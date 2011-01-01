Под брендом Conomy компания «М3» создает сервисы для инвесторов фондового рынка Московской биржи. Мы собираем информацию, строим прогнозы финансовой и производственной деятельности эмитентов и оцениваем инвестиционную привлекательность. Пользователям предлагаем готовые расчеты, чтобы они принимали быстрые и обоснованные инвестиционные решения.

Наши сервисы работают на основе базы данных и программы, которые созданы специально для Conomy и зарегистрированы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. На российском рынке нет подобных продуктов.

В реальном времени программа собирает, обрабатывает и анализирует статистические данные, пересчитывает показатели и загружает их в базу данных, поэтому предоставляемая информация всегда актуальна. Математические модели для расчета мультипликаторов составляют финансовые аналитики, при этом они учитывают особенности каждой компании и отрасли.

Проекты Conomy помогают частным и корпоративным инвесторам и инвестиционным аналитикам. Они подходят начинающим акционерам, потому что пользователям не нужно самостоятельно искать информацию и делать расчеты — сервисы предоставляют готовые данные.

Контакты

Адрес: 191144, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 12/44, ДЦ «Суворовский»

Телефон: 8 (800) 200-12-95

Время работы: пн. — пт. 10:00–18:00

E-mail: ok@conomy.ru

Реквизиты

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «М3»

ОГРН: 1137847466327

ИНН: 7842509137

Фактический адрес: Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 12/44, Литер А

Юридический адрес: 191144, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 12/44, Литер А