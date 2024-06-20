Эксперт рассказал о преимуществах инвестиций в загородную недвижимость

Она приносит больший доход, чем городская.

Это обусловлено развитием «отдыха на природе». Как пояснил руководитель отдела продаж компании Maslov Group Development Максим Шалаев, от подобных вложений в ЛО можно получить до 12% годовых.

«Инвестиции в загородные объекты уже не первый год показывают большую доходность по сравнению с городской недвижимостью. На вторичном рынке прибыль составляет 5,6% годовых от стоимости объекта, в новостройках - 4,8%, в то время как прибыль от сдачи в аренду загородного дома достигает 7,4%. Это связано с популяризацией отдыха на природе. В пределах одного региона люди стремятся вырваться из рутины городской жизни и готовы тратить большие деньги на развлечения. Вложения в базы отдыха в Ленобласти могут принести до 12% годовых, так как это готовый бизнес под ключ. Они предлагаются в комплексе с качественным сервисом и широким спектром услуг. Чем шире предложение, чем оно разнообразнее и насыщеннее, тем выше заполняемость вне зависимости от сезона и ряда других факторов».

Ранее девелоперы дали рекомендации по выбору лучшего загородного объекта для инвестиций.

В этом вопросе важно учитывать не только локацию, социальную и внутреннюю инфраструктуры, но и другие немаловажные факторы. Как рассказал ведущий менеджер по работе с партнёрами инвестиционно-строительной компании Maslov Group Development Артём Чугай, в первую очередь необходимо узнать, что конкретно приобретается по договору, а также «определиться с точками входа и выхода».