Девелоперы сообщили о дефиците квартир с чистовой отделкой в Петербурге

Несмотря на высокий показатель ключевой ставки их стоимость продолжает расти.

Это также связано с увеличением цены на отделочные материалы. Об этом рассказала ведущий менеджер по работе с партнёрами компании Maslov Group Development Татьяна Лесниченко. По её мнению, в скором времени покупатели будут вынуждены «переключиться на альтернативный формат недвижимости» — апартаменты.

«За первый квартал 2024 года стоимость квартир на рынке новостроек Санкт-Петербурга возросла на 3,4% несмотря на высокую ипотечную ставку и снижение спроса. При этом всё более востребованными становятся квартиры с чистовой отделкой, потребители готовы переплачивать за выполненный ремонт к моменту сдачи объекта. Из-за роста стоимости отделочных материалов застройщики сокращают объём таких лотов. Если подобная тенденция сохранится, часть покупателей будет вынуждена переключиться на альтернативные форматы недвижимости, например на апартаменты, по которым девелоперы предлагают интересные программы рассрочки, и объекты зачастую сдаются не только с отделкой, но и сантехникой, мебелью и бытовой техникой».

Ранее эксперты призвали не откладывать покупку недвижимости по программам льготной ипотеки. Ближайшие два месяца — самое подходящее время для оформления кредита, так как летом условия будут меняться