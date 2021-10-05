Обучающие статьи

Для диверсификации портфеля акций желательно, чтобы в нем присутствовали компании из различных отраслей. Но как выбрать наиболее привлекательную для инвестиций акцию в определенной отрасли на основе...
В данной статье рассмотрим разбор финансовой отчетности эмитента, как она может быть полезна инвесторам и на что обращать внимание при анализе. В предыдущей статье Как анализировать компании перед...
В данной статье разберем основные нюансы, на которые стоит обращать внимание при анализе компаний перед инвестированием. Анализ компании, акции которой вы планируете купить, рекомендуется начинать с...
Последние годы подарили миру обилие самых разнообразных трендов, которые стремительно изменили мир, в котором мы живем. Не остался в стороне и мир инвестиций: одним из наиболее заметных стал тренд на...
Часто для оценки компаний сравнительным подходом мы используем именно EV/EBITDA. И на это есть несколько причин, о которых мы поговорим в этой статье. EV/EBITDA показывает, сколько лет понадобится,...
С октября, по требованию ЦБ, владельцы брокерских счетов обязаны проходить тестирование на доступ к отдельным инструментам фондового рынка. В статье собрали ответы на вопросы тестирования....
При оценке компании доходным методом, то есть путем дисконтирования будущих денежных потоков, очевидно значимым моментом является определение ставки дисконтирования, с помощью которой эти самые...
Продолжим рассматривать когнитивные искажения, с которыми сталкиваются инвесторы. С первой частью разбора можно ознакомиться по ссылке . Транзакционная полезность Человек обычно рассматривает...
Не все участники торгов на фондовом рынке действую логично и рационально. Людям свойственно совершать ошибки. Большинство ошибок связаны с различными когнитивными искажениями. Когнитивные искажения —...
Пару лет назад у меня был счет в ВТБ. У них есть приложение Мои инвестиции, которым я пользовался. В какой-то момент, после нового обновления появился раздел с аналитикой портфеля. Там можно было...
Vanguard — одна из самых крупных инвестиционных компаний, под управлением которой находится более $7 трлн. Как и любая успешная компания по управлению активами, Vanguard при осуществлении...
Первый принцип успешного инвестирования от компании Vanguard — создавайте конкретные и соответствующие инвестиционные цели, которые измеримы и достижимы. Для достижения поставленных целей необходим...
После формирования инвестиционной цели и составления инвестиционного плана наступает следующий этап — разработка надежной инвестиционной стратегии, которая начинается с распределения активов в...
У вас нет контроля над фондовым рынком, но вы можете управлять комиссиями и налогами. Чем меньше ваши расходы, тем больше прибыль от инвестирования. Исследования показывают, что доходность от...
Сохраняйте дисциплину! Инвестирование может вызывать очень сильные эмоции. В условиях рыночных потрясений некоторые инвесторы могут оказать в ситуации, когда они принимают импульсивные решения или,...