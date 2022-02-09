Собрания акционеров проведут Акрон и ТКЗ Красный котельщик. Понедельник, 21 февраля МКПАО Лента опубликует аудированные финансовые результаты по МСФО за 2021 год. Пятница, 25 февраля ПАО Акрон...
Автор: РИА Новости Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 1 процентный пункт - до 11,3%, следует из информации на сайте кредитной организации. Сбербанк в феврале уже...
Автор: Черненко Иван, InvestFuture СПБ Биржа ведет переговоры по поводу IPO на своей площадке сразу с пятью компаниями, и некоторые из размещений могут состояться уже в этом году. Что известно об...
Автор: Курбатова Анна, Альфа-Банк Фармацевтический актив АФК Системы (SSA LI, AFKS RX, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) Биннофарм может провести IPO в ближайшие год-два, сообщил глава Биннофарма Рустем Муратов в...
Автор: РИА Новости Мировой судья Таганского района Москвы в четверг оштрафовал ещё на 3,5 миллиона рублей компанию Google за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь...
Автор: Черненко Иван, InvestFuture Зеленый банк стал владельцем 19% акций DSKY, следует из материалов компании. Но лишь временно, ведь это не прямая покупка со стороны Сбера, а бумаги отошли ему в...
Автор: Reuters Корпорация Intel Corp подписала соглашение о покупке израильского производителя микросхем Tower Semiconductor за $5,4 миллиарда, сообщили компании во вторник. Intel надеется на...
Автор: Reuters Генеральный директор Tesla Илон Маск пожертвовал в благотворительный фонд в общей сложности 5.044.000 акций крупнейшего производителя электромобилей в период с 19 по 29 ноября 2021...
Автор: Reuters Advanced Micro Devices Inc (AMD) сообщила в понедельник, что закрыла сделку о приобретении конкурирующей компании Xilinx Inc примерно за $50 миллиардов, что является рекордном для...
Автор: Finam.ru Банк России изучает поступившие предложения о покупке акций Открытия, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Мы действительно ведем работу по...
Центральный банк поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,5%. С момента последнего заседания прошел шторм из новостей геополитического характера. Практически все активы подешевели, а...
Собрание акционеров проведет Европейская электротехника. Понедельник, 14 февраля ПАО Квадра закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, назначенном на 7 апреля. На повестке дня...
Автор: Finam.ru 15 февраля 2022 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги поставочными фьючерсными контрактами на акции восьми российских публичных компаний. Об этом сообщила торговая...
Автор: РИА Новости Компания Apple приобрела стартап AI Music, который создает саундтреки, используя искусственный интеллект, технология позволяет индивидуализировать звуковые дорожки в зависимости от...
Автор: Finam.ru СПБ биржа отложила начало торгов акциями в выходные дни, следует из сообщений торговой площадки. Решение о дате начала торгов в выходные дни будет принято после проведения всех...