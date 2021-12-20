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Аналитические статьи

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Производственные результаты генерирующих компаний по итогам 2021 года

Ростислав Киндратышин

17 Февраля 2022

Генерирующие компании раскрыли результаты своей операционной деятельности по производству электроэнергии и выработке тепла за 2021 год. Увеличению выработки электроэнергии почти на 14%...

Инвест-проект «ЁLKI» – новое слово в сфере арендного бизнеса. И слово это – «хаузшеринг»

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15 Февраля 2022

В начале 2022 года сети смарт-коттеджей ЁLKI исполняется год – за этот короткий период небольшой инвестиционный стартап превратился в бурно развивающийся бизнес с далеко идущими перспективами....

Взгляд на развитие трендов на российском финансовом рынке

АО «НФК-Сбережения»

15 Февраля 2022

Инфляция Значительный всплеск инфляции, наблюдаемый в настоящее время, во многом оказался монетарной инфляцией в результате мягкой денежно-кредитной политики, осуществлявшейся в предыдущие годы, и...

Потенциал акций META

Сергей Рыжков

15 Февраля 2022

Котировки Meta рухнули после отчета с 320 до 220 долларов за акцию. Многие посчитали это хорошей возможностью для долгосрочных инвестиций, однако я так не считаю. В этой статье разберем основные...

РУСАЛ: обвал цен на алюминий и зависимость от дивидендов «Норникеля»

Даниил Курицин

10 Февраля 2022

Алюминий покоряет многолетние максимумы, а акции производителей уже устремились вдогонку. Сегодня мы поговорим о текущей ситуации на рынке алюминия, возможных дивидендах РУСАЛа и о разделении...

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Новости

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«Сбербанк» повысил ставки по ипотеке на новостройки и «вторичку» на 1 п.п. - до 11,3%

18 Февраля 2022

FinamCompany

Автор: РИА Новости Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 1 процентный пункт - до 11,3%, следует из информации на сайте кредитной организации. Сбербанк в феврале уже...

Delivery Club и IVI скоро проведут IPO?

18 Февраля 2022

FinamFinMarket

Автор: Черненко Иван, InvestFuture СПБ Биржа ведет переговоры по поводу IPO на своей площадке сразу с пятью компаниями, и некоторые из размещений могут состояться уже в этом году. Что известно об...

IPO активов АФК «Система» - главный триггер кристаллизации стоимости холдинга

17 Февраля 2022

FinamFinMarket

Автор: Курбатова Анна, Альфа-Банк Фармацевтический актив АФК Системы (SSA LI, AFKS RX, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) Биннофарм может провести IPO в ближайшие год-два, сообщил глава Биннофарма Рустем Муратов в...

Обучающие статьи

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Как сравнивать компании на основе финансовой отчетности

Ростислав Киндратышин

8 Февраля 2022

Для диверсификации портфеля акций желательно, чтобы в нем присутствовали компании из различных отраслей. Но как выбрать наиболее привлекательную для инвестиций акцию в определенной отрасли на основе...

Что из себя представляет финансовая отчетность компании

Ростислав Киндратышин

1 Февраля 2022

В данной статье рассмотрим разбор финансовой отчетности эмитента, как она может быть полезна инвесторам и на что обращать внимание при анализе. В предыдущей статье Как анализировать компании перед...

Как анализировать компании перед инвестированием

Ростислав Киндратышин

17 Января 2022

В данной статье разберем основные нюансы, на которые стоит обращать внимание при анализе компаний перед инвестированием. Анализ компании, акции которой вы планируете купить, рекомендуется начинать с...

ESG-принципы в инвестировании

Алексей Иртюго

24 Декабря 2021

Последние годы подарили миру обилие самых разнообразных трендов, которые стремительно изменили мир, в котором мы живем. Не остался в стороне и мир инвестиций: одним из наиболее заметных стал тренд на...

О сервисе

Conomy — сервис для принятия быстрых и обоснованных инвестиционных решений.

Он делает анализ и экспресс-оценку инвестиционной привлекательности акций российских компаний, допущенных к торгам на ФБ ММВБ, помогает формировать портфель и управлять им.

Используется как инструмент поддержки принятия решений инвестиционными аналитиками, частными и корпоративными инвесторами.

Как работает сервис?

Мы обрабатываем максимум статистической и текстовой информации, которая позволяет сделать вывод о функционировании бизнеса компаний-эмитентов и на их основании даем оценку их ценных бумаг. Полученные потенциалы акций позволяют оценить, насколько рыночная оценка отличается от фундаментальной.

Кроме того, мы предоставляем свою платформу для сторонних аналитиков, чтобы вы могли увидеть точку зрения, альтернативную нашей.