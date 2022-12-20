Инфляция, ИПЦ, дефлятор ВВП: как растут цены

Сегодня даже ребенок знает, что цены на товары и услуги постоянно меняются, чаще в большую сторону, а слово «инфляция» прочно вошло в нашу жизнь и присутствует в лексиконе даже очень далеких от экономики людей. Однако чаще всего понимание данного процесса не уходит дальше субъективного представления о динамики потребительских цен.

Коротко о главном

Инфляция – это процесс обесценения денег. Именно обесценением денег объясняется рост цен на товары, а не наоборот. Обратный процесс называется дефляцией и сопровождается снижением цен.

Вопреки расхожему мнению, инфляция, а точнее, в широком смысле – изменение стоимости денег – существовала с самого появления «универсального платежного средства». Так, избыток, например, золота во времена его использования в качестве платежного средства вследствие его существенного притока вызывал рост цен, поскольку нарушалось равновесие между фиксированным объемом товаров и услуг и «денежной массой». Такие процессы, к примеру, происходили в Испании времен открытия и колонизации Америки. Тогда, разумеется, ни об инфляции, ни о денежной массе ничего не знали и тем не менее такие процессы происходили.

Инфляция (дефляция) – некий абстрактный показатель, характеризующий происходящие в экономике процессы. Так, если цены на определенный товар выросла – мы объясняем это инфляцией, если снизилась – дефляцией (что реже). Однако инфляция и дефляция вопреки, опять же, распространенному мнению, не являются показателями. Это названия процессов в целом. Когда речь идет об изменении потребительских цен, то есть о потребительской инфляции, измеряемым показателем является индекс потребительских цен.

Индекс потребительских цен (ИПЦ)

Индекс потребительских цен (ИПЦ) – это отношение цен на определенный потребительский набор товаров и услуг к аналогичному набору товаров и услуг базового периода.

ИПЦ рассчитывается Росстатом к предыдущему месяцу текущего года и к аналогичному месяцу прошлого года. Поскольку показатель является индексом, к привычному широкому кругу виду его можно привести, вычтя 100. Например, ИПЦ 2021 года относительно 2020 года составил 108,39. Тогда «инфляция», как данный показатель часто называют упрощенно, составила 8,39%.

Как ясно из названия, при расчете ИПЦ учитываются только товары и услуги, потребляемые конечными потребителями, притом независимо от того, где они произведены (это важное замечание, которое нам пригодится дальше).

В потребительскую корзину входят:

Продовольственные товары;

Непродовольственные товары;

Услуги.

Всего более чем 500 позиций, полный список которых можно посмотреть в приказе Росстата от 25.12.2020 №848.

Росстат отслеживает не все товары и услуги, которые покупает (потребляет) население, а только те, которые превышают долю 0,1% в совокупных расходах. Так, изменение цен на какой-либо редкий штучный товар в ИПЦ не войдет.

Значение индекса получается путем деления взвешенной стоимости потребительской корзины определенного периода на аналогичную величину базового периода.

Математически существует несколько способов рассчитать любой ценовой индекс, но об этом чуть позже.

Как говорилось выше, ИПЦ считается к предыдущему месяцу текущего года, а также к аналогичному месяцу предыдущего года. Тем не менее, индекс цен можно рассчитать к любому периоду. Ниже пример ИПЦ в 2021 году.

Источник: Росстат

Дефлятор ВВП

Когда речь заходит о ВВП, часто употребляются понятия «номинальный» и «реальный» ВВП. Более или менее искушенный в экономической теории человек знает, что реальная величина – это величина с поправкой на уровень цен, а номинальная – без таковой поправки. Однако встает закономерный вопрос: на какой «уровень цен» делать поправку?

Выше при обсуждении ИПЦ мы отметили, что данный показатель включает любые товары и услуги, приобретаемые потребителями, то есть, в том числе, и иностранные. Также мы помним, что ВВП – это совокупная стоимость всех товаров и услуг, произведенных на территории страны за определенный период времени. Получается, что использовать ИПЦ для поправки номинального ВВП на уровень цен нельзя. Для этого используется другой ценовой индекс – дефлятор ВВП.

Дефлятор ВВП – это индекс цен, рассчитанный как стоимость всех произведенных на территории страны за определенный период времени товаров к аналогичной величине базового периода.

Нужно ли говорить, что дефлятор ВВП всегда отличается от ИПЦ, и довольно часто – существенно. Поэтому, когда мы говорим об инфляции применительно ко всей экономике в целом, то уместнее использовать данные именно о дефляторе ВВП, а не ИПЦ. Дефлятор ВВП включает, помимо прочего, «промышленную» инфляцию.

Инфляция в промышленности – это рост общего уровня цен на сырье и материалы, а также на промежуточные и конечные товары, произведенные промышленными предприятиями для внутреннего рынка. В конечном счете промышленная инфляция находит отражение в стоимости конечных товаров и услуг, то есть в ИПЦ, но лаг может быть существенным, а связь не всегда тесной.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Дефлятор ВВП 108,9 105,3 107,5 107,2 102,8 105,3 110,0 103,1 100,9 ИПЦ 106,57 106,47 111,35 112,91 105,39 102,51 104,26 103,04 104,91

Как видим, расхождение может быть очень существенным. Так что если вам кажется, что цены растут сильнее, чем заявляет Росстат, не спешите обвинять госорганы в фальсификации, сначала убедитесь, что ваша личная потребительская корзина существенно пересекается с используемой для расчета.

Способы расчета ценовых индексов

Статистика – достаточно сложная и запутанная наука, поэтому при умелом обращении с цифрами можно для одного и того же показателя получить разные значения. Как уже говорилось выше, существуют разные способы рассчитать индекс, от применения которых зависит, хоть и не всегда значительно, какой будет получен результат. Не секрет, что этим умело пользуются органы государственной статистики любой страны, в зависимости от политических целей, заинтересованные в той или иной динамике цен.

В статистике существуют два основных способа расчета ценовых индексов, индексы Ласпейреса и Пааше.

Индекс Ласпейреса при расчете позволяет считать неизменным набор товаров и услуг базового периода, принимая изменение уровня цен на включенные в него товары и услуги. Математически это можно отразить так:

Потребленный набор товаров и услуг в базовом периоде по ценам расчетного периода делится на тот же набор товаров и услуг по ценам базового периода. Математически это записывается следующим образом:

Индекс Пааше, напротив, использует для расчета набор товаров и услуг расчетного периода, и цены на него – расчетного и базового периода. Таким образом учитывается «эффект замещения», ведь при изменении цен наиболее сильно подорожавшие товары замещаются в структуре потребления более дешевыми аналогами.

На самом деле для расчета тех или иных ценовых индексов в общепринятой международной практике применяются и определенные методы. Так, ИПЦ рассчитывается как индекс Ласпейреса, а дефлятор ВВП как индекс Пааше.

Немного выводов

Разобраться в статистике и статистических показателях непрофессионалу достаточно трудно. Тем не менее, базовое понимание основ статистики и показателей, широко применяемых для принятия важных социальных и экономических решений, поможет лучше эти решения понимать. Приведенная выше информация – как раз такие основы, которые желательно знать всем, и обязательно тем, кто имеет хоть какое-то отношение к экономике.