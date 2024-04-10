Девелоперы дали рекомендации по выбору лучшего загородного объекта для инвестиций

В этом вопросе важно учитывать не только локацию, социальную и внутреннюю инфраструктуры, но и другие немаловажные факторы.

Как рассказал ведущий менеджер по работе с партнёрами инвестиционно-строительной компании Maslov Group Development Артём Чугай, в первую очередь необходимо узнать, что конкретно приобретается по договору, а также «определиться с точками входа и выхода».

«Можно приобрести как полный лот — дом с участком, так и его долю. Вам может принадлежать участок, а дом, расположенный на нём, другому инвестору. Исходя из этого немаловажного пункта рассчитывается объём доходности. Необходимо определить для себя точку входа и выхода, то есть, сколько денег потребуется, чтобы приобрести инвестиционный лот, и какая будет прибыль, если появится желание его продать. На этом этапе важно максимально всё узнать про объект и просчитать всевозможные риски: история компании и учредителей, отзывы инвесторов и покупателей. Такие сведения могут стать основополагающими в принятии решения».

Специалист отметил, что квалифицированная консультация юристов поможет выявить все сильные и слабые стороны договора и предостеречь от ошибок.