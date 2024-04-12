Эксперт назвал самые ликвидные районы для апарт-отелей в Санкт-Петербурге

Речь идёт о локациях «инвестиционного кольца», которые находятся между Чёрной речкой и Московскими воротами.

Коммерческий директор Maslov Group Development Игорь Ахальцев выразил уверенность, что расположенные там объекты смогут приносить большую прибыль, нежели альтернативные варианты в иных частях города.

«Более ликвидными считаются апартаменты, которые расположены рядом с ключевыми объектами социальной инфраструктуры: метро, торговые комплексы, бизнес-центры, медицинские учреждения, вузы, транспортные узлы, аэропорты, вокзалы. Стоимость подобных объектов будет значительно выше в случае дальнейшей перепродажи. Также имеет значение район, так как стоимость недвижимости в различных районах Санкт-Петербурга крайне вариативна. В Санкт-Петербурге есть так называемое «инвестиционное кольцо» — это районы города с наиболее быстрорастущими в цене объектами недвижимости. Это область карты от Чёрной речки с севера до Московских ворот на юге, включая Петроградский район, Василеостровский, Адмиралтейский, Центральный».

Ранее девелоперы дали рекомендации по выбору лучшего загородного объекта для инвестиций. В этом вопросе важно учитывать не только локацию, социальную и внутреннюю инфраструктуры, но и другие немаловажные факторы.