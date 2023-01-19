«Русолово» провело сплит акций 10 к 1, то есть цена уменьшилась в 10 раз. На некоторых сайтах пока не пересчитали исторические котировки под сплит и графики выглядят пугающе. На самом деле акции за сегодня растут на 18%.

Сплит акций — дробление акций, увеличивается количество ценных бумаг, при этом капитализация не меняется. Обычно сплит проводят, когда цена акции достаточно высокая и уже не все инвесторы могут купить нужное количество. То есть сплит помогает увеличить ликвидность.

В случае с «Русоловом» непонятно, зачем провели эту процедуру. Раньше при цене акции в 8 руб. лот был 100 шт., то есть лот можно было купить за 800 руб. Сейчас при цене акции 0,8 руб., минимальный лот сделали 1000 шт. То есть цена лота осталась та же самая.В общем, странная ситуация.

Рост акций можно объяснить тем, что с 10-го января торгов не было из-за процедуры сплита, за это время цена олова выросла на 13%.