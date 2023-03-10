Казначейские и квазиказначейские акции

Инвестируя на фондовом рынке, инвестор при погружении в специфику деятельности компаний рано или поздно сталкивается с определенными понятиями и терминами, которые требуют разъяснения. Одним из них является понятие казначейской акции.

Казначейская акция – это собственная акция компании, принадлежащая ей самой.

Например, если «Лукойл» купит несколько собственных акций, то такие акции будут называться казначейскими до тех пор, пока находятся на балансе компании. Казначейские акции учитываются в уставном капитале компании, однако не участвуют в голосовании (п. 3 ст. 72 закона «Об АО»), поэтому при покупке компанией собственных акций меняется потенциальная расстановка сил при голосовании, притом в ином соотношении, чем если бы упомянутый пакет акций купил любой сторонний инвестор. Такое правило вполне логично, в противном случае скупая собственные акции на деньги компании, то есть, по сути, акционеров, менеджмент мог бы контролировать голосование и, следовательно, компанию. С точки зрения количества голосов и их распределения появление казначейских акций эквивалентно уменьшению уставного капитала на соответствующее количество акций, поскольку в голосовании они не участвуют. Но это только с точки зрения голосования. Дивиденды по казначейским акциям выплачиваются.

Почему появляются казначейские акции?

Казначейские акции появляются по нескольким причинам, наиболее распространенные среди которых следующие:

Покупка собственных акций с целью дальнейшего погашения и уменьшения уставного капитала.

Покупка собственных акций с целью использования их при расчетах по сделкам слияния и поглощения.

Альтернативный способ выплаты вознаграждения акционерам.

Спекулятивные или инвестиционные цели. Компания может купить акции для поддержания котировок по более низкой цене, продать по более высокой.

Покупка акций для дальнейшего премирования менеджмента.

Казначейские акции на балансе компании

В балансе компании казначейские акции отображаются обособлено в разделе «Капитал» по строке «Собственные акции, выкупленные у акционеров.

Пример казначейских акций на балансе "РусГидро":

Такие акции могут находится на балансе компании не более 1 года, после чего она должна или погасить их, уменьшив уставный капитал на номинал этих акций, или продать по цене, не ниже рыночной. Поэтому в случаях, когда компании по какой-либо причине интересно держать казначейские акции, возникает понятие квазиказначейских акций.

Квазиказначейские акции

Квазиказначейские акции – это акции компании А, находящиеся на балансе другой компании В, подконтрольной компании А.

Например, если дочка компании «Лукойл» владеет ее акциями, то, по сути, можно сказать, что косвенно ими владеет «Лукойл», однако формально такие акции казначейскими не считаются и вытекающие из закона ограничения на них не распространяются. Это называется перекрестным владением. Подобное владение запрещено в некоторых странах, однако в России на него запрета нет.

Самый простой пример перекрестного владения:

Из специфики понятия квазиказначейских акций вытекают и причины их появления. Так, понятно, что выплачивать условное вознаграждение инвесторам с помощью покупки квазиказначейских акций сама материнская компания не может, поскольку приобретаются они в таком случае на баланс другой подконтрольной компании. Зато с помощью операций с квазиказначейскими акциями можно поддержать котировки. Возможно также использование таких акций для премирования менеджмента или использования их в сделках слияния и поглощения.

Поскольку квазиказначейские акции не требуют погашения через год после приобретения, они могут являться долгосрочным инструментом корпоративного контроля для менеджмента. К слову, если довести до абсурда тему перекрестного владения, то в ситуации, когда, например, материнская компания владеет 100% уставного капитала дочерней, а та, в свою очередь, 99% акций материнской компании, то контроль в такой структуре фактически осуществляет менеджмент, при этом собственник может напрямую владеть 1 или даже менее 1% акций материнской компании, при условии, что сам выполняет роль высшего руководства или имеет на данном месте доверенных лиц. На практике же, вероятно, такая схема заинтересовала бы профильные органы причинами своего появления.

В целом же казначейские и квазиказначейские акции открывают дополнительные возможности управления капиталом для компаний. Для инвесторов же понимание сути данных понятий дает представление о реальном числе голосующих акций, косвенно раскрывает планы компании по управлению капиталом, а также, в некоторых случаях, позволяет выявить конфликт интересов внутри группы компаний в связи с перекрестным владением и обойти опасный актив стороной.