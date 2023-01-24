Сплит, бэксплит: определение, функции и примеры

Сплит акций — процедура дробления акций, когда увеличивается количество ценных бумаг, при этом капитализация не меняется.

Например, акция стоит 100$, всего акций — 1 000 шт.. Компания решила сделать сплит 1 к 10, то есть уменьшить цену в 10 раз. После сплита акции стоит 10$, а количество уже 10 000 шт.

Соотношение акционеров при сплите не меняется, как и их суммарный объем капитала. Раньше было 10 акций по 100$, после сплита — 100 акций по 10$.

Для чего проводят сплит?

Обычно сплит проводят, когда цена акции сильно выросла и уже не все инвесторы могут купить нужное количество. Например, инвестор хочет добавить акцию в свой портфель, размером в 1 000$ на 5%. А акция стоит 100$, то есть 10% от портфеля. В таком случае инвестор может отказаться от покупки и найдет альтернативу.

То есть сплит помогает увеличить популярность среди рядовых инвесторов и ликвидность акций.

Как мы уже говорили, для инвестора итоговая позиция после сплита не изменится. Но что будет, если вы зашортили акцию, которая делает сплит или купили на нее опцион? При правильной работе брокера, ваша позиция пересчитается в соответствии с параметрами сплита, то есть фактически ничего не изменится.

Проблемы могут возникнуть, если у инвестора стоят лимитные или стоп ордера. По идее, после сплита брокер просто их снимет и придется перевыставлять. Но лучше заранее подготовиться и сделать это самостоятельно.

Сплиты на российском рынке

На российском рынке в последние лет 6 сплиты проходят крайне редко. В 2020-2021 годы сплиты проводили только фонды Finex, а на прошлой неделе «Русолово» провело «странный» сплит.

Наиболее активный период российских сплитов пришелся на 2004-2016 годы и был связан с выходом на биржу новых компаний. Также оказывал влияние рост количества физиков на рынке.

На данный момент среди российских акций, не так много компаний, кому не помешал бы сплит. Среди таких можно выделить: «Транснефть», «ВСМПО-Ависма», «Инвест-Девелопмент» и АКБ «Приморье». Из ликвидных можно отметить «Норникель» и «Акрон».

Сплиты на американском рынке

В США сплиты — достаточно обыденное дело. Особенно часто к нему прибегают хайповые компании из сектора IT или потребительских товаров.

Tesla провела два сплита за свою историю. Первый в 2020 году, когда цена акций выросла в 10 раз за год. Второй в 2022, когда цена достигла отметки в 1000$.

Apple с 2000 года провел 4 сплита, последний в 2020 году. Если бы дробления не было, акция бы стоила примерно 15,5 тыс. $, для сравнения сейчас — 138$.

Дата Коэффициент Цена до, $ Цена после, $ 21.06.2000 1:2 1,84 0,92 28.02.2005 1:2 3,2 1,6 09.06.2014 1:7 162,4 23,2 31.08.2020 1:4 510,4 127,6

Bofa сделали исследование на тему того, как сплит влияет на динамику акций. Как мы уже знаем, само по себе дробление никак не сказывается на стоимости компании. Но акции растут сначала на самом инфоповоде, а затем за счет притока новых ритейл-инвесторов, которые раньше не могли себе этого позволить из-за высокой цены.

Есть на американском рынке и компании-исключения, которые не спешат делать сплит. Среди таких — знаменитая Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. На данный момент акции компании стоят 470 тыс. $, почти полмиллиона.

Но у рядового инвестора все же есть возможность купить частичку бизнеса Баффета. В 1996 году Berkshire Hathaway решила выпустить акции типа B. Основное их отличие от акций типа А в том, что они стоили в 30 раз меньше.

В 2010 году компания сделала сплит акций типа B. В итоге соотношение стало 1 к 1500. Акции типа В сейчас стоят 310$.

Обратный сплит

Обратный сплит (бэксплит) — это процедура сокращения количества акций и повышения их стоимости.

Пример. У компании всего 1000 акций по цене 1$. Компания проводит бэксплит 10 к 1. В итоге становится 100 акций по цене 10$. Капитализация, как и при обычном сплите, не меняется.

Зачем делать бэксплит:

Основная причина — стоимость акций слишком мала и не удовлетворяет требованиям биржи. Так, на Нью-Йоркской фондовой бирже минимальная цена — 4$, а на Nasdaq — 5$. Если цена опускается ниже данных значений— это повод для делистинга. Для повышение имиджа компании. Некоторые инвесторы могут несерьезно воспринимать компанию, чьи акции стоят 5-6$. Снижение волатильности акций. Ориентация на крупных игроков и хедж-фонды.

У инвесторов может возникнуть следующая проблема при бэксплите. В портфеле 10 акций, а компания делает обратный сплит 3 к 1. В итоге у инвестора остается 3,33 акции — неполный лот. На бирже можно продать 3 акции, а 0,33 можно продать только на внебиржевых торгах. Придется связываться с брокером и решать эту ситуацию.

Примеры бэксплитов

В 2014 году «Интер Рао» провела обратный сплит в пропорции 100 к 1, с 0,028 до 2,8 руб. за акцию. Это было необходимо для сокращения несоразмерно увеличившееся в результате предыдущих допэмиссий количества акций.

Относительно недавний пример — бэксплит General Electric в 2021 году. Параметры были 8 к 1. Основная причина — низкая стоимость акций. Компания зарабатывала более 100 млрд $, но при этом акции стоили ниже 20$.