ЭРДОГАН ПРЕДЛОЖИЛ 20-ЛЕТНИЕ НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ НОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ

Турция готовит одну из самых масштабных налоговых реформ для иностранцев за последние годы. Власти страны обсуждают введение 20-летних налоговых льгот для новых резидентов, которые переедут в страну и получат статус налогового резидента. Инициатива уже вызвала широкий резонанс среди инвесторов, предпринимателей и экспатов, поскольку фактически может превратить Турцию в нового конкурента ОАЭ, Португалии и Италии в борьбе за международный капитал.

Предполагается, что воспользоваться режимом смогут иностранцы и возвращающиеся турецкие граждане, которые не были налоговыми резидентами Турции как минимум последние три года. При этом доходы, полученные внутри страны, планируют продолжить облагать налогами по стандартной шкале.

В турецких и международных СМИ инициативу уже называют попыткой Анкары превратить Стамбул в глобальный финансовый центр и привлечь состоятельных иностранцев, инвесторов, IT-предпринимателей и владельцев международного бизнеса.

Эксперты отмечают, что инициатива выглядит особенно привлекательной для предпринимателей, которые ведут международный бизнес, но хотят жить в стране с более комфортным климатом, развитой инфраструктурой и сравнительно невысокими расходами. Турция уже давно остаётся популярным направлением для релокации среди граждан России, стран СНГ, Европы и Ближнего Востока, а интерес к программам получения ВНЖ в Турции продолжает расти на фоне изменений миграционных и налоговых правил в других странах.

Также пока неясно, будут ли введены дополнительные требования для получения льгот. Например, некоторые страны требуют минимальный объём инвестиций, покупку недвижимости или обязательное проживание определённое количество дней в году. Турецкие власти официально детали пока не раскрывали.

Несмотря на позитивную реакцию со стороны бизнеса, инициатива уже вызвала критику внутри страны. Оппозиционные политики и часть экономистов опасаются, что слишком мягкий налоговый режим может привести к притоку непрозрачного капитала и усилить риски для финансовой системы. Также звучат вопросы о справедливости такой модели по отношению к обычным гражданам Турции, которые продолжают платить налоги в полном объёме.

Если реформа будет принята в заявленном виде, Турция может стать одним из самых привлекательных направлений для налоговой релокации в регионе. Особенно для тех, кто ищет альтернативу европейским программам, которые постепенно становятся менее выгодными и более зарегулированными.