Страхование инвесторов в России и зарубежный опыт

В своей недавней речи президент упомянул страхование инвестиций граждан.

В России уже давно существует система страхования вкладов. Она призвана уберечь средства граждан от банкротства банка, где находится вклад. За счет страхования клиент обанкротившегося банка может возместить до 1,4 млн руб.

На фондовом рынке РФ подобной системы нет, хотя за рубежом страхование инвестиций — повсеместная практика. Теперь тема поднялась и в Госдуме уже зашевелились.

Планируется создать отдельный фонд, куда брокеры будут отчислять средства. Сумма страховки для частных инвесторов может составить до 1,4 млн руб., как и по вкладам. Сам процесс наступления страхового случая и получения компенсации пока не описали.

Можно опираться на систему страхования вкладов, так как есть много переплетений. Есть Агентство Страхования Вкладов, оно формирует фонд из отчислений банков и управляет этими средствами. Процесс выплаты компенсаций выглядит следующим образом:

У вас есть средства на вкладе или счете банка, потенциального банкрота; Наступает страховой случай. Для этого ЦБ должен отозвать лицензию у банка или ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Конечно, перед этим ЦБ постарается урегулировать ситуацию, например, прибегнув к санации. О наступлении страхового случае ЦБ и АСВ уведомляют на своих сайтах, затем сообщение появляется на сайте банка. АСВ также уведомляет вкладчиков напрямую. Для того, чтобы получить возмещение, нужно обратиться в банк-агент (их список будет на сайте АСВ) с заявлением и паспортом. Деньги переведут в течение 3-х дней на ваш счет. Кстати, накопленные проценты по вкладу тоже компенсируют.

Прием заявлений вкладчиков о выплате возмещения по вкладам и выплата возмещения по вкладам начинаются не ранее 14 рабочих дней со дня наступления страхового случая.Обратиться за выплатой можно в течение всего периода ликвидации банка. В среднем процедура ликвидации банка занимает порядка 3 лет.

В целом, звучит достаточно просто. Систему страхования брокерских счетов могут сделать на базе АСВ, поэтому механизм работы будет похожий.

Достаточно ли будет 1,4 млн руб. в виде компенсации? Для большинства российских инвесторов - да. В 2022 году средний размер брокерского счета составил 211 тыс. руб. Средний размер счета на доверительном управлении — 1,1 млн руб.

Для полного понимания понимания системы страхования брокерских счетов рассмотрим опыт других стран.

США

В США есть как программа страхования банковских депозитов, так и программа страхования брокерских счетов — SIPC (Securities Investor Protection Corporation). Она защищает инвесторов от банкротства брокерских фирм. Сумма страхования — до 500 тыс. долл.:

250 тыс. долл. в наличных, деньги на счете;

250 тыс. долл. в ценных бумагах.

SIPC не покрывает убытки, связанные с инвестиционными рисками: падение цен, дефолты и т.д. Если вы случайно купили акции Virgin Galactic с 10-м плечом и обнулили депозит, программа страхования также не спасет.

Если вашими ценными бумагами или деньгами на брокерском счете завладели мошенники или сотрудники брокера, SIPC также не поможет. Это в компетенции других учреждений.

Страховой случай наступает в 2-х ситуациях:

Банкротство брокера; Утрата активов, когда брокер на может вернуть клиентам активы или деньги, находящиеся на их счетах.

Процесс получения компенсации не такой быстрый и простой, как в случае с российскими вкладами. Этапы:

Нужно уведомить SIPC при наступлении страхового случая; Подать заявление на компенсацию, указать все детали произошедшего и сумму; SIPC начинает расследование, которое может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев; SIPC принимает решение и определяет сумму компенсации; Выплата средств.

В США распространены частные программы страхования брокерских счетов. У них есть ряд преимуществ, перед государственной. Например, частники страхуют от потерь, связанных с мошенническими действиями, взломом или несанкционированным доступом к брокерскому счету. Некоторые могут застраховать от ошибок брокера.

Частные страховщики дают защиту на более существенную сумму, чем государство. Так, компания Allied World страхует на сумму до 100 млн долл.

В России подобных страховых программ я не нашел.

Европа

В Европе похожая система страхования брокерских счетов, называется она ICS (Investor Compensation Scheme). Распространяется также на банкротства брокеров и отказ от выполнения своих обязательств (вывод средств и т.д.).

Каждая страна-член Европейского союза может установить собственные правила и пределы возмещения убытков инвесторам, однако, общие правила ICS требуют, чтобы компенсация составляла не менее 90% убытков, но не более €20 000 на инвестора.

В некоторых странах, таких как Великобритания, существуют также частные страховые компании, которые предоставляют защиту для брокерских счетов. Например, Financial Services Compensation Scheme (FSCS) в Великобритании предоставляет защиту до £85 000 на клиента в случае банкротства или неспособности брокера выполнить свои обязательства.

Китай

Страхование брокерских счетов в Китае находится под контролем Комиссии по регулированию банков и страхования (CBIRC) и осуществляется через Национальный фонд страхования ценных бумаг (Securities Investor Protection Fund, SIPC).

Размер страховой компенсации составляет до 500 000 юаней (около 72 400 долларов США) на одного инвестора.

Страховое покрытие включает следующие ситуации:

Неспособность брокера выполнить свои обязательства перед инвесторами.

Неспособность брокера вернуть ценные бумаги клиентов.

Неспособность брокера вернуть деньги клиентов.

Однако, как и в других странах, страховая компенсация не предоставляется в случаях, связанных с инвестиционными рисками, изменением рыночных условий, убытками, вызванными инвестиционными ошибками и т.д.

В странах СНГ страхование брокерских счетов не распространено.

В Казахстане вроде как есть страховка у брокеров, подключенных к МФЦА (Международный Финансовый Центр Астаны). Но и то, страховка добровольна и про нее мало информации.

В целом, смысл и степень защиты за счет государственного страхования брокерских счетов в большинстве стран очень похожи. Самое главное — уберечь инвестора от банкротства брокера. Суммы обеспечения разнятся, но находятся в районе средних размеров счетов.

Если в России страхование брокерских счетов организуют по примеру страхования банковских вкладов, то процесс получения компенсации будет достаточно простым по сравнению с США. Момент, где процесс может затянуться — промежуток времени между первыми проявлениями банкротства (отказ в выводе денег и т.д.) и отзывом лицензии ЦБ.

Было бы полезно, если в РФ появятся частные программы страхования инвестиций, которые будут защищать от мошенников и предоставлять более существенный размер компенсаций.