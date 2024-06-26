Эксперт назвала преимущества апартаментов перед квартирами при сдаче в посуточную аренду
26 Июня 2024
Maslov Group
Такая недвижимость будет приносить больший доход.
Покупка подобного объекта также обойдётся значительно дешевле. Об этом рассказала директор по маркетингу компании Maslov Group Development Мария Забелина.
«Апартаменты более выгодно сдавать в посуточную аренду, чем квартиры. Средняя площадь апартаментов, которые сейчас можно снять в центральных районах Санкт-Петербурга, примерно в полтора раза меньше, чем в квартирах. При этом сдаются апартаменты по аналогичной цене или даже чуть дороже, чем студия или однокомнатная квартира. Таким образом, если рассчитывать прибыль с квадратного метра, квартира будет процентов на 30-50 проигрывать. Стоимость апартаментов при покупке всегда ниже из-за меньших площадей. Предлагаются они, как правило, уже с чистовой отделкой, мебелью и иногда минимальным набором техники. Статус нежилого помещения для людей неважен, если объект сдаётся на короткий срок».
Ранее девелоперы сообщили о дефиците квартир с чистовой отделкой в Петербурге. Несмотря на высокий показатель ключевой ставки, их стоимость продолжает расти.
Это также связано с увеличением цены на отделочные материалы. Об этом рассказала ведущий менеджер по работе с партнёрами компании Maslov Group Development Татьяна Лесниченко.