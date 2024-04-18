Эксперт призвала не откладывать покупку недвижимости по программам льготной ипотеки

Ближайшие два месяца — самое подходящее время для оформления кредита, так как летом условия будут меняться.

Об этом рассказала ипотечный брокер компании Maslov Group Development Юлия Загонова.

«С июля завершается программа господдержки со ставкой 8% годовых. Кроме того Минфин выступил за завершение всех остальных программ, кроме семейной. По семейной ипотеке ситуация тоже неутешительная — с очень большой долей вероятности условия по ней ужесточат уже с июля 2024 года. В июне мы ожидаем повышенный спрос на оформление сделок среди тех, кто захочет успеть «запрыгнуть в последний вагон» и оформить покупку на максимально выгодных условиях. Это означает, что отказов будет больше, и документы будут подаваться дольше».

Как сообщили в министерстве финансов, сегодня более 99% всех кредитов на рынке первичного жилья выдаются на льготных условиях. В среднесрочной и долгосрочной перспективах поставлена задача снизить долю выдач ссуд по льготным программам на первичном рынке до 25%.