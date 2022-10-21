Гайд по фондовым индексам мира: что это, как считаются и для чего нужны

Фондовый или биржевой индекс — показатель, который рассчитывается на основе котировок выбранных финансовых инструментов: акций, облигаций и др. При составлении индекса бумаги могут подбираться по абсолютно любым признакам: страна, сектор и т.д.

Начальное значение индекса берется за какое-то условное число, например, 100 или 1 000. Для сопоставления цен акций, входящих в определенный индекс, нужно умножить их на коэффициент, рассчитанный, например, на основе капитализации компании, free-float или ликвидности на торговой площадке. Это нужно для того, чтобы изменения цен акций более крупных компаний с высокой ликвидностью и большим оборотом торгов оказывали соответствующее большее влияние на изменение всего индекса. Однако по-прежнему существуют индексы, которые рассчитываются просто как среднее арифметическое цен акций.

Фондовый индекс позволяет получить общее представление о состоянии экономики в стране, отрасли, т.к. отражает направление движения цен акций, входящих в индекс. Абсолютное значение индекса (100, 1 000 или 10 000 пунктов) не важно, обращать внимание нужно только на динамику изменений.

Также индексы можно использовать в качестве бенчмарка (эталонный ориентир для сравнения) для отслеживания эффективности работы своего инвестиционного портфеля.

Можно и самостоятельно собрать портфель, который будет повторять структуру индекса, но нужно постоянно следить за соблюдением пропорций и часто проводить ребалансировки. Поэтому, если все же хочется купить какой-то индекс, то для этого лучше использовать специальные инструменты в виде индексных ETF для долгосрочного инвестирования (VOO на основе S&P500 от Vanguard) или фьючерсов для краткосрочных спекуляций или хеджирования портфеля.

Индексное инвестирование очень популярно и огромное количество инвестиционных фондов и инвесторов составляют свои портфели по аналогии с индексом или полностью его копируя через ETF. Поэтому любые новости об изменении состава или структуры может оказывать существенное влияние на цены акций входящих в индекс или исключающихся из него.

В настоящее время существует огромное количество самых разнообразных фондовых или биржевых индексов. Индексы можно классифицировать по следующим признакам:

методика расчета (индекс, основанный на взвешивании капитализации; индекс, основанный на взвешивании цен (среднее арифметическое));

актив (индекс акций, индекс облигаций);

регион (мировой индекс, индекс развитых стран, индекс американских акций);

отрасль (промышленный индекс, индекс электроэнергетических компаний);

учет дивидендов (с учетом реинвестирования дивидендов - индекс полной доходности или без учета дивидендов);

прочие тематические индексы (индекс ESG-компаний, индекс халяльных компаний);

провайдер или компания, которая осуществляет расчет индекса (S&P, Russell, FTSE, MSCI).

Самый первый фондовый индекс

Источник: https://www.tradingview.com/

Самым первым биржевым индексом считается американский промышленный индекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average), который появился в 1884 г. Первоначально он состоял из акций 11 компаний — 9 железнодорожных и 2 промышленных. И считался он просто как среднее арифметическое котировок выбранной корзины акций. Со временем изменилась и методика расчета с учетом поправочного коэффициента, и количество акций, входящих в индекс, увеличилось с 11 до 30.

Состав индекса Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average):

Источник: https://www.fe.training/free-resources/corporate-finance/dow-jones-industrial-average-dow/

Главным минусом индекса является методика расчета, которая придает больший вес котировкам акций более дорогих компаний, независимо от капитализации или ликвидности.

Самые популярные мировые индексы

Источник: https://ru.investing.com/indices/major-indices

Помимо индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) наибольшей известностью пользуются следующие мировые фондовые индексы:

🇺🇸 S&P 500 — индекс, отслеживающий 500 крупнейших американских компаний, взвешенных по капитализации.

🇺🇸 NASDAQ Composite — индекс, включающий в себя все акций компаний, торгующихся на американской бирже NASDAQ, где в основном представлены технологичные IT-компании, как Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google).

🇬🇧 FTSE 100 — индекс, включающий в себя 100 крупнейших компаний, торгующихся на Лондонской фондовой бирже (LSE)

🇪🇺 EURO STOXX 50 — индекс, рассчитанный на основе 50 компаний из 11 стран Еврозоны, в основном из Германии (15) и Франции (15).

🇩🇪 DAX — индекс на основе 40 основных немецких компаний, которые торгуются на Франкфуртской фондовой бирже. Список компаний был недавно увеличен, еще в 2021 году в индекс входило 30 акций.

🇫🇷 CAC 40 — индекс, состоящий из котировок 40 крупнейших компаний, торгующихся во Франции на бирже Euronext Paris.

🇯🇵 Nikkei 225 — индекс из цен 225 акций крупнейших японских компаний, размещенных на Токийской фондовой бирже. В отличие от всех остальных страновых фондовых индексов, представленных выше, Nikkei 225 рассчитывается как среднее арифметическое без поправки на капитализацию и free-float.

Российские фондовые индексы Московской биржи

Источник: https://www.moex.com/

Индекс Мосбиржи (iMOEX) — основной индекс российского фондового рынка, который рассчитывается как средневзвешенные по капитализации и free-float цены крупнейших и самых ликвидных российских компаний, представленный на Московской бирже. Индекс рассчитывается в рублях с 22 сентября 1997 года со 100 пунктов.

Информация по индексу Мосбиржи по состоянию на март 2021 года:

Источник: https://www.moex.com/

Более 50% индекса составляют 5 компаний: Сбер, «Газпром», «Лукойл», Яндекс и «Норильский никель».

Также имеется индекс IMOEX2, который учитывает значения индекса Мосбиржи за весь торговый день, включая утреннюю и вечернюю сессии, а также MCFTR — индекс Мосбиржи полной доходности «брутто», который учитывает реинвестирование дивидендов.

Индекс РТС (RTSI) представляет собой индекс Мосбиржи, но рассчитывается он не в рублях, а долларах. Фьючерс на индекс РТС пользуется большой популярностью у спекулянтов на российском фондовом рынке благодаря высокой ликвидности.

Московская биржа рассчитывает и множество других индексов, которые представлены на странице Индексы Московской Биржи

Еще одним интересным индексом на российский фондовый рынок является индекс MSCI Russia. Более подробно он был рассмотрен в статье Индекс MSCI Russia: что он включает и чем интересен. Индекс MSCI Russia рассчитывается индексным провайдером Morgan Stanley Capital International, на который ориентируются крупнейшие инвестиционные фонды и инвесторы.

Итог

Фондовый или биржевой индекс — расчетный показатель на основе цен выбранных финансовых активов. Чаще всего индекс рассчитывается не как среднее арифметическое цен, а с использованием поправочного коэффициента, который учитывает капитализацию компании и free-float. Существует огромное разнообразие биржевых индексов, которые различаются по методике расчета, по выбранным активам и их количеству, по региону и пр.

Изменение индекса служит своеобразным индикатором и позволяет получить общее представление о состоянии дел в экономике страны или отрасли.

Индекс в виде ETF можно использовать в качестве инструмента для инвестирования в определенную отрасль или регион. Также индекс может служить в виде бенчмарка для оценки эффективности своих инвестиций. Изменение состава индекса, особенно самых популярных, на которые ориентируются многие фонды и инвесторы, может оказывать существенное влияние на цены акций.