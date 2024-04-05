Эксперт призвала не пренебрегать страховкой при покупке недвижимости

В отдельных случаях она позволит погасить всю задолженность по кредиту.

Как отметила ипотечный брокер компании Maslov Group Development Юлия Загонова, отказ от личного страхования может привести к повышению ставки, что существенно увеличит затраты.

«Я всегда рекомендую клиентам оформить ипотечный полис на жизнь и здоровье, так как убедилась, что в критических жизненных ситуациях он может спасти. В случае установления инвалидности I и II группы или смерти страховая компания выплатит сумму, которой реально погасить задолженность по кредиту.

При покупке недвижимости в ипотеку важно помнить, что от страхования имущества невозможно отказаться, она обязательна, так как квартира находится в залоге у банка, которому невыгодно, если с ней что-то случится. В связи с этим страхуется коробка: стены, пол, потолок. Если банк сомневается в объекте, то может обязать клиента оформить страхование титула — это обеспечивает страховую защиту на случай утраты права собственности или других прав на недвижимость. В некоторых банках можно отказаться от личного страхования, но ставка может увеличиться от 1-1,5 %, а иногда такая разница выходит дороже клиенту, чем стоимость страховки».

Загонова добавила, что в каждой страховой указываются свои случаи, при которой будет выплата. Чаще всего это — пожар, взрыв бытового газа, стихийное бедствие, прорыв канализации и другие, отметила специалист.