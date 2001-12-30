1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее — Политика) определяет Политику ООО «М3» (далее — Администратор) в отношении обработки и обеспечения безопасности персональных данных.

1.2. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

1.3. Целью настоящей Политики является установление основных принципов и подходов к обработке и обеспечению безопасности персональных данных Администратором.

1.4. Действие Политики распространяется на все процессы Администратора, связанные с обработкой персональных данных.

1.5. Политика обязательна для ознакомления и исполнения всеми лицами, допущенными к обработке персональных данных в информационной системе персональных данных.

1.6. На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Администратор включён в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных. Пересмотр и обновление настоящей Политики осуществляется в связи с изменениями законодательства Российской Федерации в области персональных данных, по результатам анализа актуальности, достаточности и эффективности используемых мер обеспечения информационной безопасности, а также по результатам других контрольных мероприятий.

1.7. Текущая редакция Политики размещается на сайте Администратора в общем доступе и вступает в силу с момента размещения, если иное не будет предусмотрено новой редакцией Политики.

2. Перечень нормативных документов

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Федеральный закон «О персональных данных»);

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 г. № 512 «Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

Приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных»;

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы исполнительных органов государственной власти.

3. Термины и определения

Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

Администратор — ООО «М3», являющееся в рамках Федерального закона «О персональных данных» оператором по обработке персональных данных, а именно: организующий и (или) осуществляющий самостоятельно или совместно с другими лицами обработку персональных данных, а также определяющий цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

Блокирование — временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их Обработку информационных технологий и технических средств.

Обезличивание — действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

Обработка персональных данных/ обработка — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Ответственный за организацию обработки персональных данных — должностное лицо, которое назначается Приказом Генерального директора, организующее принятие правовых, организационных и технических мер в целях обеспечения надлежащего выполнения функций по организации Обработки персональных данных в Администраторе в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Предоставление — действия, направленные на раскрытие персональных данных определённому лицу или определённому кругу лиц.

Распространение — действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределённому кругу лиц.

Субъект персональных данных — физическое лицо, прямо или косвенно определённое или определяемое на основании относящихся к нему персональных данных.

Трансграничная передача персональных данных — передача Персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

4. Категории субъектов персональных данных, персональные данные которых обрабатываются Администратором. Цели обработки персональных данных

4.1. Администратором осуществляется обработка полученных в установленном законом порядке аерсональных данных, принадлежащих кандидатам на работу и работникам Администратора, клиентам — физическим лицам, в том числе потенциальным клиентам, представителям клиентов, уполномоченным представлять клиентов; руководителям и главным бухгалтерам юридических лиц, являющихся клиентами Администратора, физическим лицам, заключившим с Администратором гражданско-правовые договоры на оказание услуг Администратору; работникам партнёров Администратора, субподрядчиков, поставщиков и других юридических лиц, имеющих договорные отношения с Администратором, с которым взаимодействуют работники Администратора в рамках своей деятельности; посетителям Администратора; бенефициарным владельцам (физическим лицам) клиентов Администратора; контрагентам клиентов — физическим лицам.

4.2. Обработка персональных данных в информационной системе персональных данных работниками Администратора осуществляется в целях осуществления Администраторских операций и иной деятельности, предусмотренной уставом Администратора, действующим законодательством Российской Федерации, а также заключения, исполнения и прекращения договоров с физическими и юридическими лицами, организации кадрового учёта работников Администратора, исполнения обязательств по договорам, ведения кадрового делопроизводства, содействия работникам в обучении, пользовании различного вида льготами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Администраторе

5.1. Перечень Персональных данных, обрабатываемых в Администраторе, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами Администратора.

5.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, Администратором не осуществляется.

6. Основные принципы обработки персональных данных

6.1. Обработка персональных данных Администратором осуществляется на основе принципов:

законности целей и способов обработки персональных данных;

добросовестности Администратора, как оператора персональных данных, что достигается путём выполнения требований законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных;

соответствия состава и объёма обрабатываемых персональных данных, а также способов обработки персональных данных заявленным целям обработки;

точности и достаточности, а в необходимых случаях и актуальности персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки;

Уничтожения персональных данных по достижении целей обработки способом, исключающим возможность их восстановления;

недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

6.2. Работники Администратора, допущенные к обработке персональных данных, обязаны:

знать и неукоснительно выполнять положения: законодательства Российской Федерации в области персональных данных, настоящей Политики; локальных актов Администратора по вопросам обработки и обеспечения безопасности персональных данных.

обрабатывать персональные данные только в рамках выполнения своих должностных обязанностей;

не разглашать персональные данные, обрабатываемые в Администраторе;

сообщать о действиях других лиц, которые могут привести к нарушению положений настоящей Политики;

сообщать об известных фактах нарушения требований настоящей Политики ответственному за организацию обработки персональных данных в Администраторе.

6.3. Безопасность персональных данных в Администраторе обеспечивается выполнением согласованных мероприятий, направленных на предотвращение (нейтрализацию) и устранение угроз безопасности персональных данных, минимизацию возможного ущерба, а также мероприятий по восстановлению данных и работы информационных систем персональных данных в случае реализации угроз.

7. Организация обработки персональных данных

7.1. Администратор осуществляет обработку персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации.

7.2. В Администраторе запрещается принятие решений на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных, которые порождают юридические последствия в отношении субъекта персональных данных, или иным образом затрагивают его права и законные интересы, кроме случаев и условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

7.3. Администратор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, на основании заключаемого с этим лицом договора, обязательным условием которого является соблюдение этим лицом принципов и правил обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

7.4. Персональные данные не раскрываются третьим лицам и не распространяются иным образом без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

7.5. Представители органов государственной власти (в том числе, контролирующих, надзорных, правоохранительных и иных органов) получают доступ к персональным данным, обрабатываемым в Администраторе, в объёме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.6. Обработка персональных данных в Администраторе осуществляется с согласия субъекта персональных данных кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

7.7. В ходе своей деятельности Администратор может осуществлять трансграничную передачу персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных».

8. Права cубъекта персональных данных

8.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

подтверждение факта обработки персональных данных Администратором;

правовые основания и цели обработки персональных данных;

цели и применяемые Администратором способы обработки персональных данных;

наименование и место нахождения Администратора, сведения о лицах (за исключением работников Администратора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Администратором или на основании федерального закона;

обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»;

информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче персональных данных;

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Администратора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.

8.2. Право субъекта персональных данных на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, может быть ограничено в случаях, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

8.3. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных Администратор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Федеральном законе «О персональных данных».

8.4. Субъект персональных данных имеет также иные права, установленные Федеральным законом «О персональных данных».

9. Обязанности администратора

9.1. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных, администратор обязан предоставить субъекту персональных данных или его представителю при обращении либо при получении запроса от субъекта персональных данных или его представителя информацию, предусмотренную п. 8.1 настоящей Политики.

9.2. Администратор при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

9.3. Администратор несёт иные обязанности, установленные Федеральным законом «О персональных данных».

10. Меры, направленные на обеспечение выполнения обязанностей администратора по обработке и защите персональных данных

10.1. Администратор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.

10.2. В Администраторе принимаются следующие меры по обеспечению выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» в области Обработки Персональных данных:

назначается ответственный за организацию обработки персональных данных;

издаются: Политика в отношении обработки персональных данных, локальные акты по вопросам обработки персональных данных, а также локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;

применяются правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»;

осуществляется внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки персональных данных в Администраторе Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике Администратора в отношении обработки персональных данных, локальным актам в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных;

осуществляется ознакомление работников Администратора, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику Администратора в отношении обработки персональных данных, локальными актами Администратора по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников.

10.3. С целью обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, Администратор принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного и случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, в частности:

определяются угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;

применяются организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимые для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищённости персональных данных;

применяются прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия средства защиты информации; осуществляется оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных;

осуществляется учёт машинных носителей персональных данных;

проводятся мероприятия по обнаружению фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятию соответствующих мер; обеспечивается возможность восстановления ерсональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

устанавливаются правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечивается регистрация и учёт действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных; осуществляется контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищённости информационных систем персональных данных.

11. Ответственность

11.1. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответственным за организацию обработки персональных данных в Администраторе.

11.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку персональных данных и защиту обрабатываемых Администратором персональных данных, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.