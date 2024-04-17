Застройщики констатировали увеличение стоимость аренды студий в Петербурге

С начала года она выросла примерно на 22%

Как пояснила директор по маркетингу компании Maslov Group Development Мария Забелина, это связано с изменением ключевой ставки, которое произошло в конце 2023-го.

«С начала года стоимость аренды студии увеличилась на 22% в среднем по Санкт-Петербургу. Это связано с тем, что многие решили отложить покупку жилья до снижения ставки ЦБ и предпочли снимать квартиру на этот период. Аренда сейчас обходится дешевле, чем платёж по ипотеке. При этом спрос на съёмные квартиры остается неизменно высоким. Дополнительно сказывается на росте арендной ставки и увеличение туристического потока, так как многие россияне предпочитают апарт-отели и квартиры в жилых домах классическим гостиницам».

Банк России 16 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых — впервые с июня 2023 года. Также регулятор не дал стандартной формулировки сигнала по своим дальнейшим действиям, вместо этого указав, что ожидает продолжительного периода поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике.