На фондовом рынке существует множество различных стратегий и подходов. Одними из наиболее распространенных являются инвестирование в акции роста и акции стоимости. Оба типа акций обладают своими уникальными особенностями, которые делают их привлекательными для разных типов инвесторов.

Акции роста — это акции компаний, которые демонстрируют быстрый рост и высокую доходность. Ожидается, что акции таких компаний будут расти более высокими темпами, чем остальной рынок.

Акции стоимости — это акции компаний, которые торгуются на рынке по цене ниже, чем они должны были бы стоить, учитывая их фундаментальные показатели.

В данном видео мы рассмотрим основные отличия акций роста от акций стоимости, какие есть преимущества и недостатки, а также каким образом можно использовать их для инвестирования.