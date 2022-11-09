Гайд по фондовым индексам мира: видеоверсия

Фондовый или биржевой индекс — показатель, который рассчитывается на основе котировок выбранных финансовых инструментов: акций, облигаций и др. При составлении индекса бумаги могут подбираться по абсолютно любым признакам: страна, сектор и т. д.

Индексное инвестирование очень популярно и огромное количество инвестиционных фондов и инвесторов составляют свои портфели по аналогии с индексом или полностью его копируя через ETF. Поэтому любые новости об изменении состава или структуры может оказывать существенное влияние на цены акций входящих в индекс или исключающихся из него.

Далее в видео-версии недавнего гайда рассмотрим основные индексы.