previous": "type str. url предыдущей страницы",
"results": [
{
"uuid": "type str. uuid облигации",
"name": "type str. Наименование",
"issuer": "type str/null. Наименование эмитента (если указан)",
"symbol": "type str. Код облигации"
}
]
}
Точка возвращает информацию по выбранной по uuid облигации
|Параметр
|Тип
|Статус
|Описание
|bond_uuid
|str
|обязательный
|Идентификатор облигации
Ответ сервера
{
"uuid": "type str. uuid облигации",
"symbol": "type str. Код облигации",
"issuer": "type str/null. Наименование эмитента (если указан)",
"name": "type str. Наименование",
"currency": "type str. Валюта",
"mat_date": "type str/null. Дата погашения. Формат YYYY-MM-DD",
"current_yield": "type str/null. Текущая доходность",
"bond_period": "type int. Длительность купона",
"bond_end_date": "type str. Дата окончания купона. Формат YYYY-MM-DD",
"rating": "type str/null. Рейтинг RA expert",
"lot_value": "type str. Номинал",
"accrued_interest": "type str. НКД",
"current_price": "type str. Текущая цена",
"close_price": "type str. Цена закрытия",
"prev_close_price": "type str. Цена закрытия предыдущего дня торгов"
}