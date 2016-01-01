Открытая лицензия
Открытая лицензия на использование сервиса Conomy, включая Программу для ЭВМ и Базу данных
Дата начала действия редакции: 15 февраля 2016 г.
Дата окончания действия редакции: не определена
Настоящий документ представляет собой предложение Общества с ограниченной ответственностью «M3» любому лицу (физическому или юридическому) заключить договор в упрощенном порядке по правилам статьи 1286.1 Гражданского кодекса РФ на изложенных ниже условиях.
Акцептом (полным и безоговорочным принятием) условий настоящей Лицензии считается начало авторизованного пользования Сервисом Conomy. В этом случае письменная форма договора считается соблюденной.
1. Определения и термины
В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Открытая лицензия (далее также «Лицензия») — лицензионный договор, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.conomy.ru/license, предоставляющий лицензиату простую (неисключительную) лицензию использование произведения науки — Сервиса Conomy. Любое лицо имеет возможность ознакомиться с сервисом Conomy перед началом его использования. Открытая лицензия является договором присоединения по смыслу статьи 428 Гражданского кодекса РФ, условия которого определены в тексте настоящего документа и принимаются другой стороной (лицензиатом) не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом, без каких-либо оговорок и исключений.
Сервис Conomy (далее также «Сервис») — профессиональный интернет-сайт, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.conomy.ru, включающий соответствующие Программу для ЭВМ и Базу данных, и предназначенный для комплексного анализа инвестиционной привлекательности разнообразных финансовых инструментов: акций российских компаний, ОМС, ПИФов, банковских депозитов, и прочей информации. Сервис Conomy, включая соответствующие экземпляры Программы для ЭВМ и Базы данных, размещены и администрируются на серверах Правообладателя (лицензиара).
Программа для ЭВМ Conomy (далее также «Программа для ЭВМ») — совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая порождаемые аудиовизуальные отображения. Программа для ЭВМ «Conomy» зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (см. Приложение №1. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015660286).
База данных Conomy (далее также «База данных») — совокупность более 10 000 самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, обзоров и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, что эти материалы могут быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ и других компьютерных устройств. База данных «Conomy» зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (см. Приложение №2. Свидетельство о государственной регистрации Базы данных №2015621406).
Лицензиар (далее также «Правообладатель», «Изготовитель базы данных») — лицо, владеющее полным комплексом исключительных прав на Сервис Conomy, включая исключительные права на Программу для ЭВМ и Базу данных; и предоставляющее Лицензиату право пользования указанным Сервисом. Лицензиар осуществляет администрирование сайта, на котором размещен Сервис Conomy.
Лицензиат (далее также «Пользователь») — лицо, авторизованное в Сервисе Conomy и использующее в предпринимательских (не связанных с удовлетворением личных, семейных, домашних или иных нужд) целях Сервис Conomy в соответствии с условиями настоящей Лицензии.
2. Предмет открытой лицензии
2.1. Предметом настоящей Лицензии является право использования Сервиса Conomy в целях получения информации, анализа, аналитики финансовых и прочих показателей, для чего Правообладатель предоставляет Пользователю доступ к функциональным возможностям Сервиса в любое время по собственному выбору, а именно:
использовать Программу для ЭВМ, установленную на интернет-сайте www.conomy.ru, в соответствии с ее функциональным назначением и предоставленным Лицензиаром уровнем доступа к ее функциональным возможностям;
использовать Базу данных, размещенную на интернет-сайте www.conomy.ru, путем получения доступа к структурированной информации, составляющей содержание Базы данных;
извлекать и повторно использовать материалы (статьи, расчеты, нормативные акты, обзоры и иные материалы), составляющие содержание базы данных в целях внутреннего (личного) пользования в объеме, оправданном указанными целями, и в той мере, в которой такие действия не нарушают интеллектуальные права Лицензиара и других лиц;
формировать предложения по структуре и содержанию портфеля ценных бумаг изходя из риск-профиля клиента;
вносить изменения в Базу данных путем пополнения ее информационного содержания, осуществляемые исключительно в целях проведения собственного (индивидуального) анализа, расчетов и иной работы с Сервисом в целом.
2.2. Настоящая Лицензия является простой (неисключительной); Правообладатель оставляет за собой право выдачи аналогичных лицензий третьим лицам.
2.3. Настоящей Лицензией допускается использование Сервиса на неограниченной территории.
2.4. Срок действия Лицензии по общему правилу составляет 1 год с момента начала пользования Сервисом. В случае, если по окончании указанного срока ни одна из Сторон не заявила о своем намерении прекратить действие Лицензии, срок ее действия продлевается на последующий год и на тех же условиях.
2.5. Действие настоящей Лицензии распространяется на все последующие обновления и новые версии Сервиса, включая любую из Программ для ЭВМ и/или Баз данных, размещенных в Сервисе. Начало использования обновления или новой версии означает принятие Пользователем условий настоящей Лицензии для соответствующих обновлений и новых версий Программ для ЭВМ и/или Баз данных, за исключением случаев, если использование новых версий Программ для ЭВМ и/или Базы данных не сопровождается иным лицензионным соглашением.
2.6. Лицензиат (Пользователь) обязан:
использовать Сервис (включая программу для ЭВМ и Базу данных) исключительно на условиях, предусмотренных настоящей Лицензией;
осуществлять оплату лицензионного вознаграждения Лицензиару на условиях раздела 3 настоящей Открытой лицензии;
при полном или частичном использовании материалов Сервиса указывать активную гиперссылку на сайт www.conomy.ru.
2.7. Лицензиат (Пользователь) не имеет права:
передавать третьим лицам Программу для ЭВМ и/или Базу данных, какие-либо лицензии на них или какие-либо права на получение доступа к Сервису или их использование, заключать сублицензионные и иные аналогичные договоры на пользование Сервисом;
предоставлять доступ к Базе данных и составляющих ее содержание материалам (документам, расчетам и проч.) третьим лицам, не являющимся работниками (сотрудниками, служащими) Лицензиата;
предоставлять кому-либо свои логин и пароль для входа в Сервис и пользования им;
предоставлять доступ к Сервису неавторизованным сторонним приложениям;
создавать производные результаты интеллектуальной деятельности;
извлекать из Базы данных материалы и осуществлять их последующее использование, кроме случаев и согласно целям, которые предусмотрены настоящей Лицензией. При этом настоящая Лицензия не предоставляет право на перенос всего содержания Базы данных или существенной части составляющих ее материалов на другой информационный носитель с использованием любых технических средств и в любой форме;
обходить какие-либо технические средства защиты, находящиеся в Сервисе или связанные с ним (включая любые технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к Сервису, предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены настоящей Лицензией);
деассемблировать, декомпилировать, расшифровывать, взламывать, эмулировать, разрабатывать или изучать технологию Программ для ЭВМ и Баз данных, которые включены в Сервис, за исключением случаев, когда это прямо разрешено законодательством РФ;
публиковать, копировать, предоставлять в прокат, аренду, продавать, экспортировать, импортировать, распространять или предоставлять во временное пользование Программу для ЭВМ, Базу данных или Сервис в целом, если Правообладатель не предоставил прямое письменное разрешение на такие действия. Использование материалов, извлеченных из Базы данных, способом, предполагающим получение к ним доступа неограниченного круга лиц, допускается только с письменного согласия Лицензиата и должно сопровождаться указанием на наименование Базы данных, из которой эти материалы извлечены;
использовать Сервис каким-либо несанкционированным образом, который может затруднить его использование каким-либо другим лицом или затруднить получение доступа к какой-либо службе, данным, учетной записи или сети;
использовать программные средства для автоматизированного сбора информации, содержащейся в Базе данных, кроме случаев, когда это предусмотрено лицензионным соглашением;
размещать на сайте информацию, оскорбляющую других пользователей, призывающую к насилию и терроризму;
размещать на сайте информацию рекламу и объявления без согласования с администрацией сайта.
2.8. Лицензиар (Правообладатель) обязан:
обеспечить доступ Пользователя к Сервису на условиях настоящей Открытой лицензии;
обеспечить конфиденциальность сведений о пользователе и о результатах работы Пользователя.
2.9. Лицензиар (Правообладатель) имеет право:
удалять или редактировать информацию, размещенную на сайте Пользователем, в тех случаях, когда такая информация противоречит условиям настоящей Открытой лицензии и Правилам пользования Сервисом;
изменять данные, размещенные на сайте Пользователем без изменения их смысла с целью исправления ошибок, размещения гиперссылок, или в случае иной необходимости;
переводить размещенные пользователем данные и публиковать с сохранением авторства их на языке, отличном от оригинального языка публикации;
самостоятельно определять объем и содержание информации, размещаемой на сайте правообладателя;
определять объем предоставляемых на сайте прогнозов и оценки стоимости акций, исходя из количества информации о компании, размещаемой эмитентами этих акций. При недостаточности для целей качественного прогноза информации, размещаемой в открытом доступе эмитентами акций, правообладатель вправе отказаться от составления прогноза и оценки, уведомив об этом всех пользователей путем размещения соответствующей информации на сайте правообладателя.
2.10. Правообладатель не отвечает за содержание размещенных Пользователем данных. Пользователь самостоятельно отвечает за соответствие его данных требованиям законодательства и гарантирует, что размещенные им данные не нарушают права и интересы третьих лиц, являются корректными и достоверными.
3. Лицензионное вознаграждение. Порядок оплаты
3.1. Открытая лицензия является возмездной, если иное не предусмотрено пунктом 3.2. настоящей Лицензии. Размер лицензионного вознаграждения указан в пункте 3.3. и включает в себя право пользования Программой для ЭВМ и Базой данных в установленных пределах.
3.2. После регистрации (авторизации) на интернет-сайте, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.conomy.ru, Пользователю может быть предоставлен бесплатный тестовый (временный) доступ к ограниченному объему информации и функциональным возможностям всего Сервиса. Правообладатель самостоятельно определяет период, объемы предоставления такой информации и функциональных возможностей работы Сервиса в тестовом режиме.
3.3. В случае оплаты лицензионного вознаграждения, Пользователю предоставляется полный доступ к информации и функциональным возможностям Сервиса в соответствии с выбранным тарифным планом.
3.4. Выставление счетов. Оплата Лицензионного вознаграждения производится на основании счетов, выставляемых Пользователю.
Предоставляя сведения о способе оплаты, Пользователь:
заявляет, что имеет право использовать указанный способ оплаты, а также гарантирует достоверность и точность предоставленных им сведений для оплаты;
уполномочивает Правообладателя взимать оплату за пользование Сервисом в соответствии с указанным способом оплаты;
уполномочивает Правообладателя взимать оплату за платные функции Сервиса, использование которых Пользователь запросил или которые он использует в течение срока пользования Сервисом;
разрешает Правообладателю использовать любые обновленные сведения касательно выбранного способа оплаты, предоставленные эмиссионным банком или соответствующей платежной системой.
Правообладатель может выставить счет:
заранее;
в момент начала пользования Сервисом;
непосредственно после начала пользования Сервисом;
на регулярной основе (периодические платежи).
В отношении сумм, не оплаченных ранее, Правообладатель можетвправе выставить один счет за несколько предыдущих и/или последующих расчетных периодов.
3.5. Периодические платежи. Когда Пользователь приобретает право пользования Сервисом на регулярной основе (например, за каждый месяц, за каждые три месяца или ежегодно), Пользователь признает, соглашается и уполномочивает Правообладателя на совершение регулярных (периодических) платежей. Платежи за пользование Сервисом могут совершаться при помощи выбранного метода в согласованной с Пользователем периодичностью до момента прекращения пользования Сервисом. Разрешая совершать регулярные (периодические) платежи, Пользователь уполномочивает Правообладателя обрабатывать такие платежи в форме электронного дебетования или перевода средств, или в форме электронного списания средств с назначенного Пользователем счета (в случае Автоматизированной клиринговой палаты или подобных платежей), или в форме выставления счетов на назначенный Пользователем счет (в случае кредитной карты или подобных платежей). Как правило, счета выставляются, или плата взимается до начала соответствующего периода пользования Сервисом. Если какой-либо платеж возвращается, как несовершенный, или если какая-либо кредитная карта или подобная транзакция отклоняется, или если получен отказ в осуществлении транзакции, Правообладатель или его поставщики услуг сохраняют за собой право взыскать какой-либо соответствующий возврат, сумму транзакции, на которую получен отказ, или пени за недостаток средств на счете и обработать такой платеж.
3.6. В случае несвоевременного получения оплаты в полном объеме Правообладатель вправе приостановить или прекратить доступ Пользователя к Сервису, что может привести к потере информации (содержимого) учетной записи Пользователя, включая информацию и сведения, введенные Пользователем в Базу данных.
3.7. Правообладатель может в любое время изменить стоимость Лицензии путем направления Правообладателю соответствующего уведомления в письменной форме. Если Пользователь не согласен с такими изменениями, то он должен прекратить доступ к Сервису и его использование до того, как изменения вступят в силу.
4. Изменение и расторжение лицензии
4.1. Условия настоящей Лицензии принимаются Пользователем в неизменном виде путем полного и безоговорочного присоединения, без каких-либо исключений.
4.2. Настоящая Лицензия может изменяться Правообладателем в одностороннем порядке. Уведомление Пользователя о внесенных изменениях в условия настоящей Лицензии доводятся до всеобщего сведения (публикуется) на странице www.conomy.ru/license, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанные изменения в условиях Лицензии вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в соответствующей публикации.
4.3. В процессе пользования Сервисом, Лицензиат может изменить Тарифный план путем направления соответствующего уведомления Правообладателю. Стоимость Лицензии, оплаченная Пользователем к моменту изменения Тарифного плана, зачету и/или возврату не подлежит.
4.4. Лицензиат имеет право в любой момент отказаться от пользования Сервисом путем направления Правообладателю соответствующего уведомления в письменной форме. Стоимость Лицензии, оплаченная Пользователем к моменту расторжения Лицензии, возврату не подлежит.
4.5. В случае нарушения любых условий Лицензии, Правообладатель оставляет за собой право в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от договора в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ и/или ограничить (прекратить) такому лицу доступ к Сервису.
5. Ответственность. Защита интеллектуальных прав
5.1. В случае нарушения положений настоящей Лицензии, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные этим нарушением убытки в полном объеме, если иное не предусмотрено настоящей Лицензией.
5.2. Сервис Conomy, включая соответствующие Программу для ЭВМ и Базу данных, предоставляются на условиях «как есть» (as is). Правообладатель не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Сервиса, соответствия его конкретным целям и ожиданиям Пользователя, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящей Лицензии.
5.3. Правообладатель не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какого-либо использования или невозможности пользования Сервисом и/или ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим лицам в результате какого-либо пользования или неиспользования Сервиса, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе Сервиса.
5.4. В случае совершения неправомерных действий по предоставлению и/или использованию настоящей Лицензии, Правообладатель вправе требовать применения к нарушителю мер защиты в соответствии со статьей 1252 Гражданского кодекса РФ.
6. Заключительные положения
6.1. К настоящей Лицензии и всем отношениям, связанным с пользованием Сервисом (включая Программы для ЭВМ и Базы данных), подлежит применению материальное право Российской Федерации и любые претензии или иски, вытекающие из настоящей Лицензии или пользования Сервисом, должны быть поданы и рассмотрены в Арбитражном суде по месту нахождения Правообладателя.
6.2. К настоящему документу прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Свидетельство о государственной регистрации Программы для ЭВМ «Conomy» №2015660286;
Свидетельство о государственной регистрации Базы данных «Conomy» №2015621406.
7. Реквизиты правообладателя
Общество с ограниченной ответственностью «М3»
ОГРН: 1137847466327 ИНН: 7842509137 КПП: 784201001
Адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Мытнинская 12/44
Расчетный счет №40702810600050002112 в филиал Санкт-Петербург ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Санкт-Петербург, БИК: 044030720, к/сч.: 30101810200000000720
Телефон: +7 812 242-88-34
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