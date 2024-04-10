  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Новости
  3. Девелоперы дали рекомендации по выбору лучшего загородного объекта для инвестиций

Девелоперы дали рекомендации по выбору лучшего загородного объекта для инвестиций

10 Апреля 2024

Conomy

Maslov Group

Maslov Group

В этом вопросе важно учитывать не только локацию, социальную и внутреннюю инфраструктуры, но и другие немаловажные факторы.

Как рассказал ведущий менеджер по работе с партнёрами инвестиционно-строительной компании Maslov Group Development Артём Чугай, в первую очередь необходимо узнать, что конкретно приобретается по договору, а также «определиться с точками входа и выхода».

«Можно приобрести как полный лот — дом с участком, так и его долю. Вам может принадлежать участок, а дом, расположенный на нём, другому инвестору. Исходя из этого немаловажного пункта рассчитывается объём доходности. Необходимо определить для себя точку входа и выхода, то есть, сколько денег потребуется, чтобы приобрести инвестиционный лот, и какая будет прибыль, если появится желание его продать. На этом этапе важно максимально всё узнать про объект и просчитать всевозможные риски: история компании и учредителей, отзывы инвесторов и покупателей. Такие сведения могут стать основополагающими в принятии решения».

Специалист отметил, что квалифицированная консультация юристов поможет выявить все сильные и слабые стороны договора и предостеречь от ошибок.

Теги: реклама