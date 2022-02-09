События предстоящей недели (21 января - 27 февраля 2022 года) 18 Февраля 2022 Conomy Собрания акционеров проведут Акрон и ТКЗ Красный котельщик. Понедельник, 21 февраля МКПАО Лента опубликует аудированные финансовые результаты по МСФО за 2021 год. Пятница, 25 февраля ПАО Акрон...

Delivery Club и IVI скоро проведут IPO? 18 Февраля 2022 FinamFinMarket Автор: Черненко Иван, InvestFuture СПБ Биржа ведет переговоры по поводу IPO на своей площадке сразу с пятью компаниями, и некоторые из размещений могут состояться уже в этом году. Что известно об...

Суд в Москве оштрафовал Google еще на 3,5 млн рублей 17 Февраля 2022 FinamCompany Автор: РИА Новости Мировой судья Таганского района Москвы в четверг оштрафовал ещё на 3,5 миллиона рублей компанию Google за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь...

«Сбер» теперь владеет «Детским миром»? 16 Февраля 2022 FinamFinMarket Автор: Черненко Иван, InvestFuture Зеленый банк стал владельцем 19% акций DSKY, следует из материалов компании. Но лишь временно, ведь это не прямая покупка со стороны Сбера, а бумаги отошли ему в...

Intel покупает израильскую Tower Semiconductor за $5,4 млрд 16 Февраля 2022 FinamWorldMarket Автор: Reuters Корпорация Intel Corp подписала соглашение о покупке израильского производителя микросхем Tower Semiconductor за $5,4 миллиарда, сообщили компании во вторник. Intel надеется на...

Маск отдал на благотворительность акции Tesla стоимостью $5,7 млрд в ноябре 15 Февраля 2022 FinamWorldMarket Автор: Reuters Генеральный директор Tesla Илон Маск пожертвовал в благотворительный фонд в общей сложности 5.044.000 акций крупнейшего производителя электромобилей в период с 19 по 29 ноября 2021...

Центральный банк поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов 11 Февраля 2022 Conomy Центральный банк поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,5%. С момента последнего заседания прошел шторм из новостей геополитического характера. Практически все активы подешевели, а...

События предстоящей недели (14 января - 20 февраля 2022 года) 11 Февраля 2022 Conomy Собрание акционеров проведет Европейская электротехника. Понедельник, 14 февраля ПАО Квадра закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, назначенном на 7 апреля. На повестке дня...