Эксперт рассказал о преимуществах инвестиций в загородную недвижимость
20 Июня 2024
Maslov Group
Она приносит больший доход, чем городская.
Это обусловлено развитием «отдыха на природе». Как пояснил руководитель отдела продаж компании Maslov Group Development Максим Шалаев, от подобных вложений в ЛО можно получить до 12% годовых.
«Инвестиции в загородные объекты уже не первый год показывают большую доходность по сравнению с городской недвижимостью. На вторичном рынке прибыль составляет 5,6% годовых от стоимости объекта, в новостройках - 4,8%, в то время как прибыль от сдачи в аренду загородного дома достигает 7,4%. Это связано с популяризацией отдыха на природе. В пределах одного региона люди стремятся вырваться из рутины городской жизни и готовы тратить большие деньги на развлечения. Вложения в базы отдыха в Ленобласти могут принести до 12% годовых, так как это готовый бизнес под ключ. Они предлагаются в комплексе с качественным сервисом и широким спектром услуг. Чем шире предложение, чем оно разнообразнее и насыщеннее, тем выше заполняемость вне зависимости от сезона и ряда других факторов».
Ранее девелоперы дали рекомендации по выбору лучшего загородного объекта для инвестиций.
В этом вопросе важно учитывать не только локацию, социальную и внутреннюю инфраструктуры, но и другие немаловажные факторы. Как рассказал ведущий менеджер по работе с партнёрами инвестиционно-строительной компании Maslov Group Development Артём Чугай, в первую очередь необходимо узнать, что конкретно приобретается по договору, а также «определиться с точками входа и выхода».