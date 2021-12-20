Conomy — сервис для принятия быстрых и обоснованных инвестиционных решений.
Он делает анализ и экспресс-оценку инвестиционной привлекательности акций российских компаний, допущенных к торгам на ФБ ММВБ, помогает формировать портфель и управлять им.
Используется как инструмент поддержки принятия решений инвестиционными аналитиками, частными и корпоративными инвесторами.
Как работает сервис?
Мы обрабатываем максимум статистической и текстовой информации, которая позволяет сделать вывод о функционировании бизнеса компаний-эмитентов и на их основании даем оценку их ценных бумаг. Полученные потенциалы акций позволяют оценить, насколько рыночная оценка отличается от фундаментальной.
Кроме того, мы предоставляем свою платформу для сторонних аналитиков, чтобы вы могли увидеть точку зрения, альтернативную нашей.