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Обучающие статьи

Обучающие статьи об инвестициях и фундаментальном анализе, подходах к подбору активов, риск-профиля, работе с отдельными отраслями.

Наши материалы будут интересны как для опытных инвесторов, так и для начинающих знакомиться с фондовым рынком.

Всего статей:84

Как сравнивать компании на основе финансовой отчетности

Ростислав Киндратышин

8 Февраля 2022

Для диверсификации портфеля акций желательно, чтобы в нем присутствовали компании из различных отраслей. Но как выбрать наиболее привлекательную для инвестиций акцию в определенной отрасли на основе...

Что из себя представляет финансовая отчетность компании

Ростислав Киндратышин

1 Февраля 2022

В данной статье рассмотрим разбор финансовой отчетности эмитента, как она может быть полезна инвесторам и на что обращать внимание при анализе. В предыдущей статье Как анализировать компании перед...

Как анализировать компании перед инвестированием

Ростислав Киндратышин

17 Января 2022

В данной статье разберем основные нюансы, на которые стоит обращать внимание при анализе компаний перед инвестированием. Анализ компании, акции которой вы планируете купить, рекомендуется начинать с...

ESG-принципы в инвестировании

Алексей Иртюго

24 Декабря 2021

Последние годы подарили миру обилие самых разнообразных трендов, которые стремительно изменили мир, в котором мы живем. Не остался в стороне и мир инвестиций: одним из наиболее заметных стал тренд на...

Бета-коэффициент: для чего нужен и как его рассчитать

Алексей Иртюго

9 Декабря 2021

При оценке компании доходным методом, то есть путем дисконтирования будущих денежных потоков, очевидно значимым моментом является определение ставки дисконтирования, с помощью которой эти самые...

Ловушки для мозга: когнитивные искажения инвесторов (часть 2)

Ростислав Киндратышин

2 Ноября 2021

Продолжим рассматривать когнитивные искажения, с которыми сталкиваются инвесторы. С первой частью разбора можно ознакомиться по ссылке . Транзакционная полезность Человек обычно рассматривает...

Ловушки для мозга: когнитивные искажения инвесторов (часть 1)

Ростислав Киндратышин

2 Ноября 2021

Не все участники торгов на фондовом рынке действую логично и рационально. Людям свойственно совершать ошибки. Большинство ошибок связаны с различными когнитивными искажениями. Когнитивные искажения —...

Инвестиционные цели и план — первый принцип успешного инвестирования

Ростислав Киндратышин

5 Октября 2021

Первый принцип успешного инвестирования от компании Vanguard — создавайте конкретные и соответствующие инвестиционные цели, которые измеримы и достижимы. Для достижения поставленных целей необходим...

Распределение активов и диверсификация — второй принцип успешного инвестирования

Ростислав Киндратышин

5 Октября 2021

После формирования инвестиционной цели и составления инвестиционного плана наступает следующий этап — разработка надежной инвестиционной стратегии, которая начинается с распределения активов в...

Минимизация расходов — третий принцип успешного инвестирования

Ростислав Киндратышин

5 Октября 2021

У вас нет контроля над фондовым рынком, но вы можете управлять комиссиями и налогами. Чем меньше ваши расходы, тем больше прибыль от инвестирования. Исследования показывают, что доходность от...

Дисциплина — четвертый принцип успешного инвестирования

Ростислав Киндратышин

5 Октября 2021

Сохраняйте дисциплину! Инвестирование может вызывать очень сильные эмоции. В условиях рыночных потрясений некоторые инвесторы могут оказать в ситуации, когда они принимают импульсивные решения или,...

Всего статей:84