Обучающие статьи

Как сравнивать компании на основе финансовой отчетности Ростислав Киндратышин 8 Февраля 2022 Для диверсификации портфеля акций желательно, чтобы в нем присутствовали компании из различных отраслей. Но как выбрать наиболее привлекательную для инвестиций акцию в определенной отрасли на основе...

Что из себя представляет финансовая отчетность компании Ростислав Киндратышин 1 Февраля 2022 В данной статье рассмотрим разбор финансовой отчетности эмитента, как она может быть полезна инвесторам и на что обращать внимание при анализе. В предыдущей статье Как анализировать компании перед...

Как анализировать компании перед инвестированием Ростислав Киндратышин 17 Января 2022 В данной статье разберем основные нюансы, на которые стоит обращать внимание при анализе компаний перед инвестированием. Анализ компании, акции которой вы планируете купить, рекомендуется начинать с...

ESG-принципы в инвестировании Алексей Иртюго 24 Декабря 2021 Последние годы подарили миру обилие самых разнообразных трендов, которые стремительно изменили мир, в котором мы живем. Не остался в стороне и мир инвестиций: одним из наиболее заметных стал тренд на...

Мультипликатор EV/EBITDA: расчет и применение Даниил Курицин 20 Декабря 2021 Часто для оценки компаний сравнительным подходом мы используем именно EV/EBITDA. И на это есть несколько причин, о которых мы поговорим в этой статье. EV/EBITDA показывает, сколько лет понадобится,...

Тестирование для неквалифицированных инвесторов Conomy 17 Декабря 2021 С октября, по требованию ЦБ, владельцы брокерских счетов обязаны проходить тестирование на доступ к отдельным инструментам фондового рынка. В статье собрали ответы на вопросы тестирования....

Бета-коэффициент: для чего нужен и как его рассчитать Алексей Иртюго 9 Декабря 2021 При оценке компании доходным методом, то есть путем дисконтирования будущих денежных потоков, очевидно значимым моментом является определение ставки дисконтирования, с помощью которой эти самые...

Ловушки для мозга: когнитивные искажения инвесторов (часть 2) Ростислав Киндратышин 2 Ноября 2021 Продолжим рассматривать когнитивные искажения, с которыми сталкиваются инвесторы. С первой частью разбора можно ознакомиться по ссылке . Транзакционная полезность Человек обычно рассматривает...

Ловушки для мозга: когнитивные искажения инвесторов (часть 1) Ростислав Киндратышин 2 Ноября 2021 Не все участники торгов на фондовом рынке действую логично и рационально. Людям свойственно совершать ошибки. Большинство ошибок связаны с различными когнитивными искажениями. Когнитивные искажения —...

Функция XIIR: лучший способ рассчитать доходность Даниил Курицин 22 Октября 2021 Пару лет назад у меня был счет в ВТБ. У них есть приложение Мои инвестиции, которым я пользовался. В какой-то момент, после нового обновления появился раздел с аналитикой портфеля. Там можно было...

Принципы успешного инвестирования от Vanguard Ростислав Киндратышин 5 Октября 2021 Vanguard — одна из самых крупных инвестиционных компаний, под управлением которой находится более $7 трлн. Как и любая успешная компания по управлению активами, Vanguard при осуществлении...

Инвестиционные цели и план — первый принцип успешного инвестирования Ростислав Киндратышин 5 Октября 2021 Первый принцип успешного инвестирования от компании Vanguard — создавайте конкретные и соответствующие инвестиционные цели, которые измеримы и достижимы. Для достижения поставленных целей необходим...

Распределение активов и диверсификация — второй принцип успешного инвестирования Ростислав Киндратышин 5 Октября 2021 После формирования инвестиционной цели и составления инвестиционного плана наступает следующий этап — разработка надежной инвестиционной стратегии, которая начинается с распределения активов в...

Минимизация расходов — третий принцип успешного инвестирования Ростислав Киндратышин 5 Октября 2021 У вас нет контроля над фондовым рынком, но вы можете управлять комиссиями и налогами. Чем меньше ваши расходы, тем больше прибыль от инвестирования. Исследования показывают, что доходность от...