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Новости

Новости экономики и финансов, существенные факты и значимые события.

Всего новостей:706

«Сбербанк» повысил ставки по ипотеке на новостройки и «вторичку» на 1 п.п. - до 11,3%

18 Февраля 2022

FinamCompany

Автор: РИА Новости Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 1 процентный пункт - до 11,3%, следует из информации на сайте кредитной организации. Сбербанк в феврале уже...

Delivery Club и IVI скоро проведут IPO?

18 Февраля 2022

FinamFinMarket

Автор: Черненко Иван, InvestFuture СПБ Биржа ведет переговоры по поводу IPO на своей площадке сразу с пятью компаниями, и некоторые из размещений могут состояться уже в этом году. Что известно об...

IPO активов АФК «Система» - главный триггер кристаллизации стоимости холдинга

17 Февраля 2022

FinamFinMarket

Автор: Курбатова Анна, Альфа-Банк Фармацевтический актив АФК Системы (SSA LI, AFKS RX, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) Биннофарм может провести IPO в ближайшие год-два, сообщил глава Биннофарма Рустем Муратов в...

«Сбер» теперь владеет «Детским миром»?

16 Февраля 2022

FinamFinMarket

Автор: Черненко Иван, InvestFuture Зеленый банк стал владельцем 19% акций DSKY, следует из материалов компании. Но лишь временно, ведь это не прямая покупка со стороны Сбера, а бумаги отошли ему в...

Маск отдал на благотворительность акции Tesla стоимостью $5,7 млрд в ноябре

15 Февраля 2022

FinamWorldMarket

Автор: Reuters Генеральный директор Tesla Илон Маск пожертвовал в благотворительный фонд в общей сложности 5.044.000 акций крупнейшего производителя электромобилей в период с 19 по 29 ноября 2021...

ЦБ решает продать акции «Открытия» стратегическим инвесторам или публично разместить их

14 Февраля 2022

FinamCompany

Автор: Finam.ru Банк России изучает поступившие предложения о покупке акций Открытия, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Мы действительно ведем работу по...

Московская биржа начнет торги фьючерсами на акции восьми российских компаний с 15 февраля

11 Февраля 2022

FinamCompany

Автор: Finam.ru 15 февраля 2022 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги поставочными фьючерсными контрактами на акции восьми российских публичных компаний. Об этом сообщила торговая...

Apple приобрела стартап AI Music для создания музыки с помощью искусственного интеллекта

9 Февраля 2022

FinamWorldMarket

Автор: РИА Новости Компания Apple приобрела стартап AI Music, который создает саундтреки, используя искусственный интеллект, технология позволяет индивидуализировать звуковые дорожки в зависимости от...

Всего новостей:706